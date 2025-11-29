Satechi FindAll Card & FindAll Keychain

Jsou dny, kdy mám pocit, že bych doma zapomněl i hlavu, kdyby mi „neseděla“ na krku. Čím více přemýšlím nad tím, že to či ono nesmím doma zapomenout, tím pravděpodobnější je, že to nechám přesně na tom místě, kam jsem si to položil právě z důvodu, abych na to nezapomněl. Často se mi to stává právě s klíči od bytu a peněženkou.
Co z toho plyne? Zapomínat je lidské, pokud ovšem chcete, aby se podobné problémy eliminovaly, zkuste chytré lokátory, které vás nejen dokážou upozornit na to, že jste doma něco zapomněli, ale v případě problémů, například ztráty, vás navedou přesně na to místo, kde se předměty nacházejí. A když budete mít štěstí, nebude to zrovna v úplně cizím bytě „nálezce“. V dnešní recenzi se zaměříme hned na dva zajímavé kousky od Satechi, od níž jsme testovali už například praktické skládací bezdrátové podložky. Produkty nesou označení Satechi FindAll Card a FindAll Keychain, ochrání přitom jak peněženku (či třeba tašku), tak klíče.
Technické parametry Satechi FindAll Card
|Rozměry
|8,51 × 5,41 × 0,23 cm
|Hmotnost
|17,8 g
|Materiál
|hliník a tvrzené sklo
|Výdrž a kapacita baterie
|až 16 měsíců (220 mAh)
|Možnost nabíjení
|ano, Qi bezdrátové nabíjení
|Certifikace odolnosti
|IP66
|Párování
|skrze aplikaci Najít (Find)
|Technologie připojení
|Bluetooth 5.4
|Hlasitost upozornění
|80–90 dB
|Barevné varianty
|černá, růžová, písková
|Cena
|799 Kč
Technické parametry Satechi FindAll Keychain
|Rozměry
|3,4 × 3,4 × 0,9 cm
|Hmotnost
|14,3 g
|Materiál
|veganská kůže, kov (kroužek)
|Výdrž a kapacita baterie
|až 12 měsíců (180 mAh)
|Možnost nabíjení
|ano, Qi bezdrátové nabíjení
|Certifikace odolnosti
|ne
|Párování
|skrze aplikaci Najít (Find)
|Technologie připojení
|Bluetooth 5.4
|Hlasitost upozornění
|80–90 dB
|Barevné varianty
|černá, růžová, písková
|Cena
|799 Kč
Obsah balení: co víc potřebujete?
Obsah balení je velmi předvídatelný – v balení FindAll Card najdete tenkou kartu s rozměry té platební, v balení FindAll Keychain naleznete klíčenku s kroužkem, u obou produktů se nachází i krátký manuál. Hledáte něco dalšího? Nic víc totiž není potřeba!
- pěkné prodejní balení
Konstrukční zpracování: dva produkty, různé zaměření
Produkty Satechi jsou známé tím, že jsou designově velice povedené. Začneme tím, co oba produkty spojuje, což jsou barevné varianty Black (černá), Sand (písková) a Desert Rose (růžová). Nám na test písková varianta FindAll Card a černá u FindAll Keychain, tedy varianty spíše pro pány. Oba produkty spojuje také kvalita konstrukčního zpracování a způsob ovládání – na těle obou produktů se totiž nachází jedno multifunkční tlačítko, kterým je dostanete do režimu párování nebo resetujete pro další použití.
Co se liší, jsou použité materiály – FindAll Card je luxusní výrobek s hliníkovým rámečkem a tvrzeným sklem, tělo je navíc odolné dle certifikace IP66. FindAll Keychain se zase pyšní tělem z eko kůže, což vypadá také mimořádně elegantně, jen chybí zvýšená odolnost, což je trochu škoda. Liší se samozřejmě – karta je prakticky stejně velká jako běžné platební karty, jen samozřejmě tloušťka je nepatrně větší (2,3 mm). Do peněženky se však karta vejde bez problémů, tedy pokud máte alespoň trochu „vychozené“ sloty. Klíčenka se logicky přidává na svazek klíčů, kde pomůže integrované kolečko. Zde bych vytkl snad jen to, že nejde o praktičtější karabinku, ale klasické pevné „klíčenkové“ kolečko. Dodáme, že hmotnost obou lokátorů je velice nízká – FindAll Card váží 17,8 g, FindAll Keychain dokonce jen 14,3 g.
Zastavíme se ještě u jedné společné funkce, která je mimořádně praktická – cívka pro bezdrátové nabíjení, takže baterii můžete dobít na bezdrátové nabíječce. Je přitom jedno, zda máte Qi či MagSafe nabíječku, stejně tak nevadí, pokud máte nabíječku třeba ve standardu Qi2, Qi2.2 25W nebo MagSafe 2. generace – Satechi nedělá žádné rozdíly. Dodáme, že o nabíjení (ale i o dalších věcech) informuje v obou případech nenápadná LED.
Můžu tedy jen a jen chválit – Satechi FindAll Card & FindAll Keychain jsou precizně zpracované produkty, které skvěle vypadají, snadno se ovládají a oba nabízí skvělou vychytávku v podobě bezdrátového nabíjení. Díky tomu je můžete používat prakticky neomezeně dlouho. Satechi FindAll Card & FindAll Keychain jsou jedny z designově nejpovedenějších lokátorů, které jsem mohl za poslední dobu vidět.
- elegantní design
- kvalitní zpracování
- cívka pro bezdrátové nabíjení
- multifunkční tlačítko
- více barevných variant
- zvýšená odolnost (FindAll Card)
- Keychain nemá zvýšenou odolnost
- u Keychain by se mi více líbila karabinka
Párování: snadné jako facka
Satechi FindAll Card & FindAll Keychain mají důležitou certifikaci od Applu pro začlenění do ekosystému Apple Find My, neznamená to však, že mají všechny výhody, které nabízí například AirTag. Například párování není tak „cool“ jako v případě AirTagu, ale i tak je extrémně snadné – a o to jde především. Nejdříve je nutné stisknout tlačítko na přední straně po dobu tří vteřin, dokud se neozve zvuk a nerozbliká se LED.
Následně stačí otevřít aplikaci Najít – Předměty – symbol + – Přidat jiný předmět a během chvíle se objeví možnost přidat Satechi FindAll Card nebo FindAll Keychain . Následně vám aplikace vysvětlí, jak lokátor používat, umožní vám přidat emotikon pro snazší rozpoznání předmětu a je hotovo.
Zvuk upozornění je prakticky identický jako u dalších lokátorů – oba zvládnou maximální hlasitost upozornění někde na hranici 80–90 dB, což je dost na to, abyste zvuk slyšeli i pár metrů od vás – zhruba metr a půl od lokátoru je hlasitost stále okolo 60 dB. Nedoporučuji si lokátory přikládat k uchu, a to ani za předpokladu, že vám hlasité zvuky příliš nevadí – uši by vám asi nepoděkovaly. Dodáme, že Satechi lokátory lze spárovat pouze s iOS a aplikací Najít, s Androidem fungovat nebudou.
- snadné párování
- hlasitost upozornění
Funkce: umí toho dost
Satechi FindAll Card & FindAll Keychain mají velmi podobné funkce jako AirTag, i přestože nějaké drobnosti chybí. A tím také začneme. Místní (přesné) hledání pomocí směrové šipky bohužel neumožňují, chybí potřebný čip. V ostatních ohledech se však AirTagu vyrovnají. Dokážou totiž upozornit na to, pokud se od nich vzdálíte, stejně tak umožní navigaci skrze aplikaci Mapy a dokonce využít i síť iPhonů, díky kterým lze zpřesňovat polohu. V tomto ohledu se chovají stejně jako AirTag.
Lokátory se chlubí šifrovanou komunikací, které dosáhly díky certifikaci od Applu. Tag se rovněž brání tomu, aby byl využíván jako štěnice. Pokud se tak delší dobu pohybuje mimo spárovaný iPhone, začne na sebe upozorňovat pomocí mírně odlišného zvuku a do blízkého iPhonu zašle notifikaci, že vás možná někdo sleduje. V návodu naleznete informaci, jak lokátory vypnout, respektive je vyřadit z režimu „štěnice“.
Zvládají vše důležité...
Pokud předmět označíte jako ztracený, může jej případný nálezce identifikovat přímo skrze aplikaci Najít, nebo (pokud máte telefon s Androidem) pomocí aplikace Detektor sledování, kterou připravil Apple.
Od případného nálezce to tak bude vyžadovat trochu více námahy. Aplikace Detektor sledování funguje u Androidu stejně jako Najít u iOS. Pokud se majitel lokátoru vzdálí (již není v dosahu Bluetooth mateřského smartphonu), aplikace jej najde a upozorní na něj.
- režim Ztráty
- možnost navigace
- využívá sítě iPhonů
- nezvládá Místní hledání
Zhodnocení: povedené kousky
Lokátory Satechi se jednoduše povedly – oba vypadají skvěle a svou funkci plní, jak mají. Díky zájmu Applu je možné sledovat nechtěné trackery i z Androidu, což eliminuje situace, kdy si u vás tracker někdo „zapomene“, například v tašce. Ceny jsou přitom více než rozumné, každý vyjde na cca 799 Kč – v rámci různých akcí však můžete ještě ušetřit. Kdybych si měl vybrat favorita, bude to zřejmě Satechi FindAll Card, protože vypadá skvěle, ovšem Keychain je zase nepostradatelný pro všechny ty, kteří doma často zapomínají klíče.
Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz