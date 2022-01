Segment cenově dostupných chytrých hodinek je v posledních několika málo letech nebývale bohatý. O jeho rozšíření se postarala i novinka Redmi Watch 2 Lite. Má nově o něco větší displej, od začátku plně český jazyk a nechybí běžné měření sportovních aktivit či GPS. Cena se pak pohybuje kolem 1 500 Kč.

Poptávka po chytrých hodinkách neustále stoupá, na což výrobci samozřejmě reagují. Z trhu se tak postupně vytlačují klasické chytré náramky, jak jsme je v posledních letech znali. Jejich místo zaujímají zařízení, která mohou připomínat spíše chytré hodinky, zejména díky nasazení větších displejů, na kterých se informace lépe čtou a nic nebrání ani nasazení jednodušší grafiky. Do kategorie těch vůbec nejlevnějších dorazily Redmi Watch Lite 2, které přímo navazují na loňské Xiaomi Mi Watch Lite.

Technické parametry Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 41,2 × 35,3 × 10,7 mm , 35 g , odolnost: ano Pásek kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej TFT IPS, 1,55" (320 × 360 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ?, NFC: ? Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 262 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost prosinec 2021, 1 599 Kč

Obsah balení: líbivá krabička

V malé čtvercové krabičce černého odstínu najdeme úhledně srovnané vše potřebné. Jde o samotné hodinky se silikonovým řemínkem a nabíjecí kabel, tentokrát zakončený jen malým konektorem, nikoliv podložkou. Dále už byste v prodejní krabičce nalezli jen návody a bezpečnostní pokyny.

Líbilo se nám lepší nabíjecí kabel

Konstrukční zpracování: nenápadně líbivý vzhled

Redmi Watch 2 Lite mají lehké plastové tělo a vsadily na hranatý vzhled. Na zápěstí se nosí snadno, za krátkou chvíli o nich takřka vůbec nevíte. Na matném plastovém těle (boky a záda) neulpívají zbytečné otisky a prozatím se zdá, že i po téměř měsíci šasi odolá též drobným škrábancům. Pravý bok je domovem jediného tlačítka, kterým vstupujete do hlavního menu, případně se vracíte zpět na domovskou obrazovku, přičemž se tiskne velice pohodlně.

Vhod přijde zvýšená odolnost až do 5 ATM. V praxi to znamená, že hodinkám nevadí pot, déšť a můžete s nimi taktéž plavat, naopak potápění se rozhodně nedoporučuje.

Líbilo se nám líbivý vzhled

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Displej: mohlo to být lepší

Displej má stále jasně viditelné rámečky, avšak nejsou nijak velké a úhlopříčka se vyšplhala na 1,55". Na IPS panelu operuje rozlišení 360 × 320 pixelů. Zobrazení je poměrně jemné, barevné podání dobré. Příjemně potěší rozsah jasu, kdy hodinky zvládnou zářit tak, aby byly čitelné venku a současně nevypálily oči v noci. Tentokrát se však nedostalo na automatickou regulaci jasu, což je trošku škoda. Na druhou stranu se nadále jedná o funkci, která není u levných hodinek příliš obvyklá.

Menší kaňkou na kráse je nižší obnovovací frekvence displeje, což v praxi znamená, že například animace nepůsobí zcela plynule a je patrná odezva mezi vaší akcí a samotným děním na displeji. Zobrazovač je jinak možné rozsvítit gestem otočení zápěstí, avšak nefunguje moc dobře.

Líbilo se nám dostatečná úhlopříčka

jemné rozlišení

velký rozsah jasu

Nelíbilo se nám pomalá odezva – animace nejsou plynulé

Systém a výkon: standardní nabídka

Proprietární systém hodinek Redmi Watch 2 Lite je pevně spjatý s aplikací Xiaomi Wear, kterou si do telefonu s Androidem 5.0 či iOS 10 a novějšími musíte nainstalovat. Xiaomi skutečně nevyužilo svou známou aplikaci Mi Fit, nýbrž připravilo novou. Aplikace komunikuje česky a je graficky velmi pěkně zpracována. Samotné párování hodinek s telefonem je otázkou chvilky.

Zatímco aplikace ve vašem telefonu je povedená, prostředí hodinek je na tom o něco hůře. Začněme ale pozitivně. K dispozici je několik desítek ciferníků, přičemž pět jich udrží v paměti samotné hodinky, další si lze doinstalovat skrze aplikaci. Vypíchněme například speciální ciferníky tematicky vztažené k filmu Spider-Man: Bez domova. Potěší, že prostředí hodinek komunikuje česky, ciferníky již nikoliv a například zkratky dnů v týdnu jsou anglicky. Horizontální pohyb z ciferníku vás přesune k důležitým informacím o srdeční aktivitě, spánku, počasí, spálených kaloriích či ovládání přehrávače hudby v telefonu. Tah od horního okraje zase zobrazí všechny notifikace, kterými lze procházet, mazat je a číst. Zde je nutné zmínit jedno překvapení, v textech scrollovat lze, ačkoliv pohyb není příliš plynulý. Některé notifikace se pak zobrazí „uprostřed“. U jména tak chybí začátek a konec. Jde však o nepravidelný jev a je možné, že dojde časem ke zlepšení formou aktualizace.

Neméně důležitý je tah od spodního okraje displeje, kdy vyjede lišta s rychlými zástupci. Můžete zde zapnout režim nerušit, dostat se rychle do podrobného nastavení nebo vypnout probouzení hodinek gestem zápěstí.

Do hlavního menu se dostanete výhradně stiskem bočního tlačítka. Menu je bohužel zobrazeno formou matice ikonek v mřížce 3×3 bez jakýchkoliv popisků. Xiaomi tak plně spoléhá na to, že položky poznáte dle piktogramů. Bohužel vám mohu prozradit, že to tak jasné není a v prvních dnech probíhá ovládání stylem pokus/omyl. Ikonek je v menu celkem 20. Aby toho nebylo málo, menu není průchozí a z konce seznamu ikonek se musíte jen vracet.

Hlavní menu hodinek

Hodinkám nechybí možnost měřit srdeční frekvenci, spánek či trénovat správné dýchání. Došlo i na klasické funkce, jako jsou stopky či minutka a potěší kompas, který je zde díky GPS. Zastavme se nicméně u měření spánku, které je bohužel jen zcela základní. Získáte informaci o čase hlubokého a lehkého spánku a současně i chvílích, kdy jste byli vzhůru. Chybí monitoring REM fáze, což zvládají i některé levné náramky. Naměřené hodnoty, nejen ze spánku, je nutné brát s rezervou, protože například po 10kilometrovém výletu mi hodinky hlásily, že jsem spálil sotva 100 kalorií, což je očividný nesmysl. I v případě spánku se občas stalo, že hodinky buď spánek uměle protáhly, nebo naopak během noci na nějaký čas přestaly spánek měřit.

Samozřejmostí jsou notifikace z vašeho telefonu, Redmi Watch 2 Lite je zvládají v podstatě z jakékoliv aplikace, kterou máte v telefonu. Bohužel ale opět platí, že pohodlí má k ideálu daleko. Občas je problém notifikace dobře přečíst, zapomenout musíte také na jakékoliv reakce. Opět však platí, že mezi levnými hodinkami nejde o nic neobvyklého.

Líbilo se nám přehledné prostředí v češtině

fajn aplikace Xiaomi Wear

Nelíbilo se nám méně přehledné menu

Výdrž baterie: mohlo by to být lepší

Ve skromném těle hodinek je baterie s kapacitou 262 mAh. Výrobce slibuje při standardním používání až 5denní výdrž. Na 5 dní se lze dostat, avšak při častějším sportování či více notifikacích se hodinky vybijí i za 4 dny. Výdrž se tak postupně spíše zkracuje, což rozhodně neshledáváme jako pozitivní. Nabíjení je řešeno poměrně dobře, byť nestandardním pin konektorem. Nabíjení pak probíhá přibližně hodinku a čtvrt.

Líbilo se nám slušná výdrž

Sportovní funkce: GPS nechybí

Redmi Watch 2 Lite jsou připraveny i na sportovní aktivity. Nabízí více než 100 sportovních režimů, mezi nimiž nechybí chůze, venkovní běh, běh na páse, jízda na kole či plavání venku i uvnitř. V hodinkách je standardně zhruba 20 režimů, avšak další lze přidávat, například i automobilové sporty. Během sportování vám telefon může měřit srdeční tep, vzdálenost, kroky či spálené kalorie. Měření probíhá vcelku přesně a po dokončení aktivity získáte relativně podrobný výpis všeho možného již skrze hodinky. K dokonalosti chybí zobrazení mapy, když už hodinky mají GPS.

Tím se dostáváme k tomu, že smartwatch přesně zaznamenají vaši polohu, aniž byste při sobě museli mít telefon. Jde o velkou výhodu, zejména pro všechny aktivní sportovce.

Líbilo se nám integrovaná GPS

Zhodnocení

Redmi Watch 2 Lite se řadí mezi ty vůbec nejlevnější chytré hodinky na českém trhu. Běžně je pořídíte za 1 590 Kč. Na první pohled jde o líbivé zařízení, které se příjemně nosí a navrch nabízí dostatečně velký displej, aby vás mohlo informovat o dění na telefonu či sportovních aktivitách. Mezi plusy lze připočíst kompletní prostředí v češtině, a to nejen na displeji hodinek, ale i v aplikaci pro telefon.

Nedostatky nejsou nijak zásadní. Na displej s horší obnovovací frekvencí si lze zvyknout, stejně jako na ne zcela dokonalé notifikace. Jen průměrná výdrž je spíše běžným jevem v segmentu. Pokud hledáte primárně lepší chytrý náramek, který má velký displej, odvedou Redmi Watch 2 Lite dobrou službu. Ačkoliv i tak je konkurence poměrně silná.

Konkurence

Hlavní konkurencí jsou Amazfit Bip U Pro, které se prodávají za velmi podobnou cenu. Mají obdobný vzhled a nijak výrazně se neliší výbava. Dokážou však lépe zobrazit animace. Celé prostředí je mnohem lépe zpracované a pohodlněji se s ním pracuje. Notifikace fungují lépe a přehledněji, tudíž pokud vám nevadí značka Amazfit, vychází Bip U Pro o něco lépe.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Amazfit Bip U Pro Konstrukce 40,9 × 35,5 × 11,4 mm , 31 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej TFT IPS, 1,43" (302 × 320 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 230 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Pokud si můžete pár set korun připlatit, stojí za zvážení Amazfit GTR 2e, které také mají GPS, avšak pyšní se kvalitnějším AMOLED displejem i celkově lépe zpracovaným prostředím. Jejich cena se na českém trhu pohybuje kolem 2 tisíc korun.

Přejít do katalogu Amazfit GTR 3 Konstrukce ? × ? × ? mm , 49 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz