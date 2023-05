Poco F5 vás uhrane výkonem i nabitím za 50 minut. Míří i na český trh

Značka Poco aktuálně představila novinky řady F5. Kromě výše postaveného modelu F5 Pro, který pro vás již testujeme, se odhalil i standardní model Poco F5. Míří do poctivé střední třídy a jak je u telefonů s logem Poco dobrým zvykem, bude klást důraz na kvalitní podívanou, výkon a displej. Jinými slovy to, co mnozí zákazníci ve střední třídě vyhledávají.

Výrobce se chlubí, že model Poco F5 je prvním globálně dostupným telefonem se zbrusu novým procesorem Snapdragon 7+ Gen2. Mezigeneračně se výkon zvedl o 31 % a ve střední třídě novinka patří mezi ty nejvýkonnější přístroje. Navíc jej doprovodí 12GB RAM a velkorysé 256GB úložiště. Na čelní straně se nachází 6,67" OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Potěší i maximální hodnota jasu až 900 nitů.

Na zádech mobilu je trojice fotoaparátů. Hlavní snímač disponuje 64 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový makro objektiv. Záznam videa je umožněn až ve 4K rozlišení se 30 FPS, zatímco na čelní straně je 16megapixelová selfie kamerka.

Global launch on May 9, 2023 | 20:00 GMT+8