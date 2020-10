Procesor Apple A14 z nového iPadu Air prošel prvním benchmarkem. Výsledky ohromí

Nový procesor Apple A14 Bionic, který byl představen společně s iPadem Air (2020), prošel benchmarkem Geekbench v němž opět „zabodoval“. Čipset, který se má objevit v nových iPhonech 12 (v testu Geekbench však testován v iPadu Air) nasbíral 1 583 bodů v single-core testu, v multi-core disciplíně pak 4 198 bodů.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW