První veletrh v době koronavirové. Blíží se MWC 2021 v Šanghaji

Fotografie: mwcshanghai.com

Pandemie nového typu koronaviru pozměnila svět. V případě mobilního odvětví například zcela vymizely klasické veletrhy, kde se představují klíčové novinky. Pokud si ještě vzpomenete, posledním veletrhem, který ještě stihl proběhnout, byl CES 2020 v lednu loňského roku. Letošní rok by se však věci, alespoň částečně, mohly začít vracet k normálu. Důkazem je veletrh MWC 2021, ovšem pozor, nikoliv v Barceloně, ale v Šanghaji, kde se koná taktéž. Letošní ročník proběhne již za pár dní. Vše začne v úterý 23. února a skončí ve čtvrtek 25. února.

Jaké novinky můžeme očekávat?

V prvé řadě zmíníme čínské Oppo, které již skrze oficiální profil na weibo.com láká na novinku týkající se velmi rychlého nabíjení. Je nasnadě, že bychom se mohli dočkat představení 125W drátového nabíjení, případně ještě dalšího překvapení.

Představen by mohl být i nový telefon, naznačuje to ambiciózní Realme, které na Facebooku láká na novinku Reame GT, o které se v posledních týdnech spekuluje. Těšit se můžeme údajně na smartphone se Snapdragonem 888 či velkou operační pamětí. Jinými slovy má jít o novou vlajkovou loď výrobce.

Celý veletrh se dle oficiálních stránek bude točit kolem sítí 5G a jejich infrastruktury, o které mají na svých přednáškách hovořit například Huawei a TCL. Na veletrhu nebude chybět ani Samsung, který dle oficiálního programu bude mluvit o již představeném procesoru Exynos 2100.

A co známá Barcelona?

Zpravidla zajímavější a důležitější byl veletrh MWC konaný v Barceloně, alespoň do roku 2019. Zatímco loni byla Barcelona zrušena bez náhrady, letos by se veletrh konat měl, avšak dozná několika změn. V prvé řadě neproběhne v tradičním termínu, ale místo toho je plánován od 28. června do 1. července 2021.

Dle mobileworldlive.com bude veletrh omezený a například se očekává pouze 50 tisíc návštěvníků oproti obvyklým 110 tisícům. Všichni se navíc budou muset prokázat testem starým maximálně 72 hodin.