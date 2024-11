Letošní řada Galaxy Tab S zahrnuje pouze dva modely, testovaný Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra. Výrobce vynechal základní model vzhledem k rostoucímu trendu poptávky po větších obrazovkách, který je patrný i v oblasti tabletů. Díky vlajkovým specifikacím a větším obrazovkám by takové zařízení mohlo přimět více uživatelů k úvahám o nahrazení přenosného počítače, což je i můj případ. Dává to smysl, nebo zatím ne.

Jako dlouholetý uživatel zařízení Surface Pro od Microsoftu se vždy těším na novou řadu vlajkových tabletů od výrobců jako Apple nebo Samsung a čekám na vhodný čas na upgrade. Většinu své práce totiž odbavím v internetovém prohlížeči, kde lze dnes pracovat s textem a upravovat obrázky, což je víceméně vše, co ke své práci potřebuji. Jak se osvědčil Galaxy Tab S10+ jako náhrada za tabletový notebook s Windows?

Technické parametry Samsung Galaxy Tab S10+ 512 GB 5G Kompletní specifikace Konstrukce 285,4 × 185,4 × 5,6 mm , 571 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 12,4" (2 800 × 1 752 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset MediaTek Dimensity 9300+ , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Android 14 Akumulátor 10 090 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2024, 34 999 Kč

Obsah balení: prostě typické

Balení odpovídá všem moderním smartphonům/tabletům výrobce, což znamená chybějící adaptér a USB-C/USB-C kabel. Podobně jako u Galaxy S24 Ultra je pak součástí příslušenství také chytré pero S Pen, ačkoliv v tomto případě není integrováno přímo v těle tabletu, ale místo má na zádech. Pochvalu si výrobce zaslouží za environmentální balení bez plastů včetně papírových „pojistek“ na krabičce, která je ukázkově kompaktní.

Líbilo se nám environmentální balení/

Konstrukce: tenká a elegantní

Produkty Samsung patří po designové stránce k těm nejlepším, což není patrné jen u smartphonů a tabletů, ale také v dalších segmentech. Jako příklad lze uvést The Frame, který později další značky okopírovaly a nyní dělá parádu i v Národní galerii Praha. Není proto žádným překvapením, že i Galaxy Tab S10+ vypadá skvěle a má perfektní dílenské zpracování. Hliníkové šasi je velmi pevné, přitom je tenké 5,6 mm. Galaxy Tab S10 Ultra nabízí ještě o něco tenčí profil, ale rozdíl je nepatrný. Navíc i 5,6 mm je takřka hraniční. Proč? Stačí se podívat na tloušťku USB-C, který naznačuje, že o moc tenčí produkty než Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra nelze vyrábět, alespoň ne se zachováním USB-C. Hmotnost 571 gramů umožňuje relativně pohodlné používání, i když držíte tablet většinu času v ruce.

V mém případě jsem však Galaxy Tab S10+ používal podobně jako můj Surface Pro, tedy stacionárně na stole s vysunutým stojánkem, protože jsem mohl novinku otestovat s originální klávesnicí. Kromě klávesnice dostanete také zadní kryt, který slouží zároveň jako stojánek. Zatímco klávesnici nemám co vytknout, u stojánku budu trochu kritický. Vzhledem k jeho ceně mi totiž samotný stojánek přijde trochu subtilní a ohýbá se již při vyvinutí menší síly, což je škoda. Osobně bych preferoval, kdyby Samsung integroval tenký kovový stojánek přímo do šasi tabletu, i když by to vedlo k navýšení tloušťky. Schůdnější by však zřejmě bylo integrovat stojánek do bytelnějšího krytu, kde by alespoň jeho část mohla být kovová nebo obsahovat tenký kovový plát. Zadní kryt je k tabletu, stejně jako klávesnice, přichycen magneticky a horní strana ukrývá poloprůhledný slot pro chytré pero S Pen.

Zatímco klávesnici jsem používal neustále a byl jsem spokojen se zdvihem kláves, mezerami mezi nimi a jejich příjemnou odezvou, pero jsem příliš nevyužíval. Ne proto, že by nebylo kvalitní a schopné mnoha „kouzel“, ale protože nejsem ten typ uživatele. S Pen podporuje více než 4 tisíce přítlaků, nabíjí se přiložením na záda tabletu (magneticky) a samozřejmě s ním lze na dálku provádět některé interakce, například ovládat fotoaplikaci. Jedná se o osvědčený S Pen, který známe třeba z Galaxy S24 Ultra, pouze ve větším provedení. Ocení ho podle mě především uživatelé, kteří si rádi dělají poznámky do dokumentů nebo rádi kreslí. Pero má dobře zpracované rozpoznání dotyku prstu a pera, takže si můžete při psaní poznámek klidně položit ruku na displej tabletu bez obav, že ji tablet bude chápat jako dotyk. U klávesnice je škoda, že není podsvícená, což vzhledem k její ceně lze chápat jako nedostatek. Na pravém boku (při držení tabletu na výšku) nechybí vypínací tlačítko a kolébka ovládání hlasitosti, kde se nachází rovněž slot pro paměťovou kartu.

Vlajková řada tabletů od Samsungu má také jednu zásadní konkurenční výhodu – ochranu IP68, s níž se například u iPadů nesetkáte. Díky IP68 se nemusíte obávat případného polití nebo používání na pláži, protože je kompletně odolný vůči vniknutí pevných částic.

Líbilo se nám špičkové dílenské zpracování

k dispozici také originální příslušenství

ochrana dle IP68

tenké tělo

S Pen

Nelíbilo se nám chatrný stojánek

Displej: eliminace odlesků je klíčová

Pokud jste četli mou recenzi na Galaxy S24 Ultra, vzpomenete si určitě, jak jsem vyzdvihoval nasazení nejnovějšího ochranného skla výrobce Corning, které až o 75 % eliminuje odlesky. Redukce odlesků je extrémně praktická, a proto mě potěšilo, že ji má také Galaxy Tab S10+. I když Samsung použil jiný typ úpravy, výrazně eliminuje odlesky. Díky tomu je displej mnohem lépe čitelný a vypadá lépe.

Vylepšená odrazivost je podle mě nejlepší prvek displeje letošních Galaxy Tabů S10, protože v ostatních ohledech byly obrazovky parádní už u předchozích generací. Nepřekvapí, že i tentokrát výrobce nasadil 12,4" Dynamic AMOLED 2X panel s podporou HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Stejně tak si nelze stěžovat na jemnost, která činí naprosto dostačujících 266 PPI. Vyhovující je také maximální jas, který v kombinaci s méně lesknoucím se displejem vždy zajistil bezproblémovou čitelnost.

Na závěr zmíním čtečku otisků prstů, která je ve spodní části (při držení na výšku) zhruba centimetr od spodního rámečku. Jedná se o optický senzor, což je patrné podle bílého podsvícení. Čtečka funguje spolehlivě, i když bych u vlajkového tabletu více ocenil ultrazvukovou verzi, kterou Samsung používá u vlajkových telefonů již od řady Galaxy S10. Věřím, že od té doby se mohla stát cenově dostupnou natolik, aby se mohla objevit i v tabletech. Nicméně z hlediska použitelnosti nemám k optické čtečce žádné výhrady.

Líbilo se nám parádní AMOLED panel s vysokým jasem

praktická redukce odlesků

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám lepší by však byla ultrazvuková

Zvuk: spokojenost

Novinka disponuje čtveřicí hlasitých reproduktorů, jejichž mřížky jsou na „kratších“ stranách, díky čemuž dokáže novinka vykouzlit slušný prostorový efekt. Zvuk dokáže být velmi hlasitý, přesto si zachovává kvalitu a má i solidní basovou složku.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

Výkon: nebojte se Dimensity

Nová série Galaxy Tab S10 spoléhá na čipset MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm), který byl uveden před pár měsíci a donedávna byl tím nejlepším, co MediaTek vyrábí. Tento čipset poskytuje více než dostatek výkonu a je zároveň velmi energeticky efektivní. Ani při spuštění náročných benchmarků jsem nezaznamenal výrazné zahřívání. Výsledky benchmarků pak mluví samy za sebe a naznačují, že o výkon není nouze a nebude ani za několik let.

Testovaná varianta je vybavena 256GB úložištěm, ale v nabídce je také varianta s 512 GB. Co se týče RAM, uživatelé mají k dispozici 12 GB operační paměti, což je dostatek pro běžné používání i Galaxy AI.

Líbilo se nám špičkový výkon

energetická efektivita

Výdrž baterie: bez problémů

Energeticky efektivní čipset se nepochybně podepsal také na výdrži, kterou má na starost baterie s kapacitou 10 090 mAh. Tato kombinace se osvědčila a tablet, samozřejmě dle stylu používání, můžete nabíjet třeba jen dvakrát za týden, pokud jej v průměru hodláte používat zhruba 3 hodiny denně. Nabíjení probíhá výkonem až 45 W a trvá přibližně hodinu a půl.

Líbilo se nám slušná výdrž

45W nabíjení

Konektivita: nic neschází

Po stránce konektivity je k dispozici Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i veškeré navigační služby v případě, že máte verzi s 5G (GPS, GLONASS, BDS a Galileo). Co tabletu naopak schází oproti smartphonům, to je NFC či UWB.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: na videohovory i momentky

Přestože u tabletů obecně není kladen takový důraz na fotovýbavu jako u smartphonů, Galaxy Tab S10+ se nemá za co stydět. Na zádech najdeme dvojici snímačů s 13 (hlavní objektiv) a 8 Mpx (ultraširokoúhlý objektiv). Na čelní straně je 12Mpx selfie kamerka, která je rovněž ultraširokoúhlá s rozsahem 120 stupňů. Z přiložených snímků lze rychle rozpoznat, že kvalita rozhodně není problém. Na poměry tabletů jsou snímky detailní, mají líbivé barvy a vzhledem k typu produktu jim nemám co vytknout. Lze tedy konstatovat, že nejde jen o tablet s fotoaparátem vhodným maximálně pro focení dokumentů, ale je možné s ním klidně pořídit i pěknou momentku.

Selfie kamerka je dostatečně kvalitní a při videohovorech si rozhodně ostudu neuděláte, zejména ve srovnání s notebooky, jejichž webkamery jsou zpravidla stále bídné. Maximálně lze natáčet video ve 4K rozlišení při 30 FPS.

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

Software: Galaxy AI, kam se podíváš a skvělá podpora

One UI netřeba příliš dlouho popisovat, neboť je s námi již (samozřejmě pravidelně aktualizovaná) několik let a jedná se stále o jednu z nejlepších nadstaveb operačního systému Android. Na rozdíl od čínské konkurence ji považuji za násobně přehlednější a také lépe odladěnou, což se může projevit třeba i na výdrži. Velkou předností nové řady tabletů je také garance 7 let aktualizací OS i bezpečnostních záplat. U tabletů je to, podobně jako ochrana IP68, něco, co většina konkurence nenabídne a je možné, že takto dlouho nebude podporovat iPady ani Apple, který nic negarantuje, ale je známý dlouhou podporou. K dispozici je pak také režim DeX, který oproti starší verzi vypadá o něco méně „desktopově“, ale stále funguje skvěle a uživatelům umožní pohodlně pracovat s více okny najednou a cítit se víc, jako by pracovali s Windows. Do karet tabletu hraje také přítomnost Galaxy AI, která toho umí již skutečně mnoho.

Líbilo se nám Galaxy AI

softwarová podpora

Zhodnocení

Galaxy Tabu S10+ lze skutečně vytknout jen máloco. Jedna z výtek směřuje k absenci ultrazvukové čtečky otisků prstů, která by prémiovému modelu jistě slušela. Další výtka se týká provedení stojánku, což však není kritika tabletu jako takového, ale spíše jeho příslušenství. Ve všech ostatních aspektech nicméně novinka exceluje, ať už jde o výkon, displej, délku softwarové podpory nebo využití umělé inteligence.

Během používání tabletu (tuto recenzi jsem rovněž psal na Galaxy Tabu S10+) jsem dospěl k závěru, že nadešla doba, kdy bych mohl bez ústupků přejít ze Surface Pro na tento tablet a užívat si různé benefity, jako je mnohdy svižnější chod, lepší displej a delší výdrž baterie na nabití. Pokud i vy potřebujete k práci převážně internetový prohlížeč a základní kancelářské aplikace, měli byste dát novince minimálně šanci.

Konkurence V této cenové kategorii bude Galaxy Tabu S10+ konkurovat především iPad Pro, který se rovněž může pochlubit speciální úpravou obrazovky, avšak pouze za tučný příplatek, špičkovým výkonem, dílenským zpracováním i softwarem. Oproti Galaxy Tabu S10+ však schází ochrana IP68 a nelze počítat ani s perem dodávaným v balení. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPad Pro (2024) 11 Rozměry 249,7 × 177,5 × 5,3 mm , 445 g Displej AMOLED, 11" (2 420 × 1 668 px) Fotoaparát 12 Mpx Procesor Apple M4 , Paměť úložiště: 2 000 GB / 1 000 GB / 512 GB / 256 GB , ne Akumulátor ? mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz