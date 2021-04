Segment cenově dostupných chytrých hodinek se začíná pěkně plnit. Nové Amazfit GTR 2e lákají především na velký a kvalitní displej či propracované prostředí s množstvím funkcí. Dokonce nepostrádají ani GPS a dle výrobce nabídnou i dlouhou výdrž na nabití. Máme zde tip ke koupi s cenou kolem tří tisíc korun?

Amazfitu se v poslední době daří produkovat velmi zajímavé kousky v segmentu wearables. Jako by si výrobce všiml, že zejména mezi levnými hodinkami je situace neutěšená a rozhodl se ji vylepšit. Zatímco řada Bip U představuje opravdový základ, přesto s pestrou paletou funkcí, modely GTR už kladou důraz na náročnější klientelu, která hledá především klasicky vypadající hodinky. Letošní rok je ve znamení modelu GTR 2 a jeho decentně odlehčeného bratříčka GTR 2e, na něhož se dnes zaměříme. I u chytrých hodinek za 3 tisíce korun můžete očekávat velký a kvalitní displej, slušnou výdrž a dokonce GPS.

Technické parametry Xiaomi Amazfit GTR 2e Kompletní specifikace Konstrukce 46,5 × 46,5 × 10,8 mm , 32 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 471 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:20 hodin Dostupnost Q1 2021, 3 000 Kč

Obsah balení

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Konstrukční zpracování: nenucená elegance

Amazfit zvolil cestu nenucené elegance. GTR 2e tak na první pohled možná nezaujmou, avšak již na ten druhý poodhalí své silné stránky. Mají klasický kruhový tvar, působí spíše menším dojmem, neboť nemají žádnou masivní lunetu. Za vyzdvihnutí stojí tělo z titanové slitiny s matným povrchem.

Výrobci se povedla také boční tlačítka. Zajímavým detailem je tenký červený proužek u horní klávesy. Obě se přitom tisknou pohodlně a mají příjemnou hmatovou odezvu. Zatímco horní tlačítko vás zavede do hlavní nabídky, spodní mezi sportovní aktivity, avšak lze jej přenastavit.

V základu je k dispozici pouze silikonový řemínek, který působí jednoduše obyčejně, avšak samozřejmě si můžete dokoupit i jiný, hodnotnější. Řemínek je příjemný při nošení, ale běžně se mi stávalo, že dva jistící proužky neustále putují po samotném řemínku a po nějaké době neplní svůj účel.

Na spodní straně jsou samozřejmě všechny nezbytné senzory, jde o měření srdečního tepu a okysličení krve. Současně se zde můžete i dozvědět, že jsou hodinky odolné až do 5 ATM. V praxi to znamená, že s nimi můžete zmoknout, sprchovat se a samozřejmě také plavat. Naopak nejsou vhodné k potápění.

Líbilo se nám odolnost

vyměnitelné pásky

elegantní design

kvalitní zpracování

Displej: velký a kvalitní

Amazfit GTR 2e mají až překvapivě velký displej, jehož úhlopříčku 1,39 palců opticky zvětšuje 2,5D krycí sklíčko. V pohaslém stavu získáte dojem, že je displej až do samotných okrajů, a tedy téměř bez rámečků. Rámečky však má, byť s ohledem na cenu skutečně nijak velké. Přímo na nich je ještě dělení na 12 částí, což displej opticky zvětšuje. Výsledný dojem vypadá skutečně velmi působivě, především s ohledem na to, že před sebou máme levné hodinky.

Displej patří mezi přednosti hodinek

Samotný panel je typu AMOLED s jemným rozlišením. Výsledkem je brilantní barevné podání a působivá černá, která se především u ciferníků opravdu hodí. Displej je skvěle čitelný venku i z ostrých úhlů, plní tedy přesně to, co od takového zařízení očekáváte. Dostalo se také na automatickou regulaci okolního jasu. Nechybí ani režim Always-on, který dokáže neustále zobrazovat čas na displeji. Režim se navíc dokáže přizpůsobit právě nastavenému ciferníku, což je věc takřka nevídaná.

Nechybí ani praktický Always-on režim

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

Systém a výkon: přehlednost především

Amazfit GTR 2e běží na proprietárním operačním systému, který se vyznačuje poměrně svižným chodem i pěkně zpracovaným prostředím. Drobné nedostatky jsem spatřoval v dlouhých nabídkách, kdy procházení občas působilo trhaně.

Ovládací prvky jsou vcelku běžné: tahem od levého okraje se vrátíte o krok nazpět, stisknutím horního fyzického tlačítka se dostanete do hlavního menu (nebo jen rozsvítíte displej), spodním tlačítkem otevřete nabídku sportovních režimů (nebo si jej nastavíte dle přání) a posunutím od spodního okraje vytáhnete seznam notifikací. Na přijaté zprávy však bohužel nelze nijak zareagovat, což je trochu škoda. Stejně tak není možné do hodinek doinstalovat jakoukoliv aplikaci, ale to je zcela běžné v této cenové relaci. Naopak vyzdvihněme příkladnou českou lokalizaci.

Pakliže jde o hovory, hodinky na ně upozorní, avšak bohužel často se mi stávalo, že se na displeji objevilo pouze telefonní číslo, nikoliv jméno daného kontaktu, který jsem měl uložený ve spárovaném telefonu. Hovor můžete vzdáleně přijmout i odmítnout. Nic jiného však hodinky bohužel neumí. Jde o podstatný rozdíl ve srovnání s modelem GTR 2, který dokáže hovor i vyřídit díky přítomnosti reproduktoru. Dalším rozdílem je absence interní paměti, což znamená, že si do hodinek například nemůžete nahrát hudbu.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

Nelíbilo se nám nelze doinstalovat žádné aplikace

na notifikace nelze odpovídat

Výdrž a nabíjení: slova výrobce nesplněna

V útrobách hodinek je baterie s kapacitou 471 mAh, přičemž výrobce sebevědomě udává až 24 dní výdrže na jedno nabití. Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše, k této hodnotě se nepřiblížíte. Nikdy. Reálná výdrž se pohybuje maximálně kolem 7 dnů, což ovšem i tak považujeme za slušné. Nabíjení jedenkrát týdně není vyloženě obtěžující, navíc když zabere slabou hodinu a půl. Sedmidenní výdrž je výsledkem při zcela běžném používání, kdy hodinky využíváte k notifikacím, měření srdeční aktivity a po celou dobu je aktivovaný režim Always-on.

Výrazně se výdrž zkrátí, pokud do hry vstoupí sportovní režimy spjaté s GPS. Baterie následně mizí před očima a hodinky s aktivní GPS vydrží maximálně 8 hodin.

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

výdrž neodpovídá tomu, co uvádí výrobce

Sportovní a zdravotní funkce: nabídka je bohatá

Hodinky nabízí dle poslední módy desítky sportovních režimů pro venkovní i vnitřní sportovní aktivity. Zájemci se mohou těšit na cyklistiku, plavání, horolezectví, běh či chůzi, ale i exotičtější možnosti, jako je kriket, biatlon nebo curling. Podobně jako u konkurence tak velké množství sportovních režimů počítá spálené kalorie primárně na základě srdečního tepu.

U běžných aktivit, jako je chůze, běh či cyklistika, se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu, a to i v případě, kdy u sebe nebudete mít mobilní telefon. Amazfit GTR 2e vám po ukončení aktivity zprostředkují velmi přehledné statistiky včetně mapy, a to i na displeji samotných hodinek.

Kromě sportů lze monitorovat také zdraví, a to nejen srdeční tep, ale i hodnoty stresu či ukazatel PAI známý i z dalších hodinek. Prezentace naměřených hodnot je přehledná a můžete si prohlížet grafy z různých časových období. Naměřená zdravotní či sportovní data však exportovat do podoby, se kterou by bylo možné dále pracovat, bohužel nelze.

Podrobněji a zdánlivě přehledněji si vše prohlédnete v aplikaci Zepp, kterou pro spárování musíte mít ve svém telefonu. Aplikace na mě působí poměrně přehledným dojmem a v jednotlivých boxech pod sebou zobrazuje naměřené hodnoty. Po rozkliknutí vidíte podrobnosti v grafech. Kaňkou na kráse je jen částečná lokalizace do češtiny. Na tom by výrobce měl zapracovat.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Nelíbilo se nám nedokonalá lokalizace do češtiny

Zhodnocení

Chytré hodinky Amazfit GTR 2e jsou opět vesměs trefou do černého. Za sympatickou cenu kolem tří tisíc korun nabízí opravdu hodně muziky i pro mírně náročnější uživatele. V prvé řadě se mi líbí jejich zpracování, čímž nemyslím pouze zvýšenou odolnost. Titanové tělo v kombinaci s opravdu kvalitním AMOLED displejem, to je záruka příjemného používání. Povedlo se též samotné prostředí hodinek i ovládání kombinující gesta s tlačítky. Výhodou je GPS, spousta sportovních režimů nebo přehledné notifikace z jakékoliv aplikace.

Najdou se však i zápory. Hodinky neumí na notifikace reagovat, aplikace Zepp bojuje s češtinou a ambice kolem výdrže na nabití jsou opravdu výrazně přehnané. Na trhu by se však Amazfit GTR 2e rozhodně neměly ztratit.

