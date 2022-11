Realme se kromě mobilních telefonů věnuje také chytrým hodinkám, jejichž cenově dostupný zástupce s označením Realme Watch 3 se podíval k nám do redakce. Jak si tyto hodinky poradí v záplavě agresivní konkurence?

Podobně jako u mobilních telefonů, i kategorie chytrých hodinek je zasycena modely různé výbavy i ceny. Na jednom konci spektra najdeme velmi drahé Apple Watch Ultra, na konci druhém to mohou být například Realme Watch 3. Ty chtějí na první pohled zaujmout imitací kovového rámečku, podporou volání (skrze propojený telefon), ale také odolností IP68. Bude to stačit na úspěch?

Technické parametry Realme Watch 3 Kompletní specifikace Konstrukce 45 × 37 × 11,5 mm , 40 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: ? Displej TFT IPS, 1,8" (240 × 286 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 340 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , Kč

Obsah balení: nutný základ

V malé krabičce je kromě hodinek rovněž jednoduchý nabíjecí kabel s magnetickými piny zakončený USB-A. Silikonový řemínek najdete již nasazený na těle hodinek.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: plastové pouzdro s IP68

Realme Watch 3 se snaží klamat vzhledem, stříbrné pouzdro tak může na první pohled evokovat dojem, že se jedná o ocel či hliník. Pravdou však je, že je tento rámeček plastový, což je na druhou stranu i vzhledem k ceně naprosto pochopitelné. Nechybí však certifikace zvýšené odolnosti IP68, kterou nenajdeme ani u některých násobně dražších kousků. Za to si výrobce zaslouží velkou pochvalu. Stejně tak potěší nízká hmotnost 40 gramů a možnost vyměnit řemínek za jiný o šířce uchycení 22 milimetrů. Jinak se však jedná o vcelku obyčejné levné chytré hodinky s plastovou spodní stranou a jedním ovládacím tlačítkem na pravém boku. Stejně tak haptika je pouze základní, což je jeden z dalších rozdílů oproti dražším modelům.

Líbilo se nám odolnost IP68

vyměnitelné řemínky o šířce uchycení 22 milimetrů

Displej: sázka na IPS LCD

Žádné velké překvapení se nekoná ani v oblasti displeje, který je typu IPS, má 1,8" uhlopříčku a rozlišení 240 × 286 pixelů. Na první pohled je pak patrné, že tento panel je spíše levnější, avšak například s maximální svítivostí problém nemá, čitelnost by tak měla být i během slunečného dne v pořádku. Kde naopak obrazovka pokulhává, ačkoliv je to pravděpodobně spojeno s výkonem použitého čipsetu, je odezva na zvednutí zápěstí, která není ideální. Displej se často nerozsvítil, když jsem chtěl. Naopak se neustále zapínal, aniž bych to zamýšlel. Během řízení auta se mi i při mírném točení volantu často stávalo, že byl displej neustále (zbytečně) rozsvícený. Pro uživatele je zde pak připraveno několik ciferníků, které si lze stáhnout skrze aplikace Realme Link, v samotných hodinkách však může být (v jednu chvíli) uložen pouze jeden.

Líbilo se nám velká uhlopříčka i dostatečný jas

Nelíbilo se nám displej se samovolně zapíná

Systém a výkon: příliš neohromí, ale ani nezklame

Problém týkající se odezvy displeje na zvednutí zápěstí jsem zmínil již v předchozí kapitole, stejně tak možnost mít v jednu chvíli uložený v hodinkách pouze jeden ciferník. Jak jsou ale na tom hodinky ve smyslu plynulosti systému?

Ani zde Realme Watch 3 příliš nepřekvapí. Animace jsou většinou vcelku plynulé, často se však setkáte i s nějakým tím zpomalením, a to třeba při skrolování notifikacemi. U nich si můžete prohlédnout základní informace o tom, od koho vám přišla zpráva, například s přečtením těla e-mailů však již počítat nelze. Skrze hodinky je na druhou stranu možné na dálku ovládat (v telefonu zapnutý) hudební přehrávač, kontrolovat počasí, používat stopky a další základní funkce. GPS vestavěná není, stejně tak chybí možnost bezkontaktního placení.

Líbilo se nám vcelku široká nabídka funkcí

Nelíbilo se nám občas pomalejší chod systému

nelze bezkontaktně platit

nemají integrovanou GPS

Výdrž a nabíjení: týden bez problému

To, co Realme Watch 3 neumí, možná vynahradí výdrží, která činí zhruba jeden týden na plné nabití. V tomto ohledu je tedy vše v pořádku a problém nepředstavuje ani nabíjení, které trvá z 0 na 100 % necelé dvě hodiny.

Líbilo se nám slušná výdrž na nabití

Sportovní a zdravotní funkce: SpO2 i tepová frekvence

Realme Watch 3 jsou schopny měřit kromě tepové frekvence, počtu ušlých kroků a zhruba 100 různých sportovních aktivit také okysličení krve. Během měření srdečního tepu i okysličení krve jsem si však všiml, že načtení dat trvá relativně dlouho (zhruba dvě sekundy). Při aktivaci sportovního režimu pak hodinky bohužel nedokážou automaticky rozpoznat, jestli ještě cvičíte, či nikoliv. Může se vám tak stát, že si venku aktivujete režim chůze, zapomenete jej vypnout a hodinky budou „monitorovat“ chůzi i o tři hodiny později, kdy sedíte doma na pohovce. Dokonce nechybí ani měření stresu či kvality spánku, přičemž naměřené hodnoty jsou vcelku pěkně prezentovány v aplikaci Realme Link. Skrze ni rovněž do hodinek budete dostávat aktualizace, i když místy není plně lokalizovaná do českého jazyka.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

prezentace naměřených hodnot

Nelíbilo se nám načítání dat trvá déle

bez automatické de/aktivace monitoringu sportu

Zhodnocení

Realme Watch 3 mohou být vstupenkou do světa chytrých hodinek například pro děti, které se spokojí i se základními funkcemi. Pochválit mohu certifikaci dle IP68 i velký displej a dlouhou výdrž, svižnost systému však příliš neohromí, stejně jako některé další nedodělávky.

Konkurence

Pokud byste rádi platili přímo ze zápěstí a spokojíte se s menším displejem, může pro vás být vhodnou volbou Xiaomi Smart Band 6 s AMOLED obrazovkou i podporou bezkontaktního placení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Smart Band 6 Konstrukce 47,4 × 18,6 × 12,7 mm , 12,8 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,56" (152 × 486 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 125 mAh , nabíjení: USB A Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz