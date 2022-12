Na trhu už je takové množství bezdrátových sluchátek od mnoha různých výrobců, že se při jejich vybírání snadno ztratíte. Důležitou roli hraje také cena. Nám nyní do redakce dorazila bezdrátová sluchátka od Buxtonu, který se kromě sluchátek zaměřuje na Bluetooth reproduktory.

Bezdrátová sluchátka Buxton BTW 8800 s označením TWS s aktivním potlačením zvuku mají jednu velkou výhodu. Veškeré funkce ovládáte přímo na jejich těle. Nepotřebujete žádnou další aplikaci ani nastavení v mobilním telefonu. A to vše vám nabídnou za velmi přijatelnou cenu. Jak obstály v našem testu? Pojďme se na to podívat.

Technické parametry Buxton BTW 8800 TWS

Rozměry pouzdra 64 × 54 × 29,6 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 40/3,9 g Výdrž sluchátek 8 hodin Výdrž pouzdra 40 hodin Certifikace odolnosti IPX6 Komunikace Bluetooth 5.2 Kodeky AAC a SBC Cena 1 299 Kč

Obsah balení: vše potřebné

V malé černo-žluté obdélníkové krabičce najdeme nabíjecí pouzdro, ve kterém se ukrývají také samotná sluchátka, nabíjecí USB-C kabel a uživatelský manuál v několika jazycích. A protože se jedná o tzv. špuntová sluchátka, výrobce nezapomněl přibalit také tři páry náhradních silikonových nástavců různých velikostí.

Líbilo se nám náhradní silikonové nástavce na sluchátka

Konstrukční zpracování: to se jen tak nevidí

Začneme nabíjecím pouzdrem. Když jsem ho po rozbalení krabičky poprvé vzala do ruky, myslela jsem si, že v něm chybí sluchátka. Je totiž až neuvěřitelně lehoučké. I se sluchátky je jeho hmotnost necelých 50 gramů. Samotné pouzdro váží 40 gramů a jedno sluchátko pouhé 3,9 g. Díky tomu se vám budou nosit dobře i v kapse u kalhot. Rozměry nabíjecího pouzdra činí 64 × 54 × 29,6 mm.

Pouzdro i sluchátka jsou v černého lesklého plastu. Působí to velmi hezky a elegantně, ale po pár dnech používání začaly být na pouzdru vidět všechny malé oděrky a otisky prstů od používání. Výrobce si mohl dát také trochu více záležet na zpracování víka. Po otevření je jeho vnitřní strana trochu zkosená. To není úplně dobré pro pohodlné vytahování a opětovné uložení sluchátek do pouzdra. Uživateli chvíli trvá, než se naučí správný úchop sluchátek při vytahování. Dále není úplně dobré, že otevřené víko není nijak zajištěné. Stačí pouzdro trochu naklonit a víko se samo zavře.

Co se ale opravdu často nevidí a výrobci se velmi povedlo, to je skrytý displej na přední straně pouzdra nad logem výrobce. Ukazuje, na kolik procent jsou nabitá jednotlivá sluchátka a také samotné pouzdro. O stavu baterie sluchátek informují zelené čárky na bocích displeje. Na kolik procent je nabité pouzdro je ukázáno číselným údajem uprostřed displeje. Nesmíme zapomenout ani USB-C pro nabíjení – je na spodní straně pouzdra.

Sluchátka se díky nízké hmotnosti velmi dobře nosila i celý den. Pokud pracujete v kanceláři a dopřáváte si celodenní poslech hudby, jsou ideální. Na jejich těle najdeme několik ovládacích prvků. Hned po otevření se rozblikají LED indikátory na horní straně sluchátek, které bledě modrou barvou hlásí, že se nabíjí. Až blikat přestanou, znamená to, že jsou sluchátka plně nabitá. Nad těmito indikátory najdete označenou dotykovou plochu pro ovládání sluchátek. Samozřejmostí je i mikrofon pro volání. Sluchátka jsou odolná dle IPX6, takže je můžete používat i při sportování. Nevadí jim ale ani stříkající voda.

Líbilo se nám nízká hmotnost pouzdra i sluchátek

dotyková plocha

elegantní vzhled

displej na pouzdru

certifikace IPX6

Nelíbilo se nám na lesklém povrchu je vše vidět

obtížné vyndávání sluchátek z pouzdra

Funkce a ovládání: potlačení hluku na jedničku

Sluchátka vám nabídnou hned několik funkcí, které můžete ovládat přímo na nich. Tyto funkce však nelze nijak měnit. Velmi propracované je potlačení okolního hluku neboli ANC. Můžete jej zapnout/vypnout přímo na sluchátkách. Stačí několik sekund podržet prst na dotykové ovládací ploše, dokud vám mužský hlas neohlásí změnu. Pokud chcete zapnout/vypnout ANC nebo nastavit transparentní režim, musíte nejdříve pozastavit přehrávanou hudbu a až poté úkon provést. Zde nesmíme opomenout ještě jeden menší problém. Než si úplně zvyknete na tvar sluchátek a budete bez problémů poslepu nacházet dotykovou plochu, bude to chvíli trvat. Nejlépe se se sluchátky zacházelo v sedě nebo ve stoje na místě. Pokud budete chtít ovládat hlasitost nebo přepínat písničky při sportu a v pohybu obecně, nemusíte se vždycky úplně trefit na dané místo.

Kromě ANC můžete prostřednictvím sluchátek přijímat, odmítat i ukončovat hovory, pouštět a pozastavovat hudbu, přepínat skladby, regulovat hlasitost a zapínat Siri či Google Asistenta. Sluchátka také podporují Game mode (herní režim), který se postará o ještě lepší zážitek při hraní her. Doplňme, že sluchátka se párují pomocí Bluetooth 5.2 a podporují zvukové kodeky AAC a SBC.

Líbilo se nám funkce se ovládají přímo na sluchátkách

ANC

AAC a SBC

Nelíbilo se nám dotyková plocha se hůře nachází

Zvuk: příjemně překvapí

Teď už se ale konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Pojďme se podívat, jak sluchátka hrají. Buxton BTW 8800 TWS rychle a velmi jednoduše připojíte k zařízení pomocí Bluetooth 5.2. Jedno si můžeme říct hned na úvod. Sluchátka hrají vzhledem k jejich ceně až překvapivě dobře. Zvuk je vyvážený, výšky vás netahají za uši a basy příjemně doplní celkový dojem z audia. Poslech hudby i mluveného slova je čistý. O trochu horší byla kvalita zvuku při hovoru. Volající na druhé straně hovoru mě neslyšel čistě, zvuk mu hodně vypadával.

Frekvenční rozsah sluchátek je 20 až 9 000 Hz. Citlivost sluchátek je 114 dB/mW a impedance 32 Ω, takže ušetří baterii, ale nebude to mít negativní vliv na hlasitost přehrávání. O kvalitní reprodukci zvuku se postarají 10mm měniče. Výrobce také uvádí velmi nízkou latenci, což ocení hlavně hráči. Neuvádí však přesný údaj. Opravdovým nadstandardem v této cenové relaci je ANC, které aktivně potlačí zvuky okolí až o 23 dB. Transparentní režim pak umožní komunikaci s okolím bez nutnosti vyjmutí sluchátek z uší. To je velikou výhodou.

Líbilo se nám čistý a vyvážený zvuk

velmi nízká latence

Nelíbilo se nám horší kvalita hovoru

Výdrž a nabíjení: ohromí vás

Výdrž na nabití je úžasná. Samotná sluchátka nabízí až 8hodinový poslech hudby při hlasitosti na 80 % a až 9 hodin nepřetržitého hovoru. Sluchátka jsem měla denně v uších zhruba 10 hodin a baterie vždy vydržela. To je dokonalé pro někoho, kdo bez poslechu hudby nedokáže celý den pracovat. Samotné pouzdro pak k tomu přidá dalších 32 hodin navíc. Tím se dostáváme na neuvěřitelných 40 hodin poslechu. Sluchátka se v pouzdře nabíjí něco málo přes hodinu a samotné pouzdro se nabíjelo zhruba 2,5 hodiny, což není nijak hrozné a za tak dlouhý poslech to opravdu stojí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Závěr: hodně muziky za málo peněz

Líbivá černá sluchátka Buxton BTW 8800 TWS překvapí zvukem a nadchnou výdrží. Navíc disponují ANC a nebojí se vody. Sice bude chvíli trvat, než se je naučíte bez obtíží vyndávat z pouzdra a na první pokus nacházet dotykovou plochu pro ovládání, ale to zabere pouhých pár dní. Navíc sluchátka v uších vždy dobře držela jak při sportu, tak při práci. Za 1 299 Kč nabízejí opravdu mnoho a jejich nákupem rozhodně chybu neuděláte.

Foto: Kristýna Dvořáčková, mobilenet.cz