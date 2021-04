S Googlem již nezakopnete. Telefon vás nově vyzve, ať dáváte pozor

Fotografie: mobilenet.cz

V posledních letech do telefonů s Androidem přibyla zajímavá funkce zvaná Digitální rovnováha, kterou najdete v nastavení. Sleduje například, které aplikace a jak dlouho využíváte. Následně můžete vše vyhodnotit a sami si nastavit například časový limit, který chcete denně strávit na Instagramu. Google však na Digitální rovnováze nadále pracuje a dle informací androidcentral.com plánuje nasazení další funkce, která by měla dbát na bezpečnost uživatelů.

Digital Wellbeing add "Heads Up", a feature that warns you to stop using your phone while you're walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp — Jay Prakash Kamat (@jay__kamat) April 11, 2021

Funkce se v angličtině jmenuje Heads Up! a prozatím můžeme jen spekulovat, jak bude přeložena do češtiny. V každém případě má za úkol uživatele upozornit, že by při používání telefonu za chůze neměli přestat vnímat dění kolem sebe. Funkce se prozatím objevila v nejnovější beta verzi Digitální rovnováhy a funguje pouze na telefonech Pixel. Očekává se, že v nastavení funkce bude možné zvolit, v jakých chvílích se má upozornění zobrazovat. Později by se funkce měla stát běžnou součástí všech telefonů s Androidem. Konkrétní termín nicméně není znám.