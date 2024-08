Pokud hledáte skvěle vybavený notebook a máte v oblibě tchajwanskou společnost ASUS, rozhodně byste si neměli nechat uniknout horkou novinku Zenbook S 16. Zaujme již samotným vzhledem kombinujícím hliník a keramiku, ovšem lákadel má v záloze o dost víc. Jak se novinka povedla?

Nový ASUS Zenbook S 16 (UM5606) se chlubí parádním výkonem pro aplikace využívající AI, 16" OLED dotykovou obrazovkou či hned 6 reproduktory. Nadto slibuje dlouhou výdrž na nabití a na dnešní poměry nevídaně bohatou konektorovou výbavu. Skutečně se jedná o tak skvělé zařízení, nebo má i nějaké nedostatky?

Technické parametry ASUS Zenbook S 16 (UM5606) Kompletní specifikace Konstrukce 243 × 353 × 12,9 mm , 1 500 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej OLED, 16" (2 880 × 1 800 px) Chipset AMD Ryzen AI 9 HX 370 , CPU: 12×5,1 GHz Paměť RAM: 32 GB , disk: 2 024 GB ( SSD ), paměťové karty: SD Konektory 3× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 78 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost červenec 2024, 58 990 Kč

Obsah balení: s praktickým adaptérem

V balení najdeme kromě samotného zařízení také dotykové pero, USB-C/USB-C kabel a velmi praktický miniaturní adaptér s podporou standardu Power Delivery, který můžete použít i k nabíjení další elektroniky. V balení najdeme rovněž stylus k dotykové obrazovce.

Líbilo se nám praktický adaptér

Konstrukční zpracování: vypadá skvěle

Ihned po vybalení se začnete kochat designem, který využívá Ceraluminum neboli v češtině hliníko-keramický povrch. Výhodou tohoto materiálu má být velmi vysoká odolnost, konkrétně tvrdost. Zenbook by tak měl odolat poškrábání a vypadat stále skvěle i po delším používání, minimálně po několika týdnech testování tak rozhodně vypadal.

Dalším parametrem, který stojí za povšimnutí, je tloušťka pouhých 1,1 cm (tloušťka se však může mírně lišit dle konkrétní specifikace), což produktu přidává na eleganci, stejně jako typický design víka s linkami či jen decentní logo v rohu. Hmotnost 1,5 kg je pak vcelku pochopitelná vzhledem k 16" velikosti či baterii s kapacitou 78 Wh. Pokud byste se ocitli v prostředí s vyšší vlhkostí, teplotou či snad vibracemi, potěší také vojenský standard MIL-STD 810H, který přinese klid na duši.

Nutno dodat, že zařízení působí velmi prémiově a dobrý dojem zanechá také obří touchpad s podporou různých gest. Posunutím prstu v jeho levé části (vertikálně) lze měnit velmi snadno měnit hlasitost, v pravé části pak jas. Jeho používání je pohodlné a přesné. Klávesnice je pak rovněž kvalitní, avšak vzhledem k prostoru v základně by dle mého názoru mohla být přeci jen o něco větší. Každopádně vzhledem k rozměrům Zenbooku malá není, ale využití místa by mohlo být trochu na vyšší úrovni. Samozřejmostí je u AI notebooků rovněž dedikované tlačítko pro Microsoft Copilot.

Líbilo se nám obří touchpad

prémiové materiály

vojenská odolnost MIL-STD 810G

Nelíbilo se nám klávesnice by mohla být o něco větší (výměnou za o trochu menší touchpad)

Displej: s tenkými rámečky a dotykovou vrstvou

Počítač nabízí 16" OLED displej s poměrem stran 16:10 a více než dostačujícím 3K (2 880 × 1 800 pixelů) rozlišením. Se zapnutým HDR nabídne max. jas až 500 nitů a nechybí ani dotyková vrstva pro ovládání prstem či perem. Obrazovka zaujme i i příjemně tenkými rámečky, barevnou certifikací od společnosti Pantone či schopností výrazně minimalizovat tzv. modré světlo.

Ve výsledku jsem byl s použitým panelem velmi spokojen, i díky podpoře 120Hz obnovovací frekvence, rozsah otevření víka by však mohl být rozhodně o něco větší, viz fotografie. To přímo souvisí i s využitím dodávaného stylusu, který by se bez možnosti pořádného „vyklopení“ (ideálně s rozsahem 180 stupňů) používal dost krkolomně. Co naopak velmi chválím, to je pohotové a spolehlivé rozpoznávání obličeje pomocí IR kamer, které funguje za všech světelných podmínek.

Líbilo se nám tenké rámečky

dotyková plocha

kvalitní barevné podání

rychlé rozpoznávání obličeje

Nelíbilo se nám úhel rozevření víka by měl být větší

Zvuk: prostě paráda

O zvukový zážitek se stará 3,5mm jack a celkem 6 reproduktorů se schopností vykouzlit skutečně mohutný zvuk s velmi kvalitní basovou složkou i vysokou hlasitostí. Díky tomuto zvukovému systému tak může notebook bez problémů nahradit přenosný reproduktor a pěkně ozvučit i větší místnost.

Líbilo se nám parádní basy i hlasitost

Výkon hardwaru: více než dost

Klíčovou oblastí tohoto tenkého modelu je výkon, který je skutečně úctyhodný a nový Zenbook je připraven na veškeré výzvy spojené s využitím AI díky nasazení čipsetu AMD Ryzen AI 9 HX 370 se schopností ze sebe vymáčknout úctyhodných 50 TOPs. Odpovídá tomu i TDP 28 W, což znamená, že si toto zařízení efektivně poradí s náročnými programy a dokonce i hrami díky GPU AMD Radeon 890M, ačkoliv se o vyloženě herní stroj nejedná, což souvisí již se samotnou (tenkou) konstrukcí. Zmíněnému CPU a GPU pak dělá společnost 32 GB RAM s možností nasazení až 2TB SSD.

Nepřekvapí tak, že během testování vše fungovalo příkladně. Ocenil jsem také tichý chod, respektive efektivní chlazení bez „hlučícího“ ventilátoru ve vyváženém režimu. Samotné AI vychytávky pak ocení majitelé hlavně v budoucnu, protože se na jejich spuštění teprve čeká nebo jsou v současnosti nějakým způsobem limitované. Prozatím se jedná o již „AI funkce“, se kterými se už nějakou dobu setkáváme, jako je rozmazání pozadí či vylepšení zvuku během hovorů nebo snad základní práci s fotografiemi v prohlížeči výrobce.

Líbilo se nám špičkový výkon

efektivní chlazení

Nelíbilo se nám prozatím AI možnosti příliš neoslní

Výdrž baterie: nabije se rychle, vydrží dlouho?

Ačkoliv je přibalený 65W adaptér miniaturní, dokáže zajistit velmi rychlé nabití a za pouhou jednu hodinu jsem tak byl schopný nabít zcela vybitý notebook na 70 %, což je velmi pěkné. Díky 78Wh baterii budete zvládat zhruba 6 až 7 hodin zcela s přehledem při průměrném vytížení systému, středním jasu a 60Hz obnovovací frekvenci. Pochopitelně jsem však v mém případě trávil se Zenbookem mnoho času připojený v zásuvce.

ASUS slibuje, že i po 1 200 cyklech by si měla baterie zachovat dostačující hodnotu, k čemuž může dopomoci i možnost softwarově limitovat její úroveň nabití na 80 %. Jedná se o praktickou vychytávku, kterou ASUS u smartphonů nabízel již před několika lety. Znovu musím ocenit i miniaturní adaptér, kterým navíc obstaráte nabíjení další elektroniky.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

miniaturní napájecí adaptér

Konektivita: bezproblémová

Z konektivity neschází USB-A ve verzi 3.2 Gen 2, dvojice USB-C typu USB 4.0 Gen 3 (s podporou přenosu obrazu i standardem Power Delivery), jedno HDMI 2.1 či 3,5mm jack. Výrobce dokonce nezapomněl ani na čtečku SD karet, což ocení podle mě především fotografové a kameramani, kteří se bez čtečky karet zpravidla neobejdou. Z bezdrátových možností připojení se lze spolehnout na Bluetooth 5.4 a nejmodernější Wi-Fi 7 pro co nejrychlejší datové přenosy.

Líbilo se nám rychlá USB 4.0

Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7

plnohodnotné HDMI 2.1

Software: Windows 11 k vašim službám

Po zapnutí na uživatele čeká Windows 11, tentokrát naštěstí bez otravného bloatwaru typu McAfee (alespoň u testovaného kousku). Těšit se můžete na důvěrně známé prostředí tohoto operačního systému, svižný chod či utilitku MyASUS, kde si můžete korigovat nastavení výkonu systému (respektive chlazení), výdrže na baterii a další.

Líbilo se nám důvěrně známý Windows 11

Zhodnocení

ASUS Zenbook S 16 je bezpochyby skvělým nástrojem pro skutečně náročné uživatele, kteří ocení špičkový výkon v kombinaci s vylepšenou podporou AI (kterou si užijí především v budoucnu), dlouhou výdrž na nabití i kvalitní displej. Snad za jediné výraznější mínus považuji absenci Thunderboltu a klávesnici, která by mohla být vzhledem k ploše na základně ještě o něco větší, naopak touchpad je však nadprůměrně velký a potěší i skvělá konektorová výbava.

