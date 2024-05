Rychlejší nástup umělé inteligence na silnicích

Fotografie: zf.com

Marta Stala se věnuje platformám pro vývoj a integraci generativní umělé inteligence. Její práce přispívá k ještě rychlejšímu rozvoji produktů ZF, které tvoří základ pro autonomní řízení. Marta je nadšená z mnoha příležitostí, které se jí jako FutureStarter ve společnosti ZF otevírají.

Když se Marta Stala ohlíží zpět za svým vzděláním a kariérou, dochází k závěru, že vždy dělala něco neočekávaného. Jako středoškolačka nikdy nechtěla být inženýrkou. Nicméně zvědavost, jak svět funguje, ji v roce 2014 vedla ke studiu biomedicínského inženýrství na Technické univerzitě v Częstochowě v Polsku. „Vědecká metoda analýzy vztahů a hledání řešení problémů mě dodnes provází v mé práci projektové a programové manažerky pro umělou inteligenci," říká. Inspirována přírodními vědami chtěla přesně porozumět světu přírody v měřítku atomů a subatomárních částic: kvantová mechanika se stala předmětem jejího magisterského studia. Aby si udržela perspektivu při práci s teoretickou fyzikou, začala se současně vzdělávat i jako optička.

"Nebyl lepší způsob, jak se seznámit s celou společností a její rozmanitostí."

Marta dokázala zvládnout výzvu dvou souběžných programů studia – ale její zvědavost nebyla zdaleka uspokojena. Již během psaní své diplomové práce se seznámila se společností ZF během stáže v Częstochowě a po dokončení studia a výcviku optičky jí byla okamžitě nabídnuta práce v oddělení řízení rizik IT společnosti. Jejím hlavním úkolem zde bylo standardizovat řízení krizových situací ve více než stovce datových center společnosti. „Nikdy jsem to neměla v úmyslu, ale po tvrdém a intenzivním výcviku jsem tu strávila pět let. Neexistoval asi lepší způsob, jak se seznámit s celou společností a její rozmanitostí," popisuje Marta své dojmy ze stovek kontaktů s kolegy z celého světa. Její klíčová zkušenost byla: „Na mém prvním obchodním jednání ve Friedrichshafenu jsem pocítila velmi reálně – také z expozic v ZF Fóru – tradici a odbornost v různých odvětvích, které stojí za jménem ZF," říká. „Když přicházíte z místního pracoviště, jako je v mém případě Częstochowské IT centrum, je to ohromující."

Umělá inteligence je vrcholná hra v průmyslu

Marta Stala je od konce roku 2022 zodpovědná za kvantové výpočty a generativní umělou inteligenci ve společnosti ZF IT Innovation. „Byl to první smysluplný krok v mém kariérním růstu," říká. „Má současná práce je v mnoha ohledech logickým výsledkem všech let strávených učením se, jak korporace fungují, a aplikací mých teorií a základních znalostí fyziky pro naše technologie." Výzva je velká: Udržet si náskok v globálním závodě o uplatnění umělé inteligence – například u samořídících aut. „Umělá inteligence je pro průmysl Liga mistrů," shrnuje Marta svůj pohled. „Pokud budou naši zákazníci vědět, že jsme rychlí, máme potřebné know-how pro umělou inteligenci a obrovské množství dat – a že stavíme vhodné platformy a procesy – budeme mezi vítězi v mobilitě budoucnosti, například v technologiích souvisejících s autonomním řízením." V budoucnosti budou také koncoví zákazníci těžit z umělé inteligence a poznatků týmu Marty: "Bezpečnostní systémy budou díky umělé inteligenci nejen rozpoznávat nebezpečné situace a reagovat na ně správnými rozhodnutími. Umělá inteligence bude dokonce schopna tyto situace předvídat a předejít vzniku nebezpečí. Generativní umělá inteligence má tu speciální vlastnost, že nejen používá analýzu dat k predikcím, ale také je schopna generovat nové poznatky a nová data z již existujících dat".

Prostor pro kreativitu

Marta je nadšená ze společnosti ZF, protože práce v ZF jí umožňuje realizovat svůj potenciál, a to nejen profesně. Ve svých 28 letech Marta například pracuje výhradně z domova: „To prospívá mé rovnováze mezi prací a životem. Jsem součástí globálního týmu a mohu komunikovat s mým nadřízeným v Číně nebo s dalšími kolegy, kteří nejsou na sídle v Częstochowě, odkudkoli a téměř kdykoliv." Flexibilitu pracovních hodin využívá k realizování svých vášní.

Po intenzivním výcviku na podzim 2022 se Marta například kvalifikovala na Berlínský maraton a jako členka týmu ZF "Team One" pokořila cílovou pásku po běhu 42,195 kilometrů. Stejně angažovaná a úspěšná je i ve svém druhém koníčku, navrhování a šití kostýmů na cosplay, což je oblečení, které je navrženo tak, aby vypadalo co nejvěrněji originálům, které nosí postavy z mangy, anime, filmů nebo videoher. Za svůj kostým Padmé Amidaly vyhrála cenu. Svou propracovanou pokrývku hlavy si navrhla sama na svém počítači a vyrobila ji pomocí 3D tiskárny. Díky tomu, že má v harmonogramu prostor pro své vášně a zájmy, Marta Stala pro sebe našla tu správnou rovnováhu: „Mám příležitost být v čele našich platforem umělé inteligence a utvářet mobilitu zítřka. Být FutureStarter ve společnosti ZF je nesmírně uspokojující a příjemná zkušenost." Více nalezete zde.