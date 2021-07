O značce Realme se na českém trhu v posledním roce mluvilo velmi často, a to především v souvislosti s mobilními telefony. Doprovodnou nabídku však tvoří i chytré doplňky, například hodinky. Výrobce se soustředí na cenově zajímavé modely a pomyslným vrcholem je novinka Watch 2 Pro s elegantním vzhledem či 1,75palcovým displejem. Při příznivé ceně pak nejvíce překvapí přítomnost GPS.

Chytré hodinky či náramky má dnes ve své nabídce téměř každý výrobce mobilních telefonů. Výjimkou není ani Realme, které na český trh dostalo svůj nejnovější model Watch 2 Pro. Chlubí se poměrně velkým displejem, dlouhou výdrží či GPS. Potěší také cenou pod hranicí 2 tisíc korun. Patří tak mezi nejlevnější chytré hodinky. Dokáže se mladý výrobce prosadit mezi tvrdou konkurencí?

Realme Watch 2 Pro – videorecenze

Technické parametry Realme Watch 2 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 38,9 × 25,2 × 12,7 mm , 40 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: ? Displej TFT IPS, 1,75" (320 × 385 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 390 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost červen 2021, 1 890 Kč

Obsah balení

Ve žluté krabičce jsou hodinky s již nasazeným páskem, potřebné manuály a také nabíjecí kolébka. Nic důležitého tedy nechybí.

Konstrukční zpracování: očekávaná klasika

Chybějící písmeno S v názvu prozrazuje, že tentokrát nemáme, co dočinění s kruhovým tvarem hodinek, ale naopak se spíše lehce obdélníkovou konstrukcí, která vzdáleně může připomínat populární Apple Watch. Mezigeneračně se Realme snažilo zachovat to dobré, jako je nízká hmotnost 40 gramů či pohodlné nošení na zápěstí. Současně je očividná snaha o to, aby hodinky vypadaly co možná nejlépe, byť jsou kompletně plastové. Boky jsou lesklé, avšak právě na nich ulpívají otisky prstů.

Na zápěstí hodinky drží černý silikonový pásek o standardním průměru 22 milimetrů, tudíž jej bude možné nahradit. Realme však zatím jiné pásky nenabízí. Na pásku vás může zaujmout tradiční nápis Realme Dare To Leap, avšak většinu času stejně není vidět a jeho vyobrazení tak postrádá větší smysl.

V případě zpracování není hodinkám takřka co vytknout, nepůsobí nijak levně, plně odpovídají ceně blížící se 2 tisícům Kč. Zastavme se však u zvýšené odolnosti. Hodinky plní certifikaci IP68 a odolají tak vodě a prachu. Na druhou stranu by se s nimi nemělo plavat, což je poměrně velká nevýhoda.

Líbilo se nám fajn vzhled

příjemně se nosí

standardní velikost pásků

Nelíbilo se nám nedostatečná odolnost

Displej: vyhoví všem

Ovládání hodinek obstarává kromě displeje i jediné tlačítko na pravém boku. Po jeho stisku se rozsvítí/zhasnou, případně vás vrátí v nabídkách o úroveň výše. Samotný displej tentokrát narostl na 1,75", což je na poměry hodinek již velice slušné. Rozlišení je však spíše jen průměrné, avšak s ohledem na cenu dostatečné. Rastr při běžném používání řešit nebudete. Nepřekvapí nasazení technologie IPS, avšak radost nám udělal jas s maximální hodnotou až 600 nitů. I při nastavení jasu na 80 % jsou hodinky skvěle čitelné i na ostrém slunci. Je však třeba pamatovat na to, že jas musíte regulovat učně, automatika bohužel chybí.

Nepotěší ani kratší doba, po kterou displej dokáže svítit. Ta činí jen 15 vteřin, poté displej zhasne. Rozsvítit jej můžete tlačítkem, případně gestem zápěstí. Zde musím Realme pochválit, gesto funguje skvěle. Pochvalu zaslouží i dostatečná plynulost 30 snímků za vteřinu, která umožňuje zobrazit plynulé animace v prostředí. Na druhou stranu kvůli IPS panelu nelze nechat displej neustále rozsvícený.

Líbilo se nám velká úhlopříčka

dostatečný jas

Nelíbilo se nám maximální délka rozsvícení pouze 15 sekund

absence automatické regulace jasu

hodil by se AMOLED panel

Systém a výkon: líbivý, ale omezený

Chytré hodinky fungují primárně jako prodloužená ruka vašeho smartphonu a samy o sobě málokdy něco umí, což o cenově dostupnějších modelech platí dvojnásob. Spárovat Realme Watch 2 Pro můžete se zařízením s Androidem a iOS, potřebujete k tomu aplikaci Realme link, která je z větší části v češtině. Tu a tam jsou však popisky v angličtině. Naopak celé proprietární prostředí hodinek je v českém jazyce, což kvitujeme.

V prostředí se můžete pohybovat výhradně přes dotykový displej, což je pohodlné. Hlavní obrazovka je vždy obsazena zvoleným ciferníkem. Výběr je bohužel žalostný a osobně mi ani jeden ze zhruba 30 nepadl do oka a nenabízel přesně to, co bych požadoval. Tah jakýmkoliv ze čtyř základních směrů vás někam přesune. Zprava vysunete přehled základních měření, odshora stáhnete notifikace, zleva lištu s rychlým nastavením a stavem baterie, odspoda vyjede menu.

Aplikace do hodinek instalovat nelze.

Hlavní menu je možné zobrazit jako přehledný seznam nebo nepřehlednou mřížku. Poskládat jednotlivé položky lze dle potřeby, toto nastavení najdete v aplikaci Realme link. Skrze hodinky lze například změřit okysličení krve, srdeční tep či dýchání. Automaticky se měří kroky či spánek, ten mimochodem opravdu velmi přesně a nechybí ani REM fáze. Pokud by vám v hodinkách cokoliv chybělo, smůla, další aplikace doinstalovat nelze.

Hodinky také upozorní na notifikace z připojeného telefonu. V tomto ohledu je základní nabídka dostatečná. Notifikace přijdou ze všech možných aplikací, nechybí ikonka aplikace pro lepší přehled. Bohužel vždy vidíte jen část notifikace a nelze nijak reagovat. Klasika u levných hodinek. Totéž platí pro SMS zprávy. Vůbec nejhůře jsou na tom hovory. Ty samozřejmě nelze přijmout, pouze odmítnout. Hodinky však vždy špatně zobrazují, kdo vám volá. Buď si náhodně vyberou jméno a zobrazí jej, nebo zobrazí jméno z předcházejícího volání. Nikdy tak netušíte, kdo vám ve skutečnosti volá.

Skrze hodinky lze na dálku ovládat fotoaparát v telefonu a také přehrávání hudby, což funguje nejen u nativního přehrávače, ale například i v případě Spotify. I přímo v hodinkách je položka Realme link, vy tak můžete ovládat další chytré prvky ve vaší domácnosti, třeba žárovku.

Líbilo se nám svižný chod

možnost ovládat skrze hodinky chytrou domácnost

přehledné prostředí

Nelíbilo se nám nelze doinstalovat žádné aplikace

na notifikace nelze odpovídat

chybné informování o příchozím volání

nedokonalý překlad do češtiny

Výdrž a nabíjení: dlouhá výdrž předností

Reputaci si hodinky hodlají napravit výdrží. Disponují totiž poměrně slušnou baterií s kapacitou 390 mAh a při středně náročném používání vydrží bez problémů celý týden, což je skvělá vizitka. V tomto ohledu se tedy Realme skutečně vytáhlo. V nastavení lze najít také úsporný režim, avšak ten z chytrých hodinek udělá klasické, které zobrazuji pouze čas. Následné nabití zabere skrze dodávanou nabíječku připojenou k počítači cca dvě hodinky.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Sportovní funkce: GPS přijde vhod

Hodinky vás samozřejmě motivují také k aktivitám, a to nejen tím, že vás vyzvou, ať se protáhnete. K dispozici je celkem 90 různých sportovních režimů. Nechybí například chůze, běh, skok přes švihadlo, jóga, posilování, fotbal či badminton. Naopak zcela chybí vodní sporty včetně plavání, s hodinkami byste totiž, jak jsme si řekli již výše, plavat neměli, což je poměrně velký handicap. Naopak za vyzdvihnutí stojí fakt, že mají GPS, díky čemuž můžete běhat i bez telefonu, a přesto mít zaznamenanou svou polohu. Vyhledání polohy dělá problémy pouze uvnitř budov, venku se hodinky se satelity spojí do zhruba 15 vteřin.

Líbilo se nám spousta sportovních režimů

GPS

Nelíbilo se nám chybí plavecké režimy

Zhodnocení

Chytré hodinky Realme Watch 2 Pro by měly představovat to nejlepší od Realme v oblasti wearables. Bohužel budí spíše rozporuplné pocity, což je vizitka výrobce napříč všemi výrobky z kategorie wearables. U Realme Watch 2 Pro oceňujeme kvalitní a velký displej, výbornou výdrž a vcelku povedený vzhled. Naopak mezi výrazné nedostatky patří slabší odolnost, chabá nabídka ciferníků a především opravdu nepovedené notifikace, zejména na hovory.

Konkurence

Konkurence je v tomto ohledu zpravidla přeci jen dále. Například Amazfit Bip U Pro mají sice o něco menší displej, ale lze s nimi plavat a notifikace jsou zvládnuté lépe. Cena je přitom o čtyři stovky níže, hodinky vyjdou na necelých 1 500 Kč.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Amazfit Bip U Pro Konstrukce 40,9 × 35,5 × 11,4 mm , 31 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej TFT IPS, 1,43" (302 × 320 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 230 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Velkým konkurentem budou také Huawei Watch Fit, které mají propracovanější prostředí, lze s nimi plavat, nechybí jim GPS a cena je přitom ještě nepatrně nižší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch Fit Konstrukce 46 × 30 × 10,7 mm , 21 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,64" (280 × 456 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 0:45 hodin

Zdroj foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz