React Native a nativní vývoj: V čem vyvíjet vaše aplikace?

React Native a nativní vývoj aplikací. Dva blízké přístupy, které se přesto liší. V čem jsou rozdílné? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Kterou technologii zvolit? A proč? Brněnská vývojářská společnost Dactyl Group v tom má jasno!

React Native: Rychlý a šetrný vývoj

React Native je open-source framework od společnosti Meta Platforms, který ve světě vývoje aplikací dělá stále větší poprask.

React Native používá nativní prvky uživatelského rozhraní – vytvořené aplikace proto nejen vypadají, ale také se chovají jako nativní aplikace.

Vývojářům ale kód postačí napsat jednou a mohou ho bez starostí použít jak pro Android, tak i pro iOS.

Hlavní výhody:

Snížení nákladů na vývoj a údržbu až o 50 %,

bohatý ekosystém knihoven a nástrojů,

daleko rychlejší vývoj pro více platforem.

Některé aplikace mají vysoké nároky na výkon a nativní aplikace stále pro tyto účely odvede lepší práci. Ale to si předvedeme níže.

Nativní vývoj: Spousta výkonu, ale i omezení

S nativním vývojem aplikací jste se určitě setkali. Nebo ne?

Nativní vývoj je běžný vývojový přístup, při kterém pomocí nativních jazyků a nástrojů vzniká software pro konkrétní platformu.

Výsledné aplikace jsou komplexní, výkonné a rychlé, ale na rozdíl od multiplatformního přístupu jsou optimalizované pouze pro jedno prostředí.

Pro každou platformu je zapotřebí samostatný kód, a to logicky zvyšuje náklady na vývoj i údržbu.

Hlavní výhody:

Bezkonkurenční výkonnost,

rychlý přístup k nejnovějším funkcím a API

hardwarové zdroje vždy přímo po ruce.

Jaký postup tedy zvolit? A kdy?

Aplikace jako dělané pro React Native

React Native je takový Chuck Norris mezi frameworky. Místo padouchů za vás ale zničí nákladnou a nadbytečnou práci.

Patří sem například:

Sociální sítě: Facebook, Instagram, Twitter.

Facebook, Instagram, Twitter. E-commerce: Shopify nebo třeba Amazon.

Shopify nebo třeba Amazon. Kalendáře a plánovače: Google Calendar, Trello, Toggle.

Ale také aplikace pro cestování a turistiku, předpověď počasí nebo vzdělání. Možnosti jsou neomezené.

React Native vám pomůže odvést špičkovou práci a nemusíte se bát, že by se výsledná aplikace sekala či padala. Před 10 lety by obavy z nedostatečného výkonu byly na místě, ale to už dávno neplatí.

A ruku na srdce… Uživatelé při srovnání s nativní aplikací žádný rozdíl nezaznamenají.

Kde nativní vývoj stále válcuje React Native?

Nativní technologie jsou dosud neporaženým hráčem na poli komplexního a vysoce výkonného vývoje s pokročilými funkcemi.

Pokud jde o rychlost, špičkovou interakci s hardwarem a spolehlivou integraci s nativnímu funkcemi, je tento přístup stále o několik kroků napřed.

React Native se nehodí na:

Aplikace s náročným výpočetním výkonem : TensorFlow, Wolfram Alpha, MATLAB.

: TensorFlow, Wolfram Alpha, MATLAB. Rozšířená (AR) a virtuální realita (VR) : Pokémon GO, IKEA Place, Google Earth VR.

: Pokémon GO, IKEA Place, Google Earth VR. Chytré domácnosti a IoT: Nest, Philips HUE, SmartThings.

Dále sem patří aplikace pro kryptoměny a blockchain, fitness a zdraví, ale také úpravu médií.

Kapitolou samou o sobě jsou aplikace s pokročilými senzory, jako je barometr, gyroskop či NFC čip.

Proč používat React Native…

Výhody daného řešení nejlépe představíme na modelovém příkladu:

— Nový startup potřebuje inovativní sociální síť pro Android i iOS. Výsledný produkt proto musí kombinovat prvky komunitního fóra, platformy pro sdílení obsahu a e-commerce.

Proč je v tomto případě lepší React Native?

Kratší doba vývoje . Na rozdíl od nativních technologií vzniká kód pro obě platformy zároveň.

. Na rozdíl od nativních technologií vzniká kód pro obě platformy zároveň. Nižší náklady . Vývoj i údržba jsou díky současnému vývoji výrazně levnější.

. Vývoj i údržba jsou díky současnému vývoji výrazně levnější. Škálovatelnost a flexibilita. Nasazení dodatečných funkcí a rozšíření je bezproblémové.

… i nadále spoléhat na nativní vývoj

Ani tady si neodpustíme ukázku:

— Firma poskytující digitální finanční služby se zaměřuje na kryptoměny, blockchain a nabízí vlastní softwarovou peněženku. Hlavní důraz při tvorbě aplikace bude proto vždy kladen na výkon i bezpečnost.

Je proto potřeba nativní řešení. Proč?

Přístup k hardwarovým funkcím . Dojde ke značnému zrychlení a usnadnění plateb. A to je k nezaplacení.

. Dojde ke značnému zrychlení a usnadnění plateb. A to je k nezaplacení. Integrace s platformami a API . Implementace funkcí pro platby a správu peněženek je daleko efektivnější.

. Implementace funkcí pro platby a správu peněženek je daleko efektivnější. Vysoká rychlost a výkon. Spolehlivější řešení díky optimalizaci pro konkrétní platformy.

Vývoj špičkových aplikací v Dactyl Group

Doufáme, že vám srovnání rozšířilo obzory. Jaký přístup je tedy lepší?

Jednoznačná odpověď není, protože obě technologie mají své využití i silné a slabé stránky.

Nativní řešení stále ve spoustě případů nabízí o chlup dokonalejší řešení, které lépe sedne konkrétní platformě. Také se ale prodraží.

React Native se ale neustále zdokonaluje a v současné době už často nabízí možnost vytvořit lepší a hlavně méně nákladný produkt v multiplatformním měřítku.

Dactyl Group s chutí kombinuje obě technologie. Každý projekt se proto realizuje pomocí nejvhodnějšího řešení, které je zároveň šetrné pro klientovu peněženku.

Nevíte, jaký přístup zvolit? Potřebujete zrealizovat vlastní systém nebo aplikaci?