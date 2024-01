POCO má rekordmana, nový M6 Pro je nejlevnější telefon s 512GB úložištěm

Fotografie: Mobil Pohotovost

POCO představuje trojici nových smartphonů a zavádí trend, který jsme u takto levných telefonů doposud neviděl. Jedna z novinek – nové POCO M6 Pro – je totiž momentálně absolutně nejlevnější smartphone s 512GB úložištěm na trhu. V prvních dnech prodeje ho navíc koupíte za zaváděcí cenu jen 6 299 Kč a navrch ještě se 3letou zárukou zdarma speciálně u Mobil Pohotovosti.

Nejlevnější 512GB smartphone

POCO M6 Pro je povedená novinka po všech stránkách. Kromě nadstandardně velkého úložiště má i velmi solidní výbavu. Za zmínku stojí především 120Hz AMOLED displej, rychlé 67W nabíjení, velká 5 000mAh baterie a také 64Mpx fotoaparát s optickou stabilizací. To vše už za 4 949 Kč, sáhnout totiž můžete i po nižší 8GB/256GB variantě. Atraktivnější je ovšem právě vyšší varianta s enormně velkým úložištěm.

POCO M6 Pro (8/256GB) za 4 949 Kč (běžně 5 499 Kč)

POCO M6 Pro (12/512GB) za 6 299 Kč (běžně 6 999 Kč)

Nižší cenu získáte po zadání kódu „POCO10“ v košíku (bez uvozovek). Zaváděcí sleva platí jen do středy 17. 1.

POCO X6 Pro jakožto vrcholný model

Dnešní dnem vstoupily do prodeje také výkonnější modely POCO X6 a X6 Pro, přičemž druhý zmiňovaný aktuálně představuje to nejlepší v portfoliu výrobce. I přestože jde o vrcholný model, začíná POCO X6 Pro na pouhých 7 649 korunách a opět jde vzhledem k cenovce o velmi solidně vybavený telefon.

POCO X6 Pro je totiž osazen skutečně kvalitním 120Hz AMOLED displejem s minimálními rámečky, dokonalými barvami a jasem až 1 800 nitů, kterým se může rovnat vlajkovým modelům. Velmi solidní je i použitý procesor Dimensity 8300 Ultra od Mediateku zajišťující spolu s až 12GB RAM dostatek výkonu. A nechybí opět rychlé 67W nabíjení, velká 5 000mAh baterie nebo 64Mpx fotoaparát s optickou stabilizací.

Nižší cenu získáte po zadání kódu „POCO10“ v košíku (bez uvozovek).

POCO je nejvýhodnější do 17. 1.

Pokud vám některá z novinek POCO padla do oka, nákup dlouho neodkládejte. Zaváděcí sleva platí jen do středy 17. ledna (včetně). Do stejného data můžete u Mobil Pohotovosti novinky pořídit na splátky bez jakéhokoli navýšení, ale hlavně na telefon získáte zdarma prodlouženou záruku na 3 roky. Studenti pak mohou využít ještě dodatečnou 7% ISIC slevu. Více o slevách zjistíte na této stránce.