Procesory Exynos od Samsungu by nově měly pohánět i Xiaomi a Oppo

Fotografie: samsung.com

Procesory Exynos z dílny Samsungu se v minulosti objevily již v několika smartphonech jiných značek a v budoucnu by se mohla jejich působnost ještě rozšířit. Podle deníku Business Korea jihokorejský výrobce chystá v roce 2021 dodávat čipsety společnostem Oppo, Xiaomi i Vivo (Vivo u některých modelů využívalo Exynos již v minulosti). Procesory Exynos by se měly podívat do cenově dostupných telefonů již v první polovině příštího roku.