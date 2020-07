Ponořte se do mysteriózního příběhu plného zajímavých postav, důležitých rozhodnutí i velkolepé akce. Titul z vás udělá velitele vesmírné lodi se vším, co k tomu patří.

Hned v prvních okamžicích této hry na vás vypadne tajemná a hutná atmosféra. Zanedlouho zjistíte, že v perfektní souhře nehraje pouze hudba a grafika, ale i sama hratelnost.

Crying Suns – videorecenze

Galaktická civilizace se po stovkách let ocitne na pokraji rozpadu a vy jste probuzeni z dlouhého spánku, abyste tomu přišli na kloub. V zásadě o nic nejde, to se jen přestanou objevovat pravidelné reporty. Zprvu jsem se bál dalšího generického sci-fi příběhu, ale nic takového v této hře nenajdete. Vaše cesta bude nelineární a objevíte zajímavé osobní příběhy i velké zvraty. Hra se nebojí zkoumat lidskou psychiku a často zabředává do vod morálně nejasných dilemat.

Jak se ale hraje? Před vámi stojí náhodně generovaný vesmír plný různých cest, událostí, planet, hvězd a frakcí. Postupně hledáte odpovědi na tajemné otázky a nové se před vámi stále vynořují. I když však dojdete na konec, stále bude mít smysl hrát znovu. Vždy je co objevovat, navíc i hraní samo stojí za to. Jste velitelem lodi a staráte se o posádku, získáváte palivo, vylepšujete zbraně a systémy a hlavně rozhodujete, kam poletíte dál.

A samozřejmě také bojujete. Bitvy jsou taktické a přestože probíhají v reálném čase, kdykoliv je můžete zastavit. V klidu tak rozdělíte příkazy svým jednotkám. Začnete se dvěma letouny a jedním dělem, ale postupně se vaše flotila rozroste. Soubojům se jde občas vyhnout šikovným manévrováním v dialozích a opět platí, že často máte průběh ve svých rukou.

Skvělou mechanikou jsou pozemní výpravy. Ty přímo neovládáte, ale stejně jako kapitán na dálku sledujete postup vámi vybraného týmu. Rizika znáte dopředu, stejně tak možné odměny. Napjatě budete sledovat postup vpřed a ztráta týmu vás zabolí.

Grafika vypadá jednoduše, využívá pixelartu, ale ve skutečnosti nabízí skvělé animace a vše je ve 3D. Výsledný dojem je velmi dobrý, což podporuje i hudební podkres a zvuky. Crying Suns je výborná hra, která se však nehodí ke krátkým seancím. Musíte se jí věnovat, chtít prozkoumávat vesmír a sledovat příběh. Jako hlavní negativum vidím občas nedotažený tutoriál, který mě hodil před závažné rozhodnutí bez pořádného vysvětlení. 260 Kč však není málo, ale pokud hledáte prémiovou hru na mobilní platformě, s Crying Suns neuděláte chybu.

