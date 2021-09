Samsung připravuje snímač s rozlišením 576 megapixelů

Fotografie: Jonah Pettrich, unsplash.com

Když Samsung představil snímač Isocell HP1 s rozlišením 200 megapixelů, každého nejspíše napadlo, kam až chtějí výrobci v oblasti rozlišení fotoaparátů zajít. Díky postřehu zachycenému na image-sensors-world.blogspot.com máme nyní poměrně jasnou představu.

Samsung se na jedné konferenci chlubil tím, jaký vývoj udělaly digitální snímače od doby svého vzniku. Zveřejněná časová osa začíná v roce 2000 s rozlišením 0,3 megapixelu. To bylo také rozlišení prvních fotomobilů, které se začaly objevovat o pár let později. Po 10 letech tato hodnota vyrostla na 5 megapixelů, v poslední dekádě se však vývoj zrychlil a toto číslo letos přesáhlo stovku. Pravá strana časové osy pak naznačuje i budoucí trend. Podle něj by mělo být v roce 2025 dosaženo hodnoty 576 megapixelů.

Tak velké snímky ale nejspíše mobily produkovat nebudou. Předpokládá se, že výrobci spíše sáhnou po tom, že budou sdružovat více pixelů do jednoho celku, aby fotoaparáty lépe zachytily světlo.