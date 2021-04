Samsung na víkend maximálně zlevnil sluchátka a hodinky

Fotografie: Mobil Pohotovost

Samsung si na tento víkend přichystal opravdu zajímavé slevy, kdy především chytré hodinky a sluchátka můžete pořídit za nejnižší ceny. Akce platí od dnešního dne do nedělní půlnoci a vztahuje se hlavně na nejnovější produkty.

Například Galaxy Watch 3 jsou do neděle k mání jen za 7 192 Kč (běžně 8 990 Kč), což je vůbec nejnižší cena, za kterou poslední generace chytrých hodinek od Samsungu kdy prodávala. Zajímavá jsou také sluchátka Galaxy Buds Live za 2 792 Kč (běžně 3 490 Kč), což jsou jedny z mála peckových sluchátek s ANC. A ve slevě jsou dokonce i nejnovější Galaxy Buds Pro, a to za 4 792 Kč (běžně 5 990 Kč). Slevu na všechny tři produkty získáte po zadání kódu „ Samsung20 “ v košíku, ovšem platí jen do neděle.

Slevy na Honor a Jabru

Nicméně zajímavé slevy najdeme také u dalších výrobců. Pokud hledáte výrazně levnější sluchátka, pak by vám neměla uniknout Honor Choice Earbuds za 749 Kč (původně 990 Kč). Za zmínku stojí také firness náramek Honor Band 5 za 690 Kč (původně 1 290 Kč) nebo chytré hodinky Honor Watch GS Pro za 4 490 Kč (původně 6 490 Kč), které sází na extrémní odolnost a navzdory nízké ceně nabízí všechny důležité funkce včetně 25denní výdrže baterie.

A na závěr něco, co potěší (nejenom) sportovce. Na vůbec nejnižší cenu totiž klesla sluchátka Jabra Elite 65t , která jsou k mání jen za 1 699 Kč (dříve 4 760 Kč). To samé platí pro odolnější variantu Elite Active 65t, které koupíte za 1 999 Kč (dříve 4 890 Kč).