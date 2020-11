Redmi Note 9 (Pro) 5G: přivítejte až 120Hz displej či 108Mpx fotoaparát

Fotografie: fonearena.com

Xiaomi představilo skrze weibo.com nejnovější přírůstky řady Redmi Note 9, která se těší značné popularitě. Společným jmenovatelem modelů Redmi Note 9 5G a Redmi Note 9 Pro 5G je, jak již název napovídá, podpora nejnovějších mobilních sítí. Zbylá výbava se však již liší a obě novinky si níže představíme.

Redmi Note 9 Pro 5G

Vrcholný model bude schopný zaujmout i náročnější uživatele. Důkazem budiž například velký 6,67palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením, který oslní 120Hz obnovovací frekvencí. V levém horním rohu je malý průstřel o průměru 3,5 mm, ve kterém je čelní 16megapixelový fotoaparát. O ochranu displeje se stará Gorilla Glass 5. Pod kapotou tepe Snapdragon 750G s podporou 5G. Vrcholná verze disponuje 8GB RAM a 256GB úložným prostorem, ale k dispozici budou i verze 128+8 GB a 128+6 GB. Ve všech případech je k dispozici slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Redmi Note 9 Pro 5G

Oslnivý je i hlavní 108megapixelový fotoaparát od Samsungu, který je doprovázen 8megapixelovou ultraširokoúhlou kamerkou se 120° záběrem. Výčet fotoaparátů pak dotváří zbytečné 2megapixelové snímače pro makro snímky a portrétní režim. Nasazen je Android 10 a lze jej zabezpečit otiskem prstu, čtečka na je na boku zařízení. Ve výbavě dále figuruje například infraport, NFC nebo stereo reproduktory. Baterie má kapacitu 4 820 mAh a je podporováno 33W nabíjení. Dle výrobce dojde k úplnému nabití za 58 minut.

Redmi Note 9 Pro 5G se bude od prosince prodávat na čínském trhu, přičemž vrcholná varianta vyjde v přepočtu na zhruba 8 tisíc korun i s daní. Na případné české ceny si musíme ještě počkat.

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G Kompletní specifikace Konstrukce 165,4 × 76,8 × 9 mm , 215 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:58 hodin Dostupnost Q1 2021, ?

Redmi Note 5G

Méně nároční uživatelé budou moci sáhnout po Redmi Note 9 5G, které má nepatrně menší displej s úhlopříčkou 6,53" a Full HD+ rozlišením. Tentokrát se však již budete muset smířit s klasickou obnovovací frekvencí 60 Hz. Ochrana displeje je však svěřena do rukou Gorilla Glass 5. Hardware stojí na velmi výkonném procesoru Dimensity 800U od MediaTeku, 8GB RAM a 256GB úložném prostoru. K dispozici ale budou i paměťové verze 128+8 GB a 128+6 GB. Pokud by vám interní paměť nestačila, lze do telefonu umístit až 512GB paměťovku.

Redmi Note 9 5G

Uskromnil se též hlavní fotoaparát, který má 48 megapixelů. Doprovází jej 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát se záběrem 118° a pak již jen 2megapixelový makro snímač. Oproti variantě Pro je tak na zadní straně o fotoaparát méně. Šetřilo se také na čelní kamerce, která má 13 megapixelů. V další výbavě figuruje 5G, NFC, infraport a stereo reproduktory. Nasazen je Android 10 a čtečka otisků prstů na pravém boku. Výhodou levnějšího modelu je baterie s kapacitou 5 000 mAh, ovšem jen s 18W nabíjením.

Během prosince se na čínském trhu začne prodávat také Redmi Note 9 5G, které v nejvyšší verzi vyjde v přepočtu na 6,5 tisíc korun s daní. I zde však platí, že česká cena se může lišit.