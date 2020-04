Samsung letos ukončí produkci klasických LCD obrazovek. Není po nich poptávka

Jihokorejský výrobce se po několika letech rozhodl ukončit výrobu LCD panelů. Místo nich se chce podle informací agentury Reuters nově více zaměřit na technologii QD (Quantom Dot).

