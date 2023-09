Na trhu existuje nepřeberné množství powerbank, ovšem ne všechny okouzlí výhodným poměrem ceny a výkonu. FIXED Zen 20 ovšem za méně než než tisíc korun nabídne slušnou kapacitu a povedený bonus v podobě přehledného LED panelu.

Kdo z vás nemá doma powerbanku? Téměř bychom si tipli, že většina ano, alespoň nějakou starší, kterou použijete v případě nouze. Pokud však přemýšlíte nad nákupem nové, zřejmě budete kromě kapacity řešit i rychlost nabíjení. Naštěstí na našem trhu dnes existuje nespočet možností, kdy roli hraje primárně cena.

Zaujmout by vás mohla dnes testovaná powerbanka FIXED Zen 20, která nabídne velmi slušnou kapacitu, displej upozorňující na zbývající kapacitu i velmi rozumnou cenu.

Technické parametry FIXED Zen 20 (P20PDLCD)

Rozměry 142 × 68, 2 × 28 mm Hmotnost 396 gramů Kapacita 20 000 mAh Materiál tvrzený plast Zvýšená odolnost ne Vstupy USB-C/microUSB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A Výstupy 1× USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,66A (max. PD 20 W), 2× USB-A: DC 4,5V/5A, 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A Maximální výkon 22,5 W Typ článků Li-Pol Bezdrátové nabíjení ne Signalizace LED displej Cena cca 800 Kč

Obsah balení: základ

powerbanka FIXED Zen 20

USB-A–USB-C kabel

základní dokumentace

Design a provedení: neutrální

Značka FIXED má v nabídce více powerbank se stejným designem, jako má FIXED Zen 20, liší se primárně kapacitou a rychlostí nabíjení. Powerbanka není nudná, a to i přestože jsme ji na test získali v černé barvě, alternativně si můžete pořídit i bílou variantu. Začneme materiálem, samozřejmě se jedná o plast, ovšem jeho kvalita nás rozhodně nijak neuráží. Potěší, že přední strana nabídne hned dvě textury plastu, vrchní část je matná a hladká, spodní má poté zajímavou zdrsnělou texturu, která zamezuje vyklouznutí z ruky.

Vrchní část přední strany je osazena malým LED panelem, který znázorňuje zbývající kapacitu baterie v procentech a také signalizuje proces nabíjení, a to jak samotné powerbanky, tak externího zařízení. Kromě displeje je zde velké logo „X“. Na vrchní hraně se nachází 2× USB-A a uprostřed také USB-C PD, na levém boku je ještě, trochu překvapivě, ještě microUSB, který stejně jako USB-C slouží pro dobíjení samotné powerbanky. Pravý bok je domovem jediného hardwarového tlačítka, po jehož stisknutí se rozsvítí zmíněný LED panel. Tlačítko však nemusíte stisknout vůbec, pokud totiž připojíte zařízení, které chcete dobíjet, nabíjení započne automaticky a displej se rovněž automaticky rozsvítí. FIXED funkci říká Always-On.

Zadní strana je asi nejméně zajímavá, jsou zde technické specifikace. Dozvíme se tedy reálnou kapacitu, která činí 20 000 mAh (74 Wh), výkon jednotlivých výstupů a také modelové označení powerbanky (P20PDLCD).

Na závěr jsme si nechali rozměry a hmotnost. Powerbanka není vzhledem k vysoké kapacitě nijak zvlášť přerostlá, má 142 × 68, 2 × 28 mm a její hmotnost činí 396 gramů. Do crossbody kabelky tedy vhodná není, ale v běžném zavazadle o její existenci vědět nebudete.

Líbilo se nám povedený design

rozmístění konektorů

dvě barevné varianty

rozumné rozměry i hmotnost

neustále v pohotovosti (Always-On režim)

Specifikace a výkon: kapacity dostatek

FIXED Zen 20 nabídne kapacitu 20 000 mAh, konkrétně 74 Wh. To stačí i na výlet trvající pár dnů. Zařízení můžete dobíjet pomocí USB-A, jež má powerbanka hned dvě. Nechybí ani jedno USB-C, které podporuje Power Delivery a vaše zařízení dobije výkonem až 20 W, jímž se dobíjí i samotná powerbanka. To už je slušná hodnota, díky které dobijete většinu smartphonů do 2 hodin.

Jak už jsme uvedli, nejrychleji můžete připojené zařízení dobíjet pomocí USB-C s výkonem 20 W. To znamená, že běžný smartphone dobijete zhruba 4×. My jsme vyzkoušeli dobíjet iPhone 14 Pro Max s kapacitou 4 323 mAh, který podporuje nabíjení zhruba rychlostí 27 W (na základě různých měření). Z 0 na 50 % jsme se dostali za 40 minut, do 100 % jsme iPhone dobili za 2 hodiny a 9 minut.

Běžný smartphone dobijete více než 4×.

Jsou to výsledky, které jsou víceméně srovnatelné s nabíjením pomocí 20W adaptéru do sítě. iPhone se nám povedlo dobít čtyřikrát do 100 % a jednou na 22 %, z toho plyne, že dochází ke ztrátě zhruba 15 %. Nejde pouze sčítat samotné kapacity, pochopitelně dochází ke ztrátám kvůli teplu, kapacita navíc klesá i dobou používání. Jde tedy o vcelku standardní hodnoty.

Dobíjet můžete i tři zařízení najednou, ovšem v takovém případě je nutné počítat s pomalejším nabíjením a také s většími ztrátami, je také nutné myslet na celkový výstupní výkon, který v maximu činí 22,5 W. Dodáme, že samotnou powerbanku dobijete za zhruba 7 hodin a 5 minut, my jsme použili 25W adaptér do sítě a USB-C–USB-C kabel.

Líbilo se nám slušný maximální výkon

vcelku rychlé dobití powerbanky

Zhodnocení a závěr: povedla se

FIXED Zen 20 je powerbanka, která se vám bude líbit. Nabídne vcelku elegantní design, ale hlavně výbornou kapacitu a přehledný LED panel, díky kterému neustále víte, jak na tom vlastně s kapacitou jste. Cena pod hranicí tisíce korun je více než příjemná a i z toho důvodu nevidíme jediný důvod, proč bychom nákup neměli doporučit. Tohle se zkrátka povedlo!

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz