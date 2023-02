Chybí vám u MacBooku ethernet port, čtečka microSD karet nebo snad USB-A? Nedivím se, mně chybí také. Pokud hledali multifunkční hub, máme pro vás dobrou zprávu, jeden takový jsme našli.

Není to tak dávno, kdy profesionální notebooky nabízely více než dostatek konektorů pro připojení prakticky čehokoli. Právě na konektivitě se začalo šetřit s příchodem ultrabooků, což ještě dávalo smysl. Bohužel ale tento trend „prosákl“ i do segmentu profesionálních notebooků, kdy se zákazníci museli smířit s poměrně chabou konektorovou nabídkou. Své o tom vědí například majitele MacBooků, kdy ani řada Pro není zárukou bohaté nabídky portů. Ano, vrátilo se HDMI i čtečka karet, ale co takový ethernet nebo USB-A, které stále neřeklo poslední slovo?

Pokud jste majiteli novějšího MacBooku (MacBook Pro 2016 a novější, MacBook Air 2018 a novější) možná jste již přemýšleli o vhodném hubu. Jeden takový má i Epico, jmenuje se HUB PRO III a pyšní se opravdu velmi slušnou nabídkou portů. A ano, je určen pouze pro majitele MacBooků, pokud máte jinou značku, musíte se poohlédnout jinde.

Obsah balení: jen hub

Epico USB-C HUB PRO III

základní dokumentace

Technické parametry Epico USB-C HUB PRO III

Rozměry 125 × 32 × 12 mm Hmotnost 46 gramů Konektivita 1× Thunderbolt 4 (40 Gbit/s, podpora 100W nabíjení), 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, typ USB-C), 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, typ USB-A), 1× USB 2.0 (480 Mbit/s, typ USB-A), ethernet (RJ45, 1 Gbps) a čtečka microSD karet (až 104 Mbit/s), 3,5mm jack Kompatibilita MacBooky Pro (2016 a novější), MacBooky Air (2018 a novější) Barevné varianty tmavě šedá Cena 2 500 Kč

Konstrukční zpracování: chladivý dotek

Epico USB-C HUB PRO III cílí na majitele MacBooků Pro a Air, které disponují minimálně dvojicí USB-C, respektive konektory Thunderbolt. Nejde jej tak využít například u MacBooku Air z roku 2017, protože žádným USB-C nedisponuje. Nepochodíte ani s MacBookem 12, který má zase jen jedno USB-C. Epico USB-C HUB PRO III je na pohled i dotek velmi elegantní krabička, která je kompletně hliníková. Tmavě šedá barva se nám líbí a ani nám tolik nevadí, že jiné barvy k dispozici nejsou.

Rozměry činí 125 × 32 × 12 mm a hmotnost 46 gramů. Lze jej tedy pohodlně vložit do obalu k MacBooku nebo klidně do kapsy, cestovat s vámi může doslova kamkoli. Hub je opravdu velmi tenký, nijak zvlášť nezvětšuje tloušťku samotného zařízení. To se týká MacBooků Pro, MacBooky Air jsou přeci jen tenčí, ani zde však tloušťka nijak nepřekáží. Jakmile jej zapojíte, drží na svém místě velmi pevně. Není se nutné obávat, že by při práci omylem vypadl, respektive se odpojil. Na svém místě drží opravdu pevně. Pokud ale máte na MacBooku ochranný obal, respektive kryt, nemusí se podařit hub zapojit správně (dostatečně hluboko). V takovém případě je třeba kryt sundat, případně najít vhodnější ochranu. To je ovšem běžná praxe, konkurence je na tom stejně.

Zpracování je špičkové, hliník působí luxusně a podle nás by bez problému vydržel i menší pád, konstrukce je totiž dostatečně bytelná. Epico chválím i za to, že logo společnosti nijak „nekřičí“, i když je poměrně velké, není tak výrazné.

Líbilo se nám subtilní rozměry

nízká hmotnost

kvalita zpracování

Nabídka portů: tak co všechno tu máme?

Epico USB-C HUB PRO III je konektory posetý, získáte tak jeden 1× Thunderbolt 4 (40 Gbit/s, podpora 100W nabíjení), 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, typ USB-C), 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, typ USB-A), 1× USB 2.0 (480 Mbit/s, typ USB-A), ethernet (RJ45, 1 Gbps) a 3,5mm jack. Proč jack? Nové MacBooky mají jack nalevo, proto byste jej mohli hubem zastínit. Epico to vyřešilo chytře, jack je sklopný, proto lze hub používat jak s nejnovějšími MacBooky, tak i těmi staršími, které mají jack napravo. Potěší také slot pro paměťovou kartu microSD, hub tedy poslouží i fotografům, kteří se jinak museli spoléhat na bezdrátové propojení.

Hubem obsadíte dvojici USB-C (Thunderboltů), získáte jeden plnohodnotný Thunderbolt 4 s rychlostí nabíjení až 100 W, který je zpětně kompatibilní s Thunderbolt 3. Ovšem pozor, i přestože Thunderbolt 4 standardně podporuje připojení 8K monitoru, Epico u hubu garantuje „jen“ 5K/60 Hz displeje. Pokud jste tedy majitelé 8K monitoru a nemáte třetí/čtvrtý Thunderbolt 4 přímo na MacBooku, je na toto omezení nutné myslet.

Osobně mi toto omezení nevadí, mám 4K monitor a mnohem více ocením dvojici USB-A (jedno USB 3.2 Gen 1 s maximální přenosovou rychlostí 5 Gbit/s, druhé USB 2.0 s maximální přenosovou rychlostí 480 Mbit/s) a navíc získáte i USB 3.2 Gen 1 typu USB-C, opět s maximální rychlostí 5 Gbit/s. Velkým benefitem je pro mě i ethernet, který je zkrátka zárukou stabilního připojení k internetu, zde do rychlosti maximálně 1 Gbit/s. Třešničkou na dortu je přítomnost slotu pro microSD karty, těch mám totiž více než klasických SD karet a nerad hledám redukce.

Hub od Epica je konektory posetý.

Mimochodem, pokud vlastníte nový MacBook s konektorem MagSafe 3 pro nabíjení, pak vězte, že jej hub od Epica nijak nezakrývá, MagSafe tedy můžete bez problému používat i s připojeným hubem. S konektorovou výbavou jsem tedy maximálně spokojen.

Líbilo se nám ethernet, Thunderbolt 4

dvojice USB-A

slot pro microSD kartu

rychlostní limity odpovídají realitě

chytré řešení jacku

MagSafe je stále přístupný

Zhodnocení: nepostradatelný

Ano, kdyby Apple osadil již předchozí generace více porty, nemusely by žádné huby existovat. Ale vize Applu je jiná, proto se musíte smířit s minimem portů, případně investovat do různých adaptérů. Anebo, ideálně, osadit MacBook hubem, který přidá vše potřebné. Epico USB-C HUB PRO III je extrémně multifunkční. Navíc jej lze připojit jak k 7 let starému MacBooku Pro, tak i k nejnovějším MacBookům Pro s konektorem MagSafe 3. Je tedy i praktický. Osobně si myslím, že cena 2 500 Kč je odpovídající, nákup tedy mohu s čistým svědomím doporučit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz