Samsung chce v budoucnu vylepšit již tak kvalitní softwarovou podporu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Samsung se dlouhodobě řadí mezi výrobce s nejlepší softwarovou podporou, což dokazuje například i Android 13 dostupný pro Galaxy A53, ačkoliv jej zatím neobdržely ani mnohé vlajkové modely různých renomovaných výrobců. Aktuální nadstavba One UI 5 byla ostatně jedna z nejrychleji se šířících a v příštím roce se chce Samsung podle news.samsung.com ještě zlepšit. V současnosti se má nejnovější One UI 5 s Androidem 13 brzy podívat i na Galaxy A52s a do konce roku i na skládačku Galaxy Z Fold2.

Samsung Galaxy Z Flip4 – videorecenze