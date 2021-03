Už nějakou dobu nejsou AMOLED displeje výsadou drahých vlajkových lodí, v cenové relaci kolem pěti až šesti tisíc korun jsou však přesto stále raritou. Nedávno představené Vivo Y70 se přitom chlubí nejen kvalitním AMOLED displejem, ale také příznivou cenou a podporou rychlého nabíjení. Má tento smartphone nějaký zásadní nedostatek, nebo získá naše doporučení ke koupi?

Vivo Y70 je jakožto nejlépe vybavený mobil čínského výrobce na našem trhu ostře sledovaný. Od jeho ne/úspěchu se totiž může odvíjet vnímání nově vstoupivší značky.

Technické parametry Vivo Y70 Kompletní specifikace Konstrukce 161 × 74,1 × 7,8 mm , 171 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,44" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 665 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2021, 5 999 Kč

Obsah balení: bez nutnosti investic

V modrobílé krabičce najdete kromě potřebných manuálů také adaptér, USB-C/USB-A kabel, základní bílá pecková sluchátka i průhledné silikonové pouzdro. Balení tedy obsahuje vše potřebné, tudíž není potřeba do ničeho dalšího investovat.

Líbilo se nám obsahuje vše důležité

Konstrukční zpracování: plastový sympaťák

Vivo Y70 sází na plastovou konstrukci, která je v těchto cenových hladinách běžná a nijak neurazí. Zpracování je kvalitní, telefon nevrže, vše pěkně lícuje a v případě ošklivého pádu se alespoň záda smartphonu neroztříští, což by mohlo hrozit u skla. V zimě navíc možná oceníte, že plastová záda studí méně než sklo. Pokud se však rozhodnete Vivo Y70 nosit bez pouzdra, buďte připraveni často leštit. Barevný přechod z tmavě modré do stříbrné působí decentně, stejně jako logo výrobce či poměrně štíhlý modul fotoaparátu, který příliš nevystupuje.

Vcelku standardní je i soustava prvků na bocích, kdy levá strana zůstala zcela čistá a její protějšek obývá vypínací tlačítko a kolébka hlasitosti. Fyzická tlačítka jsou v ideální výšce, takže nemusíte palcem po zařízení nijak „šplhat“. Dosah je bezproblémový i při držení mobilu v levé ruce.

Pokud aktivně používáte více SIM karet, jistě vás potěší slot pro dvojici nanoSIM + separátní místo pro paměťovou kartu. Dlouhý šuplíček najdete nahoře, kde je také zdířka mikrofonu. Horní strana je přitom, stejně jako spodní, mírně zkosená. Dole sídlí USB-C, mřížka reproduktoru a 3,5mm jack, který se stal vymírajícím druhem.

Okraje by mohly být méně ostré.

Telefon vzhledem k velké obrazovce nepatří k nejmenším, hmotnost se však podařilo udržet na velmi příjemných 171 gramech. I delší držení v ruce je tak příjemné. Co mi naopak už tak komfortní nepřipadá, je zpracování okrajů, které by na můj vkus mohly být o něco méně ostré. S certifikací zvýšené odolnosti nelze vzhledem k nižší ceně počítat, telefon jsem však mohl párkrát vyzkoušet používat i venku při slabším dešti, což přestál bez újmy.

Líbilo se nám decentní barevný přechod na zádech

nízká hmotnost

slot na 2 nanoSIM + paměťovou kartu

kvalitní zpracování

Nelíbilo se nám povrch zad náchylný na otisky

ostřejší hrany na bocích

Displej: 6,44" AMOLED

Jedním z hlavních trumfů Vivo Y70 je bez diskuze 6,44" AMOLED panel s 60 Hz a jemností 409 PPI, což jej staví do role ideálního kandidáta na koupi, pokud na telefonu rádi sledujete videa. Díky použité zobrazovací technologii se můžete těšit na krásné podání černé a obecně tmavých barev, ale také pěkně živé a saturované ostatní barevné odstíny. Kromě výchozího barevného profilu lze také využít režim Profesionální či Jas, u každého z nich lze pak regulovat nastavení barevné teploty. Osobně jsem zůstal u výchozího nastavení a byl jsem spokojen. Nijak mě nelimitoval ani maximální jas, který je dostačující i k používání telefonu během slunečných dnů.

K čemu bych měl však výtku, je automatická regulace jasu, která bohužel nefungovala úplně příkladně. Například ráno po probuzení v zatemněném pokoji se displej namísto nastavení nejnižší hodnoty rozsvítil zhruba na 40 % a musel jsem jej vždy automaticky snížit. Toto je na druhou stranu záležitost, kterou lze vylepšit skrze aktualizaci, takže nejde o nic nezvratného. Softwarem však nelze změnit umístění čtečky otisků prstů, která je možná až trochu moc nízko. Záleží však samozřejmě na osobních preferencích. Rychlost odemykání a spolehlivost rozpoznání je v pořádku, samozřejmě, že ji nelze srovnávat například s ultrazvukovými čtečkami od Qualcommu, v naprosté většině případů však fungovala příkladně. Milým bonusem je možnost vybrat si z několika animací a tvarů ikonky čtečky otisků, na kterou přikládáte prst.

Možnosti Always-On jsou limitované.

Kromě režimu ochrany zraku, který barevné tóny upraví na teplejší, nebo tmavého režimu (jenž může pomoci prodloužit výdrž), Vivo Y70 zvládá také Always-On. Ten je v českém překladu označen jako „Vždy na displeji“. Možnosti režimu jsou však bohužel poměrně omezené. Na výběr sice máte z několika druhů hodin, se kterými je zobrazován také stav baterie a datum, na AoD se však objeví pouze upozornění na (textové) zprávy nebo volání. Z neznámého důvodu se zde neobjevují notifikace z žádných dalších aplikací. Je to škoda, přitom by stačilo opět „jen“ upravit software.

Líbilo se nám velký AMOLED panel s jemným rozlišením

dostatečný maximální jas

čtečka otisků v displeji

Nelíbilo se nám senzor čtečky by mohl být umístěn o něco výše

Always-On displej zobrazuje jen některé notifikace

automatická regulace má své mouchy

Zvuk: překvapení se nekoná

Vivo Y70 disponuje jediným hlasitým reproduktorem na spodní straně, který nabízí pouze průměrnou kvalitu. Hraje dostatečně hlasitě, kvalita reprodukce vás však nevytrhne a při maximální hlasitosti dochází ke zkreslení. Alternativně můžete samozřejmě poslouchat skrze bezdrátová sluchátka či přes 3,5mm jack. Dodávaná sluchátka poslouží spíše jako handsfree pro volání, pokud však zvolíte vlastní (kvalitnější), nelze si stěžovat. Problém jsem nezaznamenal ani během volání, kdy jsem se s protistranou slyšel jasně a zřetelně.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: na běžné používání postačí

Uvnitř najdeme 11nm procesor Snapdragon 665, který v dubnu tohoto roku oslaví již své druhé narozeniny. Jedná se tedy již o poměrně starý čipset, který pravděpodobně neosloví uživatele prahnoucí po co nejvyšším výkonu. Pokud však telefon nekupujete primárně jako herní zařízení, nelze si na nedostatek výkonu vyloženě stěžovat. Ano, reakce by někdy mohly být plynulejší, s ohledem na cenu (a přítomný AMOLED panel) se však stále jedná o slušný poměr cena/výkon. Připočteme-li k tomu nadstandardních 8 GB RAM, bude mít průměrný uživatel výkonu dostatek i v roce 2021. Počítejte však s tím, že na výkonnostní limity můžete narazit za rok, dva, kdy už nemusí být (vzhledem k vzrůstajícím požadavkům aplikací) používání telefonu až tak komfortní. Vždy však záleží na optimalizaci systému výrobcem, která se v tomto případě velmi povedla, viz příslušná kapitola.

Z další výbavy rozhodně stojí za zmínku 128GB úložiště, z něhož si systém ukousne zhruba 20 GB, či podpora paměťových karet, které se vkládají do dedikovaného slotu a nezabírají místo SIM kartám. Hardwarová výbava telefonu ve mně zanechává trochu smíšené pocity, na jednu stranu máte k dispozici (s ohledem na cenu) nadstandardní RAM, na stranu druhou již starší procesor. Přesto si však nemůžu na nedostatek výkonu během testování stěžovat.

Líbilo se nám 8 GB RAM

128GB úložiště s možností rozšíření o microSD karty

Nelíbilo se nám starší procesor

Výdrž baterie: excelentní výdrž a svižné nabíjení

Baterie s kapacitou 4 100 mAh dokáže zprostředkovat až dva dny výdrže na jedno nabití, a to i se zapnutým Always-On, za což výrobci náleží velká pochvala. Během dnů, kdy telefon až tak často nepoužíváte, si tak dokážu představit nabíjet i jen jednou za tři dny. Výdrž je tedy skvělá, co však potěší možná ještě víc, je podpora rychlého 33W nabíjení, kdy zhruba za dvacet minut můžete nabít z 0 na 50 %. Plné nabití pak zabere přibližně hodinu.

Líbilo se nám excelentní výdrž

podpora rychlého nabíjení

Konektivita: není co vytknout

V oblasti konektivity nabídne Vivo Y70 obvyklou výbavu, mezi níž se řadí podpora GPS, GLONASS, BDS či Galileo, dále pak Bluetooth 5.0, W-Fi 5 a NFC. Potvrdit mohu také podporu VoLTE u operátora Vodafone.

Líbilo se nám obvyklá výbava

VoLTE

Fotoaparát: 48 Mpx v hlavní roli nepřekvapí

Vivo Y70 láká na hlavní 48Mpx snímač s ohniskem 25 mm a clonou f/1.8, jehož kvalita je však přímo úměrná nižší ceně. Výsledky nemusí za dobrého světla (a s trochou štěstí) vypadat špatně, ve většině případů však trpí špatným kontrastem (funkce HDR bohužel příliš také moc nezmůže) a neschopností správného nastavení expozice. Při přiblížení pořízených fotografií lze poté snadno vidět slévající se detaily, kdy objekt na snímku často připomíná olejomalbu. V tomto ohledu trochu pomáhá focení v nativním 48Mpx rozlišení, které nabídne vyšší úroveň detailů a zároveň se je pokouší zachovat ostřejší, ani v tomto případě se však při prohlížení fotek na monitoru nebudete nijak rozplývat. Pokud naopak fotky prohlížíte nejčastěji na displeji telefonu, pak si slabých detailů možná ani nevšimnete. Na obranu Viva dodejme, že většina smartphonů za tuto cenu nepodává o moc lepší výsledky.

Kromě hlavního snímače na zadní straně je také 2Mpx makro snímač, který má natolik nízké rozlišení, že je pořízení opravdu hezkého makro snímku v podstatě nemožné, a také 2Mpx bokeh senzor. Portrétní snímky mají vcelku výrazný přechod mezi foceným objektem a pozadím. Ve výsledku tak kolem foceného objektu často vzniká „aura“. Alespoň čelní 16Mpx kamerka nezklamala a při troše snahy s ní lze vyfotit pěkné selfie. Natáčet videa lze maximálně ve 4K při 30 FPS, kdy je však třeba mít velmi pevnou ruku nebo ideálně natáčet z místa, neboť se naplno projeví chybějící stabilizace.

Vivo Y70 testovací video 4K 30 FPS

Líbilo se nám solidní selfie snímky

Nelíbilo se nám zbytečný makro fotoaparát

slabší hlavní snímač

Software: povedený zážitek

Velkou předností smartphonu je Android 11 s povedenou nadstavbou Funtouch OS, která přináší několik menších doplňků k možnostem nejnovějšího Androidu. Samozřejmě je tak možné velmi pohodlně ovládat telefony gesty, nabízí se i podrobné nastavení oprávnění u aplikací nebo digitální rovnováhy či „bublin“ u aplikací, které to podporují.

Velkou pochvalu si Vivo zaslouží za to, že do telefonu necpe takřka žádný zbytečný balast a najdete zde aplikace přímo z dílny Googlu. Díky Vivo nechybí ani optimalizační aplikace pro vyčištění úložiště, kontrolu bezpečnosti apod. Během používání jsem se rovněž nesetkal s tím, že by mi nějaká aplikace spadla či přestala fungovat, občas se mi však stalo, že jsem zaznamenal o něco pomalejší reakci.

V případě propojení telefonu s Android Auto mi zase občas na chvíli zčernala obrazovka Google Map, která se po chvíli opět objevila, což však může souviset se samotnou platformou Android Auto či použitým kabelem, nikoli telefonem samotným. Potěšily mě také relativně nové lednové bezpečnostní záplaty a za zmínku stojí také příslib výrobce zajistit tři roky bezpečnostních záplat a také (minimálně) jednu velkou aktualizaci Androidu, tedy na Android 12, neboť veškeré telefony Vivo na českém trhu již zakoupíte s Androidem 11. Celkově považuji Funtouch OS za jednu z nejpovedenějších nadstaveb na trhu, jedná se totiž víceméně o čistý Android.

Líbilo se nám relativně nové bezpečnostní záplaty

dobrá optimalizace

v podstatě čistý Android

příslib tří roků bezpečnostních záplat a aktualizace na Android 12

Zhodnocení

Pokud je pro vás důležitý kvalitní displej, ale zároveň máte omezený rozpočet kolem pěti, šesti tisíc korun, představuje Vivo Y70 skvělou alternativu, která vás (kromě AMOLED panelu) potěší povedeným prostředím Funtouch OS, skvělou výdrží i podporou rychlého nabíjení. Jestliže naopak na telefonu nejraději hrajete hry, doporučil bych vám zvážit s ohledem na starší procesor jiné zařízení. Počítejte však s tím, že za stejnou cenu na našem trhu v podstatě neexistuje alternativa se stejně kvalitním displejem.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz