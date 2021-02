Realme si nemůže vybrat. Připraví vlajkové lodě se Snapdragonem i MediaTekem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Realme mělo dnes tiskovou konferenci v rámci šanghajského veletrhu MWC 2021, na kterém například lákalo na chystanou vlajkovou loď Realme GT 5G, o které se již delší dobu spekuluje. Půjde o špičkově vybavený telefon se Snapdragonem 888.

První vlajková loď od Realme, model GT 5G

Kromě toho však čínský výrobce hovořil o nové „duální strategii vlajkových lodí“. Co si pod tím představit? Je to prosté, Realme hodlá nabízet dva vlajkové modely vedle sebe, avšak každý bude mírně odlišně zaměřen a taktéž vybaven jiným procesorem. Zatímco telefon kladoucí důraz na maximální výkon bude mít Snapdragon řady 88x, dojde i na mobil zaměřující se na co nejlepší kvalitu fotoaparátů. Ten bude pohánět procesor od MediaTeku řady Dimensity 5G. Hovoří se, že půjde o špičkový Dimensity 1200, který výkonem uspokojí i velmi náročné uživatele.

První vlajkové lodě, v úvodu zmíněného Realme GT 5G, se dočkáme již 4. března. O druhé vlajkové lodi s procesorem MediaTek Dimensity prozatím informace nemáme.