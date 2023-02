Máte iPhone, Watch, AirPods, ale už nemáte dostatek zásuvek? Nebo stále hledáte vhodnou nabíječku a adaptéry? Nedivím se, mám to podobně. Poté jsem objevil bezdrátovou nabíječku Spello by Epico 3in1, která slibuje nabití až 3 zařízení najednou, navíc za cenu, která mě až zaskočila. Jak si nabíječka vedla v našem testu?

Neznáte značku Spello? Jedná se o další brand firmy Epico, který se postupně dostává do povědomí tuzemských zákazníků. Nás zaujala bezdrátová nabíječka Spello by Epico 3in1, která se nápadně podobá dvojité nabíječce MagSafe od Applu, nabízí však možnost nabít až 3 zařízení současně – telefon, hodinky a ještě k tomu třeba sluchátka. Rovněž podporuje MagSafe a pořídit ji můžete za lákavou cenu okolo 1 500 Kč, v akci ještě o pár stokorun levněji.

Technické parametry Epico Wireless Charging Base 2IN1 a 3IN1

Rozměry podložky (rozloženo/složeno) 247 × 74,5 × 8,5 mm/83 × 74,5 × 26 mm Hmotnost 128 gramů Materiály (2IN1 a 3IN1) silikon, matný plast Délka přívodního kabelu 1 metr Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, Qi a indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 a 3 W Výkon indukce 2,5 W LED ano, dvě Cena 1 500 Kč

Obsah balení: s kabelem

Součástí balení Spello by Epico 3in1 je kromě samotné nabíječky také USB-C–USB-C kabel s délkou 1 metr a základní dokumentace. Adaptér není součástí základního balení, je třeba jej dokoupit, případně použít nějaký výkonnější k vašemu mobilnímu telefonu. Spello doporučuje minimálně 18 W.

Líbilo se nám kabel v balení

Nelíbilo se nám bez adaptéru

Konstrukční zpracování: magneticky magická

Spello by Epico 3in1 je velmi specifická bezdrátová nabíječka. Poskládáte si ji totiž tak, jak zrovna potřebujete, podobně jako dětské leporelo. Ve složeném stavu jde o takovou kostku, v rozloženém stavu vypadá jako poměrně dlouhá bezdrátová nabíječka. Poskládat jde za pomocí magnetů, díky ohebným kloubům ze silikonu si můžete vybrat, zda budete ve složeném stavu nabíjet mobil, hodinky, nebo právě sluchátka. Chcete nabíjet dvě zařízení? Jde to, stačí rozložit jeden díl. Chcete nabíjet tři zařízení najednou? Stačí kompletně rozložit. A funkce stojánku? Taky to jde! Prostě maximálně praktické a elegantní řešení.

Zbytek těla je plastový, povrch je matný a design celkově odpovídá filozofii Applu, i když samozřejmě nabíječka zvládne obstarat i konkurenční značky. Uprostřed se nachází nabíjecí USB-C, v části pro nabíjení hodinek jsou dvě LED. Pokud na nabíječku položíte zařízení, z červené diody se stane modrá, což znázorňuje bezproblémové nabíjení. Pokud začne dioda modře problikávat, signalizuje problém, nejčastěji slabý adaptér na vstupu. Svit diod je sice tlumený, ale stále poměrně výrazný, citlivějším jedincům by mohl vadit, ovšem nic, co by nespravila malá nálepka.

Po stranách rozložené nabíječky jsou podložky pro telefon/sluchátka (levá podporuje MagSafe) a uprostřed se nachází indukční nabíječka s výklopným stojánkem pro Apple Watch. Pokud tedy máte pevně spojený pásek, můžete hodinky nabíjet i tak.

Spello by Epico 3in1 připomíná leporelo. A nám se líbí.

Osobně jsem z designu i konstrukce nadšený. Za mě jde o ideální produkt na cesty, díky kterému nemusíte nosit několik kabelů či proprietárních nabíječek, stačí, aby vaše zařízení podporovalo bezdrátové nabíjení. To produkty značky Apple splňují, možná i proto Spello by Epico cílí právě na „jablíčkáře“.

Líbilo se nám extrémně kompaktní

variabilní konstrukce, flexibilní klouby

nízká hmotnost

LED indikace

USB-C

možnost nabíjet až 3 zařízení naráz

Nelíbilo se nám možná moc výrazné LED

Nabíjení: přes noc nabito

Spello by Epico 3in1 nemá ambici být nejrychlejší bezdrátovou nabíječkou na trhu, naopak chce uspokojit ty, kteří mají hodně produktů s podporou bezdrátového nabíjení a děsí je představa, že na dovolenou či jinou cestu budou tahat i spletenec kabelů, adaptérů a redukcí. To je kupříkladu i můj problém. Sice vlastním iPhone, Apple Watch a sluchátka s podporou bezdrátového nabíjení, přesto hodinky moc často nenosím, protože až před odchodem zjistím, že jsou vybité. A u sluchátek to je dost často obdobné. Vedle postele mám pouze jednu zásuvku, do které většinou zapojím mobilní telefon a abych si vzpomenul na to, že mám nabít hodinky a sluchátka? To nehrozí.

Se Spello by Epico 3in1 se situace změnila. Dal jsem ji na noční stolek, na ni položil iPhone, hodinky i sluchátka a ráno bylo vše připravené. Ano, nejde o magii, jde však o extrémní zjednodušení, což oceňuji.

Pokud chcete znát přesná čísla, tady je máte: iPhone můžete nabíjet na MagSafe podložce výkonem maximálně 7,5 W, protože i přes podporu MagSafe nejde o certifikované příslušenství, které by umožnilo nabíjet rychlostí až 15 W. Této rychlosti však můžete dosáhnout při nabíjení jiného kompatibilního smartphonu. Část pro hodinky nabíjí maximálně 2,5 W, třetí podložka nabízí maximální výkon 3 W. Ta je určena pro sluchátka, případně opravdu velmi pomalé nabíjení mobilního telefonu.

Co to vlastně ve výsledku znamená? Delší nabíjení... Pokud budete nabíjet například smartphone, který umožní využít celých 15 W první podložky, ale zároveň se rozhodnete nabíjet i Apple Watch a sluchátka, výkon nabíjecí podložky pro mobilní telefon se sníží. Proto dává největší smysl nabíjet přes noc.

Máme pro vás příklad. Samotné Apple Watch 7 se nabíjely celkem 2 hodiny, Nothing Phone (1) s podporou 15W bezdrátového nabíjení se (sám na podložce) nabíjel 2 hodiny a 10 minut. Pokud byste nabíjeli smartphone i hodinky naráz, doba se ještě o trochu prodlouží.

Znamená to, že si Spello by Epico 3in1 nezaslouží doporučení? Ale vůbec... Nabíječka je skvělá k nabíjení více produktů naráz, ale ideálně přes noc, případně přes den, když nikam nespěcháte, třeba na home office. Takto jsem ji využíval i já a k plné spokojenosti. Navíc Spello mě naučilo nosit mé hodinky. (Ne)překvapivě proto, že jsou mnohem častěji nabité.

Líbilo se nám možnost nabíjení 3 zařízení současně

podpora MagSafe

pohodlné používání

bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení pro iPhony s MagSafe

při nabíjení více zařízení naráz se nabíjení zpomalí

Zhodnocení: líbí se mi, opravdu hodně

Design, kvalita zpracování, cena, variabilita, skladnost. To vše jsou důvody, proč jsem si Spello by Epico 3in1 oblíbil. Za velmi rozumné peníze dostanete nabíječku, která usnadní život jak doma, tak na cestách. Ano, rychlost nabíjení není její silnou stránkou, o to tu však nejde. Pokud chcete nabíjet co nejrychleji, stejně vsadíte s největší pravděpodobností na kabel, ten bezdrátová nabíječka (až na pár výjimek u těch nejlepších smartphonů dneška) nenahradí. Já rozhodně vím, co se objeví v mém zavazadle na letošní dovolenou – ano, bude to Spello by Epico 3in1.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz