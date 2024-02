Při představení OnePlus tvrdilo, že mobil má lepší parametry, než je skutečnost

Fotografie: OnePlus

Přímo na oficiálním komunitním fóru OnePlus se objevilo zajímavé vlákno, jež založil sám prezident OnePlus a provozní ředitel Kinder Liu a na které nás upozornila gsmarena.com. V něm se lze dočíst, že všechny verze chytrého telefonu OnePlus 12R, včetně 256GB, mají úložiště typu UFS 3.1, nikoliv dříve uváděnou paměť technologie UFS 4.0. Aktualizována pak byla také oficiální stránka se specifikacemi OnePlus 12R, kde se lze nyní také dočíst, že má úložiště UFS 3.1.

Prezident OnePlus a provozní ředitel Kinder Liu konkrétně uvedl: „Během uvedení OnePlus 12R jsme oznámili Trinity Engine, novou sadu softwarových algoritmů, které pomáhají udržovat paměť a úložiště vašeho telefonu rychlé a stabilní po mnoho let. Kvůli chybě jsme uvedli, že úložiště rozšířené o Trinity Engine bude v některých variantách UFS 4.0. Nyní mohu potvrdit, že úložiště ve všech variantách OnePlus 12R je stále vylepšeno Trinity Engine, ale ve skutečnosti jde o UFS 3.1. Tato paměť je stejně rychlá jako v telefonech řady OnePlus 11, takže váš mobil bude stále fungovat opravdu dobře při čtení a zápisu do paměti. OnePlus 12R také stále obsahuje všechny nové funkce Trinity Engine, které jsme oznámili při uvedení na trh, jako je rychlejší spouštění aplikací než dříve. Váš OnePlus 12R zůstane rychlý a stabilní daleko do budoucna. Jménem našeho týmu bych se chtěl všem omluvit za tuto chybu. Z OnePlus 12 a OnePlus 12R jsme stále velmi nadšeni a doufáme, že si své zařízení zamilujete, jakmile k vám dorazí. Samozřejmě chápu, že někteří z vás, kteří si zakoupili nebo předobjednali OnePlus 12R, to mohou chtít dále probrat s naším týmem, a já bych vám doporučil kontaktovat náš tým zákaznických služeb obvyklými kanály.“

Připomeňme, že OnePlus 12R kromě toho zaujme například 6,78" LTPO AMOLED displejem s jemným rozlišením i vysokým jasem až 4 500 nitů + ochranným sklíčkem Gorilla Glass Victus 2. Přímo do displeje je integrována čtečka otisků prstů. Oproti vlajkovému modelu OnePlus 12 chybí top procesor, avšak i Snapdragon 8 Gen 2 poskytne dostatek výkonu těm nejnáročnějším. Počítejte dále s 16GB RAM LPDDR5X a Androidem 14 obohaceným o nadstavbu ColorOS 14.