Novodobá Nokia se na sebe čas od času pokusí upozornit oživením některé ze svých legend. Na řadu nyní přišla Nokia 6310 z roku 2001, tedy legenda mezi manažerskými mobily. Její reinkarnace ze druhé poloviny loňského roku je však pouze designová. Výbava odpovídá dnešním nejzákladnějším telefonům.

Po návratu značky Nokia na trh s mobilními telefony jsme se dočkali hned několika velkých návratů. Tím nejznámějším je samozřejmě vzkříšení Nokie 3310 a někteří si možná vzpomenou i na „banán“ Nokia 8110 s výsuvnou konstrukcí. Nejnověji došlo na reinkarnaci Nokie 6310, kterou si pamatují všichni nároční uživatelé z roku 2001. Tehdy šlo o manažerský telefon s kvalitní konstrukcí a takřka maximální myslitelnou výbavou. Pomyslná reinkarnace přicházející s odstupem 20 let se však snaží přebrat pouze vzhled. Výbava odpovídá ceně necelých 1,5 tisíce korun, telefon tak míří do rukou zcela nenáročných uživatelů, kteří hledají zařízení primárně na telefonování.

Technické parametry Nokia 6310 (2021) Kompletní specifikace Konstrukce 135,5 × 56 × 14,1 mm , ? g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 2,8" (240 × 320 px) Fotoaparát 0,3 Mpx , LED dioda Chipset Paměť vnitřní paměť: 16 MB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ne , LTE: ne , Wi-Fi: ?, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Akumulátor 1 150 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2021, 1 490 Kč

Obsah balení: kompaktní krabička

Při koupi nové Nokie 6310 vás možná překvapí prodejní balení, které je až nezvykle malé. Záhy zjistíte, že pravým důvodem je fakt, že výrobce v podstatě nic nepřibalil. Kromě telefonu je v krabičce už jen nabíječka a štos návodů. Upozornit musíme na fakt, že jde skutečně jen a pouze o nabíječku s neodpojitelnou kabelovou částí. Pakliže budete chtít telefon propojit s počítačem, musíte využít vlastní datový kabel.

Nelíbilo se nám chudé základní balení

Konstrukční zpracování a klávesnice: pohodlí při psaní

Asi vás také zajímá, na kolik se nová Nokia 6310 podobá té staré. Je potřeba říci, že podoba tam je, avšak pouze, když se budete opravdu snažit ji najít. Původní telefon byl útlý a velmi protáhlý, novinka je spíše baculatější, za což mohou nároky na větší displej. Jistou podobu lze spatřit v alfanumerické klávesnici, jejíž tvary se těm původním podobají.

Celkově je design na první pohled velmi obyčejný, což ale lze u levného telefonu vcelku odpustit. Plastová záda působí ale až příliš křehce a nabývám obavy, že se na odnímatelném zadním krytu brzy objeví škrábance. Po dvou týdnech je ale mobil prozatím pevný, a to včetně zadní části, kterou lze sundávat pro manipulaci s baterií a vložení SIM karet + paměťovky. Telefon je také příjemně lehký a oblé tvary kopírují tvar dlaně. Po velkých smartphonech je Nokia 6310 příjemnou změnou.

Čelní stranu zabírá zhruba z poloviny displej, pod kterým je čtyřsměrnné ovládací tlačítko a funkční klávesy. Celá tato část, včetně displeje, je lesklá a přitahuje otisky prstů. Ovládání je však pohodlné, tlačítka jsou opravdu velká. Pochvalu si telefon zaslouží za alfanumerickou klávesnici. Tlačítka mají jasně dané rozestupy, takřka identické tvary a jistý stisk. Psaní je tedy pohodlné, ačkoliv jsem přeci jen po letech již pozapomněl, jak rychle psát na fyzické klávesnici telefonu.

Prohlídku kolem dokola lze zakončit na horní hraně, kde mají své místo nezbytné konektory microUSB a 3,5mm jack. Zejména prvně jmenovaný by Nokia mohla poslat do věčných lovišť a nasazovat USB-C bez ohledu na cenu.

Líbilo se nám perfektně padne do ruky

pohodlná klávesnice

Nelíbilo se nám velmi levně vyhlížející plasty

Displej: žádný zázrak se nekoná

V případě TFT TN displeje se vracíme zhruba o dekádu nazpět. Úhlopříčka se zastavila na 2,8 palcích a rozlišení na tradiční hodnotě QVGA. Rastr je jasně viditelný a veškerá písmena v prostředí nepříjemně kostrbatá. Jas má vcelku široký rozsah, nicméně na čidlo automatické regulace se nedostalo. Vystačit si musíte s 5 manuálními kroky úrovně jasu. Čitelnost je slušná i venku, opět s přihlédnutím k ceně. Překvapila čitelnost z úhlů, kdy barvy téměř nepřechází do inverzního stavu. Výjimkou je tradičně pohled co nejvíce seshora. Jde o paradoxní stav, neboť tímto neduhem displeje před lety rozhodně netrpěly. Ochrana zobrazovače není svěřena odolnému sklíčku, avšak prozatím se na něm škrábance neobjevily.

Líbilo se nám velký displej (na poměry tlačítkových modelů)

Nelíbilo se nám mizerné rozlišení

Zvuk: nezbytný standard

I po stránce zvuku se přeneseme do historie, neboť hlasitý reproduktor je shodný s tím klasickým, nachází se tedy nad displejem. O kvalitě se příliš hovořit nedá, ale pro hlasitý odposlech hovorů či poslech rádia je postačující. K dispozici je i 3,5mm jack, není tak problém připojit jakákoliv sluchátka. Kvalita zvuku sice nijak nenadchne, ale nenáročnému uživateli to vadit určitě nebude.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám kvalita reproduktoru mohla být lepší

Hardware a software: zase jen S30+

Nokia 6310 je vybavena procesorem UniSoc 6531F, 8MB operační pamětí a 16MB úložištěm. Jednotky jsme si nespletli… Naštěstí prostor můžete rozšířit paměťovou kartou o velikosti až 32 GB. U telefonu tohoto typu však na specifikacích tolik nesejde. Mnohem více záleží na operačním systému, jeho možnostech a optimalizaci.

Možná jste očekávali nasazení KaiOS, avšak bohužel. Tentokrát jej Nokia nechala u ledu a sáhla po neoblíbené jistotě v podobě prostředí S30+. Na první pohled působí podobně jako dávné S40, případně S30, avšak zdaleka již nemá tolik možností, navíc je tentokrát i vcelku pomalé. Pohotovostní displej je poměrně chudý a zobrazuje jen nutné informace. Hlavní menu lze zobrazit jako matici seznamu ikonek 3×3, případně formou jedné obrovské ikony s popiskem. V nastavení lze měnit velikost písma pro menu, zprávy a kontakty. V praxi jsem však žádnou změnu nepozoroval.

Menu je až překvapivě bohaté na funkce, avšak brzy zjistíte, že tolik toho telefon zase neumí. Telefonní seznam je například jen jednopoložkový a ke každému jménu lze přidat jen jedno číslo. V seznamu kontaktů lze naštěstí vyhledávat pomocí postupného psaní jména. Vyzvánění je možné přiřadit každému kontaktu, což se může hodit. Editor zpráv je podobný starším Nokiím a je společný pro textové i multimediální zprávy. Nechybí informace o počtu zbývajících znaků, dokonce ani slovník T9. Pro mladší ročníky: jde o způsob rychlého zadávání textu stiskem každé klávesy jen jednou. Slovník se snaží nabídnout slovo, které by se vám mohlo hodit, přepnutí slov probíhá hvězdičkou.

Ve znamení jednoduchosti pokračuje kalendář s pouze měsíčním náhledem. Událost jde přidat, avšak jen jednoho druhu a s obyčejným připomenutím. Na opakovaní zapomeňte. Mezi aplikacemi lze nalézt prohlížeč Opera mini či Počasí. Dokonce zde figuruje logo Facebooku, avšak jde pouze o odkaz, který v Opeře mini otevře mobilní verzi webových stránek Facebooku. V Extra nabídce lze najít stopky, minutku a převodník měn. Bohužel nikde nenajdete ani základní e-mailový klient.

Telefon díky podpoře paměťových karet a 3,5mm jacku poslouží i jako hudební přehrávač. Ten je opět jednoduchý a například nezvládá třídění dle interpretů či alb. Jednoduše hraje vše ze složky. Zvládá hrát opakovaně, náhodně a bonusem je zobrazení obrázku alba, pokud je k souboru přiřazen. Pokud vám nebude stačit vlastní hudba ve formátech MP3 či AAC, můžete zapnout rádio. To mimochodem dokáže automaticky naladit stanice ve vašem okolí a hraje i bez připojených sluchátek.

Líbilo se nám přehledné prostředí

rádio hraje i bez sluchátek

Nelíbilo se nám velikost písma reálně měnit nejde

velmi jednoduché základní aplikace

Výdrž baterie: několik dní standardem

Baterii s kapacitou 1 150 mAh můžete uživatelsky vyměnit. Výdrž je značně variabilní. Pokud budete pouze volat a psát SMS, počítejte přibližně s týdenní výdrží. Jakmile začnete mobil více využívat: například poslouchat hudbu nebo se odvážíte využít datové přenosy, klesá stav baterie o poznání rychleji.

Líbilo se nám dobrá výdrž

vyměnitelná baterie

Konektivita: internet pro odvážné

Již jsme si řekli, že je telefon vybaven microUSB. Konektor slouží k nabíjení i přenosům dat, avšak jen na paměťovou kartu. Do interní paměti se nám přes kabel dostat nepodařilo. Bezdrátově telefon komunikuje skrze Bluetooth 5.0. Pokud jde o mobilní sítě, je to smutná podívaná. Nokia 6310 podporuje pouze sítě GSM ve dvou pásmech, což může být problém například v USA. Tato informace nám také říká, že vrcholem datových přenosů je technologie EDGE, tedy velmi pomalé připojení.

Líbilo se nám Bluetooth 5.0

Nelíbilo se nám chybí LTE

Fotoaparát: proč?

Na zadní straně je integrovaný digitální fotoaparát, který nijak nevyčnívá nad okolní povrch. To je sice fajn, ovšem jen do doby, než zjistíme, že má VGA rozlišení. Abychom absurdnost přítomnosti fotoaparátu náležitě demonstrovali, napíšeme si rozlišení číselně – 640 × 480 pixelů. To nabízely telefony před téměř 20 lety, takže je jasné, že díru do světa s ním Nokia 6310 rozhodně neudělá.

Výsledné snímky, které se pořizují na výšku, jsou bez pardonu žalostné. O ostrosti se ani nelze bavit, barvy jsou rozpité a rozlišení tak nízké, že prohlížení je možné jen a pouze na displeji této Nokie. Samotné focení je však rovněž utrpení, to kvůli zasekanému prostředí aplikace. U fotoaparátu je také dioda. Jak asi tušíte, ta kvalitu fotografií nezachrání. Lze ji však použít jako svítilnu.

Můžete také natáčet video, avšak maximálně v mizerném rozlišení 320 × 240 pixelů a s pouhými 10 snímky za vteřinu.

Líbilo se nám diodu u fotoaparátu lze použít jako svítilnu

Nelíbilo se nám fotografování v režimu na výšku

velmi nekvalitní snímky i videa

Zhodnocení: komu ji doporučit?

Nová Nokia 6310 se na českém trhu nabízí za cenu těsně pod hranicí 1 500 Kč a profiluje se do pozice telefonu určeného zcela nenáročným uživatelům, kteří chtějí být na příjmu a sem tam i sami zavolají či pošlou textovku. Jenže i v těchto základních věcech lze najít rezervy. Například žalostný telefonní seznam, kam nelze dát více než jedno číslo. Nepotěší ani to, že prostředí je poměrně pomalé i ve srovnání s například 10 let starými telefony. Běžný uživatel si do kalendáře nemůže dát ani narozeniny, protože telefon neumí událost každoročně opakovat. Zcela k ničemu je fotoaparát a ačkoliv zde máme 2,8palcový displej, například informace o MHD si takřka nezobrazíte, protože telefon neumí tak základní věc, kterou je LTE.

Je potřeba říci, že tudy cesta rozhodně nevede. Ano, někteří chtějí klávesnici a je to zcela v pořádku. Není však řešením produkovat telefony, které nejsou v praxi určené nikomu, protože obstojně nezvládají ani základní funkce.

