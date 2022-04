OnePlus 10 má nabídnout extrémní výkon, 120Hz AMOLED i 150W nabíjení

OnePlus 10 Pro, jehož recenze vyjde již tento víkend, by mohlo již relativně brzy doplnit „základní“ OnePlus 10, které by mělo v některých oblastech nabídnout dokonce ještě o něco zajímavější výbavu.

Podle exkluzivních informací digit.in ve spolupráci s @OnLeaks v současnosti OnePlus testuje dva různé procesory, které by mohlo u novinky nasadit. Údajně se jedná o Snapdragon 8 Gen1+, respektive MediaTek 9000, které by mělo doprovázet 8/12 GB RAM a 128/256GB úložiště. Očekávat lze rovněž pokročilé chlazení (kterým se chlubí i OnePlus 10 Pro), díky němuž je možné udržet maximální výkon po delší dobu.

So... Today, I can confirm that the vanilla #OnePlus10 is definitely coming and guess what... I have its complete specs sheet to share with you...😏 #FutureSquad



This exclusive comes on behalf of @digitindia -> https://t.co/AdZHiDO9EC pic.twitter.com/SKTFRsrvV1