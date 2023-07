Chystá se další Realme C53. Tentokrát bude mít 108Mpx foťák

Realme na jaře letošního roku na čínském trhu představilo model C53, avšak nyní se dozvídáme o dalším mobilu, který se bude opět jmenovat C53. Na indických stránkách Realme je prezentace chystané novinky, jejímž lákadlem má být 108megapixelový fotoaparát. Jde o první změnu, neboť jarní Realme C53 má jen 50Mpx. Změnila se také podoba modulu s fotoaparáty, který v podstatě zmizel a tři kruhy tentokrát figurují samostatně. Z tohoto důvodu nepatrně naroste tloušťka zařízení.

#ContestAlert



Capture the perfect alignment of the 108MP camera at the right moment, share your screenshots with us and stand a chance to win #realme goodies.#108MPChampionLikeNeverBefore #ChampionForEveryone



Know more: https://t.co/XMIflMWb58 pic.twitter.com/YmagGhflSp