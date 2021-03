První v řadě. Samsung Galaxy M42 má nabídnout podporu sítí 5G

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Skrze certifikaci na stránkách Wi-Fi Alliance se objevily informace o chystaném Samsungu s označením SM-M426B/DS, za kterým by se měl skrývat Galaxy M42. Samotné kódové označení je nesmírně důležité, neboť telefony od Samsungu s přítomností B/DS vždy podporovaly sítě 5G. Znamená to, že Galaxy M42 by mohl být vůbec prvním zástupcem řady Galaxy M s podporou nejnovějších mobilních sítí.

Další výbava je prozatím zastřena spíše tajemstvím, avšak očekává se nasazení baterie s vysokou kapacitou, které je poznávacím znamením řady Galaxy M. Spekuluje se o kapacitě 6 000 mAh. Nepřekvapí nasazení Androidu 11 a nadstavby One UI 3.x. Na podrobnější informace si ještě budeme muset počkat.