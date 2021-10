Realme GT Neo2 zřejmě zamíří na evropský trh. Kolik bude stát?

Fotografie: Realme

Realme nedávno představilo další přírůstek do řady GT – model GT Neo2. Telefon vyšší střední třídy zaujme důrazem na výkon, který zajišťuje Snapdragon 870. V průběhu října by se měl začít prodávat na indickém trhu, ale informace od mysmartprice.com naznačují, že se novinka dostane také do Evropy. Navzdory tomu, že původní model GT Neo se v Evropě neprodával.

Možnost prodeje na vybraných evropských trzích je spojena s prvním nástřelem cen. Základní paměťová varianta 128+8 GB by měla stát 369 eur, což je v přepočtu necelých 9,5 tisíc korun. K dispozici bude i lépe vybavená verze 256+12 GB, která však vyjde již na 459 eur, tedy v přepočtu bezmála 12 tisíc korun. I do Evropy má dorazit kompletní trojlístek barevných variant, a to v černé, modré a speciálním odstínu Black Mint.