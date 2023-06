Pixel Watch 2 by měly opravit zásadní nedostatek první generace

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

První chytré hodinky od Googlu jsme v naší podrobné recenzi pochválili za svižný systém, kvalitní displej i povedenou haptickou odezvu. Pojil se s nimi však také jeden vcelku zásadní nedostatek v podobě nepříjemně krátké výdrže, právě na ten by se měla zaměřit druhá generace, tedy alespoň dle předběžných informací 9to5google.com. Představení Google Pixel Watch 2 bychom se měli tradičně dočkat společně s Pixelem 8 a Pixelem 8 Pro v druhé polovině letošního roku.

Nový procesor od Qualcommu i delší výdrž

První velkou novinkou má být nasazení čipsetu Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1 vyrobeným 4nm procesem se čtyřmi jádry Cortex-A53 o taktu 1,7 GHz a duálním GPU Adreno 702 s frekvencí 1 GHz. Ve srovnání s procesorem Exynos 9110 použitým u první generace Pixel Watch by se jednalo o velký upgrade, neboť ten byl vyroben 10nm procesem a využíval pouze dvě jádra Cortex-A53. Zmíněný čipset, který byl představen již v červenci minulého roku, využívají například i nedávno odhalené Mobvoi TicWatch Pro 5 a podle všeho se jedná o skvělou volbu.

Společně s procesorem by se měla zásadně proměnit i výdrž. Samotná baterie by sice neměla být výrazně větší než článek použitý u prvních Pixel Watch, přesto by měla zajistit značně delší dobu používání. Google se údajně snaží dosáhnout více než jednodenního provozu s aktivovaným Always-On. Dodejme, že původní generace byla uvedena na trh s tím, že (dle výrobce) zvládne jednodenní používání (24 hodin) s vypnutým Always-On. Operační systém Wear OS 4 by měl navíc přinést několik vylepšení prodlužujících výdrž baterie a dva dny (bez Always-On) při běžném používání by doufejme mohly být vcelku reálné.

Pixel Watch 2 by podle 9to5google.com rovněž měly využívat senzory z Fitbit Sense 2, které rovněž spadají pod Google. Novinkou by pak konkrétně byl cEDA senzor (sledování elektrodermální aktivity) pro celodenní monitoring stresu a rovněž schopnost snímat teplotu ze zápěstí uživatele. Standardem by pak měla být přítomnost LTE varianty a zřejmě i mírně atypické, i když vcelku praktické, uchycení řemínků.