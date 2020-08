Pomůžete ztraceným robotům najít cestu domů? Nejsou zrovna inteligentní, ale je na ně spolehnutí. Hlavně jsou však roztomilí a připomínají roboty ze hry Portal. Abyste v této hře uspěli, jste to vy, kdo musí prokázat inteligenci. A trochu šikovnosti.

Logické hry mohou vyprávět silný příběh, jindy dokonce upozadí grafiku, aby se do popředí dostal sám rébus. Dnes recenzovaný titul stojí uprostřed a rozhodně byste ho neměli minout.

SPHAZE – videorecenze

Vaším cílem je dovést všechny roboty do středu bludiště. Ti jsou především roztomilí, ale příliš inteligence nepobrali, od toho jste tu vy. Můžete se však spolehnout, že na každé křižovatce zatočí vpravo. Bludiště se pak skládá z prstenců, kterými můžete otáčet. Právě tím vytváříte cestu a snažíte se robůtky navádět. Zprvu vám bude stačit vše připravit a následně svěřence vypustit. Po pár kolech vás však čeká hektické upravování trati za chodu.

Zapomeňte na to, že byste u hry zvládli relaxovat. Vyžaduje TOTIŽ pořádnou dávku představivosti, ale zároveň musíte bleskově reagovat a rychle přemýšlet. Na druhou stranu nevadí, když se vám to nepovede, protože počet pokusů je nekonečný. S každou novou úrovní se samozřejmě herní prvky komplikují, přidávají se červené zóny, do kterých nesmíte vstoupit, startovní pozice na jedno použití, zdi nebo třeba tlačítka, která musíte projet ve správném pořadí.

Úrovně se dělí do několika světů a nyní vám titul nabízí okolo 3 až 4 hodin hratelnosti s tím, že nechybí ani speciální obtížné úrovně, u kterých vám tiká čas. To v případě, že vám základní úrovně přijdou málo stresují. V případě záseku, který může nastat, vás vysvobodí nápověda.

Přestože tu nenajdete příběh, má hra velmi povedenou atmosféru. Tu obstarává perfektní grafika a skvělé animace. Všemu vévodí roztomilí roboti. Vizuál hry je tak zároveň hezký, ale v žádném případě nepřekáží hratelnosti a nevnáší do hry nepřehlednost. Povedlo se i ozvučení. U hodně rozsáhlých úrovní již můžete mít na menších displejích trochu problém, ale kdo má dnes malý displej? Hru pořídíte za 55 korun.

Stáhnout SPHAZE