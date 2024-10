Samsung do toho musí šlápnout. Současným skládačkám klesají prodeje

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung stál na samém počátku telefonů s ohebnými displeji a do značné míry se podílí i nyní na dodávkách ohebných panelů mnoha dalším výrobcům. Nyní se však Samsung, respektive zejména jeho divize Samsung Display, dostává do jistých problémů, kdy meziročně klesnou dodávky o celých 10 % na zhruba 12 milionů panelů. Původní optimistické odhady však hovořily dokonce o 20 milionech panelů.

Hlavním důvodem poklesu je nevalný zájem o letošní novinky Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6. U nich se v součtu očekávaly dodávky mezi 8 až 10 miliony kusů do konce letošního roku. Realita ale bude skromnější, současné odhady hovoří o 7 až 8 milionech dodaných kusů.

Už pro příští rok však Samsung plánuje dodávky opět navýšit, má k tomu vést hned několik kroků. V prvé řadě jihokorejský výrobce předpokládá trvající zájem dalších výrobců o ohebné panely. Dále se hodlá zaměřit na lukrativní čínský trh, kam přinese speciální modely určené právě jen pro Čínu. Ve hře je také vylepšený skládací Samsung s dvojitým ohnutím, což by mohlo být jakousi konkurencí doposud jedinému podobnému mobilu v podobě Huawei Mate XT.

Dočkat bychom se mohli i nového zástupce řady Flip, který by se měl nabídkou zařadit mezi cenově dostupnější modely. Výrobce by sice na takovém modelu tolik nevydělal, ale zvýšil by odbyt ohebných panelů a celkově by si mohl vylepšit čísla. Nezbývá než doufat, že se nabídka Samsungu už v příštím roce zajímavě promění, z čehož bude uživatel jen těžit.