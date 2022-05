Samsung dokončil další 200Mpx fotoaparát. Uvidíme ho v Galaxy S23?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung již v loňském roce představil svůj historicky první 200megapixelový fotoaparát ISOCELLL HP1, avšak dodnes jsme se nesetkali s nasazením v koncovém zařízení. Ani to však výrobci samozřejmě nebrání ve vývoji dalších typů fotoaparátů. Korejský server etnews.com nyní přinesl informaci o tom, že Samsung dokončil vývoj dalšího 200megapixelového fotoaparátu, který by se měl již příští rok objevit ve vlajkové řadě Galaxy S23.

Jelikož je vývoj u konce, bude se moci rozběhnout výroba. Samsung Electro-Mechanics, což je divize fotoaparátů jihokorejského výrobce, by měla obstarat 70 % kusů nového typu fotoaparátu, zatímco zbývajících 30 % obstará divize Samsung Electronics. V tuto chvíli nejsou o fotoaparátu známé žádné podrobnosti, avšak to by se mohlo brzy změnit. Rozhodně dříve, než s příchodem zmíněné řady Galaxy S23 zkraje roku 2023. Je totiž nasnadě, že další generaci 200megapixelového fotoaparátu bude chtít Samsung patřičně prezentovat.