Porovnali jsme 200Mpx fotoaparát Redmi Note 12 Pro+ s 3× dražším Galaxy S23 Ultra

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nové Redmi Note 12 Pro+ je důkazem toho, že 200Mpx snímače se pomalu, ale jistě začnou dostávat i do cenově dostupnějších smartphonů. Oproti tomu Galaxy S23 Ultra je regulérní vlajkovou lodí s cenou i v základní paměťové verzi (8/256 GB) takřka třikrát vyšší, než je tomu u Redmi Note 12 Pro+. To, co oba telefony spojuje, je pochopitelně 200Mpx primární snímač, v každém případě se však jedná o jiný fotosenzor, i když za ním stojí vždy Samsung.

Jelikož je cenový rozdíl mezi oběma kousky skutečně propastný a 200Mpx snímačem disponují oba telefony, rozhodli jsme se pro vás připravit menší fotoduel, v němž se můžete podívat na to, jak primární senzor fotí, a to hned v několika různých světelných podmínkách. Ještě předtím si můžete prohlédnout tabulku s parametry jednotlivých snímačů.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Samsung Galaxy S23 Ultra Rozlišení 200 Mpx 200 Mpx Clona f/1.7 f/1.7 Velikost snímače 1/1,4" 1/1,3" Označení snímače Samsung ISOCELL HPX Samsung ISOCELL HP2 Velikost pixelů 0,56 µm 0,6 µm Ohnisko/rozsah 24 mm 24 mm Typ ostření PDAF vícesměrové PDAF, Laser AF Optická stabilizace ano ano (3°)

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Redmi Note 12 Pro+, druhý pak Galaxy S23 Ultra (posuvník umístěn vlevo). Veškeré snímky byly vyfoceny na automatiku bez dodatečných úprav v defaultním režimu (12Mpx), 50Mpx rozlišení a nativním 200Mpx rozlišení (tyto fotografie je nutné si stáhnout jako soubory).

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256+8 GB Rozměry 162,9 × 76 × 9 mm , 210,5 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1080 , 2×2,6 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:18 hodin