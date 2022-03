Příval Nokií řady C v Barceloně. Uhodnete, co mají společného?

Fotografie: Nokia

Barcelonský veletrh si nenechala ujít ani společnost HMD Global, která produkuje telefony pod značkou Nokia. Tentokrát jsme se dočkali výhradně cenově dostupných modelů ze základní řady C. Výrobce představil Nokii C21, Nokii C21 Plus a Nokii C2 2nd Edition. Dle očekávání se na český trh nepodívá ani jedna, stejně jako všichni zástupci řady C v loňském roce.

Nokia C21

Nokia C21 je základním telefonem s 6,5" HD+ displejem a osmijádrovým procesorem, který je spjat s 2/3GB RAM. O výkon a chod systému se však netřeba obávat, neboť je nasazen výrazně odlehčený Android 11 Go. Stačit vám musí jen jeden zadní fotoaparát s 8 megapixely, druhý je nad displejem a má 5megapixelů. Bohužel je telefon osazen starým microUSB. Výdobytkem moderní techniky je čtečka otisků prstů na zadní straně. Zmiňme, že je mobil osazen baterií s kapacitou 3 000 mAh.

Nokia C21

Nokia C21 Plus

Další novinka s přídomkem Pus má nadále 6,5" HD+ displej, avšak na zadní straně již operuje s duálním fotoaparátem, kde je hlavní 13megapixelový snímač a 2megapixelový portrétní fotoaparát. Na čelní straně je 5megapixelová selfie kamerka a nadále nechybí čtečka otisků prstů.

Nokia C21 Plus

Nokia C2 2nd Edition

Nakonec byla představena Nokia C2 2nd Edition, která míří na absolutně nenáročné uživatele s 5,7" HD+ displejem a v základu pouze 1GB operační pamětí. Existuje však i verze s 2GB RAM. Opět je naštěstí nasazen Android 11 Go.