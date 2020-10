Právě představený OnePlus 8T u nás v redakci. Má na to stát se jedničkou na trhu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

OnePlus 8T je dlouho očekávaná novinka, která se chlubí 120Hz displejem, rychlým 65W nabíjením Warp Charge a také sestavou čtyř fotoaparátů na zadní straně v čele s 48Mpx snímačem. Jaké jsou první dojmy z této horké novinky?

Design za jedna s hvězdou

Nový OnePlus 8T dorazil ve stříbrné barevné variantě Lunar Silver, ve které vypadá opravdu prémiově. Záda mají matnou povrchovou úpravu a modul fotoaparátu je v levém horním rohu. Dále nechybí logo výrobce a také typické ovládací prvky, mezi nimiž najdeme vypínací tlačítko, posuvný ovladač režimů oznámení na pravém boku a kolébku ovládání hlasitosti na protější straně. Díky hmotnosti 188 gramů i rozměrům 160,7 × 74,1 × 8,4 milimetrů se zařízení příjemně drží v ruce. A pokud byste potřebovali zvýšenou ochranu, můžete využít dodávané ochranné pouzdro v balení.

Extrémně plynulý displej

Displej o uhlopříčce 6,55" se chlubí rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů a poměrem stran 20:9. Podobně jako u OnePlus 8 Pro, i zde se setkáme se 120Hz panelem chráněným sklem Gorilla Glass od Corningu. Příjemně mě překvapily také relativně tenké rámečky (včetně brady) či poměrně malý průstřel v levém horním rohu. Obrazovka je z krátkého používání krásně responzivní a zvýšená obnovovací frekvence podstatně přidává na uživatelském komfortu. Integrovaná (optická) čtečka otisků prstů funguje bleskurychle a pochválit musím také velmi kvalitní haptickou odezvu, kterou zaznamenáte třeba právě při registraci otisků vašich prstů.

Fotoaparáty včetně makra

Na zádech telefonu najdeme hned čtveřici fotoaparátů. Hlavním z nich je Sony IMX586 o rozlišení 48 megapixelů, který se chlubí velikostí jednotlivých pixelů 0,8 µm. Nechybí OIS ani nízká clona f/1.7. Spolehnout se můžete také na ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX481 o rozlišení 16 megapixelů a světelnosti f/2.2. Rovněž rozsah záběru 123 stupňů se řadí k tomu lepšímu na trhu.

Dále se můžete těšit na 5Mpx makro kamerku, na kterou se rozhodně detailněji zaměříme v chystaných fotočláncích. Nakonec OnePlus nasadil 2Mpx monochromatický senzor.

Na čelní straně se v průstřelu ukrývá 16Mpx selfie kamerka s elektronickou stabilizací a světelností f/2.4. Video lze natáčet maximálně ve 4K při 60 FPS, na (podle mého názoru zbytečné) 8K tedy zapomeňte.

Z krátkého používání mohu pochválit také prostředí fotoaplikace, která reaguje velmi svižně a obsahuje také profesionální režim, v němž si můžete korigovat vyvážení bílé, ISO, zaostření a další parametry.

Výkon, baterie a nabíjení: nic jej nezastaví

Smartphony OnePlus jsou známé skvělým výkonem a perfektní nadstavbou OxygenOS s dlouhou podporou. U OnePlus 8T tomu není jinak, setkáte se zde totiž se Snapdragonem 865 doplněným o 8/12 GB RAM typu LPDDR4X a 128/256GB úložiště UFS 3.1 Chod telefonu je extrémně svižný také díky Androidu 11 a 120Hz displeji, který dělá každé gesto plynulejším. Používání nového OnePlus 8T je radost, na nic nečekáte a telefon je subjektivně rychlejší než konkurence se stejným procesorem.

Přímo v balení najdete 65W adaptér.

Aby mohl OnePlus 8T nabídnout solidní výdrž, integroval do zařízení výrobce baterii o kapacitě 4 500 mAh. Ta je rozdělena do dvou článků a je možné ji nabíjet úctyhodným výkonem 65 W. Naštěstí najdete takto výkonný adaptér přímo v balení spolu s USB-C/USB-C kabelem, takže jej není potřeba dokupovat. Na to, jak rychle se novinka nabije, se rozhodně zaměříme v samostatném článku.

Ceny a dostupnost

OnePlus 8T bude nabízen v konfiguraci 8 GB RAM + 128GB úložiště za cenu 16 990 Kč (599 eur), respektive s 12 GB RAM + 256GB úložištěm za 19 599 Kč (699 eur). Novinka má jít do prodeje již 20. října.

OnePlus 8T začínáme od dnešního dne testovat, pokud vás ohledně smartphonu cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích pod článkem.