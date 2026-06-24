Lenovo Yoga Slim 7, který jsme testovali ve verzi 14Q8Y11, je přesně ten typ notebooku, který na první pohled nepůsobí extravagantně, ale po několika dnech používání začne dávat čím dál větší smysl. Je lehký, tenký, velmi dobře zpracovaný, má výborný OLED displej a díky procesoru Qualcomm Snapdragon X2 Elite zároveň slibuje to, co od moderního pracovního notebooku chceme nejvíce – dlouhou výdrž, tichý chod a dostatek výkonu pro běžnou práci.
Technické parametry Lenovo Yoga Slim 7 (2026) 14Q8Y11Kompletní specifikace
|Konstrukce
|312 × 221 × 13,9 mm, 1 170 g, konstrukce: klasická, odolnost: MIL-810H
|Displej
|OLED, 14" (2 880 × 1 800 px)
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100, CPU: 18×4,7 GHz, GPU: Qualcomm Adreno GPU
|Paměť
|RAM: 32 GB, disk: 1 000 GB (SSD), paměťové karty: ne
|Konektory
|3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: USB-C (DisplayPort), další: ne
|Datové funkce
|modem: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Windows 11
|Akumulátor
|70 Wh, udávaná výdrž: ? hodin
|Dostupnost
|duben 2026, 48 864 Kč
Zároveň je ale dobré hned na začátku říci jednu důležitou věc. Přestože se jmenuje Yoga, nejde o konvertibilní zařízení v klasickém smyslu, na který jsme byli u této značky dlouhé roky zvyklí. Displej nelze přetočit do režimu tabletu, nelze jej oddělit a v našem testovaném provedení není ani dotykový. Lenovo tak název Yoga využívá spíše z marketingového hlediska.
Design: minimalistický, tenký a velmi povedený
Po stránce vzhledu se skutečně povedl. Testovaná tmavě modrá barva Cosmic Blue vypadá elegantně, dospěle a v záplavě stříbrných nebo šedých notebooků působí příjemně odlišně. Notebook je celokovový, velmi pevný a při běžném používání nepůsobí nijak křehce. Naopak, konstrukčně jde o jednu z nejsilnějších stránek celého zařízení.
Rozměry 312 × 221 × 13,9 mm a hmotnost 1,17 kg z něj dělají velmi příjemného společníka na cesty. V batohu o něm skoro nevíte, přitom nejde o kompromisní mini notebook, ale plnohodnotný 14" pracovní stroj. Pochválit musíme také výstupek nad webkamerou. Vypadá nenápadně, ale prakticky je výborný, protože notebook za něj pohodlně otevřete jednou rukou a nemusíte lovit nehet mezi víkem a základnou.
Jedna praktická výtka se ale najde hned u povrchové úpravy víka. Je matná, což by mohlo působit jako dobrá zpráva, jenže v praxi se extrémně snadno upatlá. Udržet víko bez šmouh je skoro nemožné a notebook kvůli tomu často působí opotřebovaněji, než ve skutečnosti je. Je to škoda, protože samotný design je opravdu povedený.
- výborné zpracování
- nízká hmotnost
- praktický výstupek víka
- snadno se patlá
- není konvertibilní
Konektivita: tři USB-C a konec
Portová výbava odpovídá tomu, jak tenký notebook je. Na těle najdeme tři USB-C standardu USB4 s rychlostí 40 Gb/s, podporou napájení přes USB Power Delivery a výstupem obrazu přes DisplayPort 1.4. Dva jsou vlevo, jeden vpravo. Pro moderní pracovní setup s USB-C monitorem, dokovací stanicí nebo kompaktní nabíječkou je to v pořádku.
Problém ale nastane ve chvíli, kdy potřebujete klasické USB-A, HDMI, čtečku karet nebo internet přes kabel. Tady už bez adaptéru nepochodíte. U takto tenkého notebooku to není velké překvapení, ale přesto bychom alespoň jedno USB-A nebo HDMI u pracovního stroje stále ocenili. Zvlášť když nejde o zařízení, které by cílilo jen na minimalistické používání.
Líbí se nám naopak zapínací tlačítko na pravém boku, které je elegantně zapuštěné a umí decentně svítit podle stavu notebooku. Vedle něj je také přepínač elektronické závěrky webkamery. Lenovo zde nepoužilo klasickou mechanickou krytku přímo nad objektivem, ale soukromí lze přesto rychle vyřešit fyzickým přepínačem.
- tři rychlé USB4
- nabíjení přes USB-C
- praktický e-shutter
- chybí HDMI, USB-A i čtečka karet
Klávesnice a touchpad: pohodlné psaní, ale trochu slyšitelnější
Klávesnice je jednou z věcí, na kterou jsme si zvykli velmi rychle. Má české rozložení, podsvícení a velmi lehký stisk. Právě lehkost stisku může být zpočátku trochu nezvyklá, protože klávesy reagují opravdu jemně, po krátké chvíli se na ní ale píše rychle a pohodlně. Pro delší texty, kancelářskou práci i cestování jde o velmi dobré řešení.
Úplně dokonalá ale není. Při rychlejším psaní je klávesnice o něco hlučnější, než bychom čekali, a zvuk má lehce plastový, klapavý charakter. Není to nic zásadního a při běžném používání to nebude většině lidí vadit, ale v tiché místnosti si toho všimnete.
Touchpad má rozměry 80 × 135 mm, je skleněný, přesný a podporuje ovladače Precision Touchpad. Pocitově je spíše gumovější, ale ovládá se dobře, proklik je jistý a plocha je na 14" notebook dostatečně velká. Haptická odezva tu není, což u prémiověji laděného modelu trochu zamrzí, ale v praxi nás touchpad nijak nebrzdil.
- pohodlná klávesnice
- velký touchpad
- dobré rozložení
- hlučnější psaní
- bez haptického touchpadu
Displej: OLED je největší radost
Displej patří mezi největší přednosti celého notebooku. Jde o 14" OLED panel s rozlišením 2 880 × 1 800 px, poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí 120 Hz. Lenovo uvádí typický jas 500 nitů a špičkový jas až 1 100 nitů v HDR, nechybí 100% pokrytí DCI-P3 i sRGB a 99% Adobe RGB. K tomu se přidává Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000, tovární kalibrace X-Rite a certifikace Eyesafe.
V praxi je obraz jednoduše výborný. Barvy jsou živé, černá je dokonale černá a kontrast je přesně takový, jaký od kvalitního OLEDu čekáme. Na práci s fotkami, multimédia, běžnou kancelářskou práci i dlouhé čtení textů je displej skvělý. Velmi dobrá je také čitelnost venku. I na ostrém slunci se s notebookem dalo pracovat překvapivě komfortně, což u lesklých OLED panelů nebývá samozřejmost.
Zajímavé je chování jasu. Na maximální hodnoty je displej velmi dobře použitelný i v náročnějších podmínkách, na poloviční jas ale působí spíše tmavěji, než bychom podle běžných zvyklostí čekali. Při našem používání jsme proto často sahali spíše po hodnotách kolem dvou třetin až tří čtvrtin jasu. To je potřeba vzít v úvahu i při hodnocení výdrže, protože OLED s vyšším jasem si z baterie vezme více.
Dotykové ovládání náš kus neměl a stylus podporovaný není. U notebooku, který se jmenuje Yoga, to může část uživatelů překvapit. Samotný displej je však obrazově natolik dobrý, že pokud vám dotyk nechybí, budete s ním velmi spokojeni.
- špičkový OLED
- 120Hz obnovování
- výborný jas
- bez dotyku
- poloviční jas je tmavší
Bezpečnost a kamera: Windows Hello funguje výborně
Nad displejem je 9,2Mpx webkamera s infračerveným snímačem pro Windows Hello. Odemykání obličejem funguje rychle a spolehlivě i ve tmě, protože notebook si pomáhá infračerveným přisvícením. V běžném pracovním provozu je to jedna z funkcí, kterou rychle začnete brát jako samozřejmost a nechcete se vracet k zadávání hesla.
Kvalita webkamery je na poměry notebooků velmi dobrá. Obraz je ostřejší než u běžných 1080p kamer a pro videohovory je notebook připraven skvěle. K tomu se přidávají čtyři mikrofony, které pomáhají při konferenčních hovorech, a již zmíněný elektronický přepínač kamery na pravém boku.
Velmi zajímavá je funkce, která hlídá, zda se vám někdo nedívá přes rameno. Typicky na letišti, ve vlaku, v tramvaji nebo v coworkingu notebook dokáže rozpoznat další osobu za vámi, která se vám dívá na displej. V takovém případě ztmaví obraz a upozorní vás notifikací. Trvá to asi tři vteřiny a funguje to spolehlivě, funkci si navíc můžete detailně nastavit.
- rychlé Windows Hello
- velmi dobrá kamera
- hlídání soukromí
- bez čtečky otisků prstů
Výkon: Snapdragon X2 Elite dává smysl
Testovaná konfigurace používá procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 s 18 jádry, taktem až 4,7 GHz a 53MB cache. K tomu se přidává integrovaná grafika Qualcomm Adreno, NPU Qualcomm Hexagon s výkonem až 80 TOPS, 32 GB připájené paměti LPDDR5X-9523 a 1TB SSD typu M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe. Z hlediska parametrů jde tedy o skvěle vybavený ultrabook.
V běžné práci je notebook rychlý, svižný a reaguje okamžitě. Prohlížeč s mnoha otevřenými panely, kancelářské aplikace, práce s fotkami, komunikace, cloudové služby ani náročnější multitasking mu nedělají problém. Právě tady dává Snapdragon X2 Elite největší smysl. Nabízí výkon, který u pracovního notebooku běžně potřebujete, ale zároveň jej kombinuje s velmi dobrou efektivitou.
V benchmarcích patří Snapdragon X2 Elite mezi nejsilnější procesory v tenkých Windows noteboocích. V jednojádrovém i vícejádrovém výkonu se pohybuje velmi vysoko a v mnoha scénářích dokáže překonat běžné konfigurace s čipsety Intel nebo AMD podobné třídy. Důležité je také to, že výkon na baterii neklesá tak výrazně, jak jsme byli u části klasických notebooků s Windows zvyklí.
Grafický výkon integrované jednotky Adreno je dostatečný na běžnou práci, multimédia, úpravu fotek a lehčí kreativní činnosti, ale herní notebook z Yoga Slim 7 nedělá. Pokud chcete hrát náročné hry, řešit specifické aplikace s problematickou podporou ARMu nebo používat specializovaný hardware s méně běžnými ovladači, je stále potřeba opatrnost. Systém Windows na ARM se výrazně zlepšil, ale stále to není úplně pro každého. Při běžném používání ale na limity těžko narazíte, naopak budete oceňovat dlouhou výdrž a tichý běh.
- vysoký pracovní výkon
- 32 GB RAM
- rychlé reakce systému
- limity Windows na ARM
- není na náročné hry
- neupgradovatelná RAM
Výdrž a nabíjení: jeden z hlavních důvodů, proč o něm uvažovat
Uvnitř je 70Wh baterie, což není extrémní hodnota, ale v kombinaci se Snapdragonem X2 Elite a úspornou platformou to znamená velmi dobré výsledky. Při kancelářské práci přes Wi-Fi, s mnoha otevřenými okny, prohlížečem, dokumenty, komunikací a občasnou jednodušší prací s grafikou jsme se dostávali zhruba na 10 až 12 hodin reálného používání. To je velmi dobrý výsledek. Na poměry běžných Windows notebooků s procesory Intel nebo AMD je výdrž výrazně nadprůměrná. Zároveň ale platí, že některé notebooky s čipsetem Qualcomm umí vydržet ještě déle. Tady si část energie vezme kvalitní OLED panel s vysokým rozlišením a 120Hz frekvencí, zvlášť pokud jedete s vyšším jasem. Přesto jde o notebook, se kterým se dá naprosto bez problémů pracovat celý pracovní den bez hledání zásuvky.
Výhodou platformy je také velmi dobrý režim spánku a nízká spotřeba v pohotovosti. Zavřete víko, notebook odložíte a po návratu se většinou nemusíte bát, že baterie mezitím výrazně zmizela. To je přesně chování, které známe spíše z MacBooků a které u notebooků s Windows dlouho nebylo samozřejmé. Nabíjení pak probíhá přes USB-C, výrobce uvádí podporu USB PD 45 až 65 W. Důležitá praktická poznámka je, že testované provedení se prodává bez napájecího adaptéru, takže je potřeba mít vlastní USB-C nabíječku nebo ji dokoupit.
- 10 až 12 hodin práce
- výborný standby režim
- adaptér není v balení
- nutnost vyššího jasu OLED displeje zvyšuje spotřebu
Chlazení a hlučnost: většinou ticho, při zátěži se ozve
Při běžné kancelářské práci je Lenovo Yoga Slim 7 velmi tichý notebook. Prohlížeč, psaní, e-maily, dokumenty nebo videohovory většinou zvládá zcela tiše, v pasivním režimu, bez aktivního chlazení. To je jedna z věcí, které na Snapdragonech v noteboocích dáváme dlouhodobě za plus. Na druhou stranu, pokud jste v tiché místnosti, je při zapojeném adaptéru poměrně hodně u notebooku slyšet tzv. coil whine, tedy jakési elektrické praskání ne nepodobné fungování harddisku. Ten pochopitelně v notebooku není. Při odpojení adaptéru se zvuk neprojevuje.
Jakmile ale začnete dělat náročnější úlohy, typicky práci s grafikou, exporty, delší videohovory s vyšší zátěží nebo více paralelních procesů, ventilátory se ozvou. Nejde o ostrý nebo nepříjemný tón, spíše o výraznější šumění, ale slyšet už je. Stále však platí, že k tomu notebook musíte opravdu zatížit a ve většině běžných situací zůstává velmi kultivovaný. Pochválit musíme také to, že výkon nepůsobí krátkodobě. Notebook zvládá dlouhodobější práci bez toho, aby se přehříval nebo začal výrazně škrtit výkon. Na ultratenké tělo je chování chlazení velmi dobré.
- většinou velmi tichý
- kultivované chlazení
- stabilní výkon
- v zátěži je slyšet
- slyšitelné elektrické praskání
Software a kompatibilita: dnes už výrazně lepší, ale pořád s hvězdičkou
Notebook běží na Windows 11 Home on ARM. Pro běžnou práci je systém velmi příjemný a většina každodenních aplikací funguje buď nativně pro ARM, nebo přes překladovou vrstvu. Prohlížeče, kancelářské balíčky, komunikační nástroje, cloudové aplikace nebo základní kreativní software dnes nepředstavují problém a s žádnou aplikací jsme problém neměli.
Přesto je potřeba vědět, do čeho jdete. Pokud používáte starší firemní aplikace, specifické VPN klienty, specializované utility, některé ovladače nebo profesionální nástroje bez dobré podpory ARM, ověřili bychom kompatibilitu předem. Uživatel, který pracuje hlavně v Microsoft 365, webových aplikacích, prohlížeči a běžných nástrojích, bude spokojený.
Součástí platformy je také NPU s výkonem až 80 TOPS, notebook tedy spadá do kategorie Copilot+ PC. V praxi to znamená připravenost na lokální AI funkce Windows a aplikací, které budou umět výkon NPU využít. Dnes je to stále spíše příslib do dalších let než důvod, proč notebook okamžitě kupovat, ale z hlediska životnosti zařízení je to dobrá zpráva.
- Copilot+ PC
- rychlé ARM aplikace
- dobrá systémová odezva
- nutné hlídat kompatibilitu
- AI zatím není zásadní důvod
Zvuk: na tak tenké tělo překvapivě dobrý
Lenovo použilo čtveřici reproduktorů, konkrétně dva 2W woofery a dva 2W tweetery, k tomu optimalizaci Dolby Atmos a Smart Amplifier. Na takto tenký notebook je zvuk velmi slušný. Hraje dostatečně hlasitě, čistě a při videohovorech, filmech nebo běžném poslechu hudby nepůsobí ploše tak, jak to u ultratenkých notebooků někdy bývá.
Samozřejmě stále nejde o náhradu kvalitních externích reproduktorů nebo sluchátek, ale na cestovní pracovní notebook je zvuk nadprůměrný. V kombinaci s kvalitním displejem tak Yoga Slim 7 funguje dobře i jako multimediální zařízení na cesty.
- čtyři reproduktory
- slušná hlasitost a kvalita
- Dolby Atmos
Verdikt: skvělý lehký notebook nejen na cesty
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 je velmi povedený pracovní notebook pro ty, kteří často cestují, píší, pracují v prohlížeči, používají kancelářské aplikace, komunikují online a chtějí dlouhou výdrž bez nutnosti hledat v průběhu dne nabíječku. Nabízí výborný OLED displej, velmi dobré zpracování, nízkou hmotnost, pohodlnou klávesnici, kvalitní webkameru a výkon, který na běžnou i náročnější pracovní rutinu bohatě stačí.
Největší slabiny jsou spíše praktické než zásadní. Víko se výrazně patlá, portová výbava je omezena jen na USB-C a označení Yoga může mást, protože notebook není konvertibilní ani dotykový. K tomu se přidává obecná opatrnost kolem Windows na ARM. Pro většinu běžné práce je kompatibilita dnes velmi dobrá, ale u specifických aplikací, starších nástrojů nebo her je potřeba dopředu ověřovat.
Pokud ale přesně víte, že pracujete s běžnými aplikacemi, dostanete velmi příjemného cestovního společníka. Yoga Slim 7 je notebook, který se nepronese, většinu dne vydrží na baterii, má krásný displej a při běžné práci zůstává tichý.
Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz