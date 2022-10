Řada Realme 10 oficiálně potvrzena. Na co se můžeme těšit?

Realme pilně připravuje novou řadu ve střední třídě, která dle očekávání ponese označení Realme 10. Naznačují to nejen dřívější úniky, ale také nyní oficiální potvrzení skrze Twitter. Výrobce se tentokrát rozhodl, že se nová řada ponese ve znamení zlepšení ve třech základních pilířích výbavy. Progresem má projít vzhled, displeje a také výkon.

The 3 major leap-forward technologies are Performance, Design & Display 🤓 Did you get them right? And yupp, the new #realme Number Series will be launched in Nov!! Hit the 💛 if you can't wait. https://t.co/CrZLrAGPr9