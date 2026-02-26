Pixel 10a se v předprodeji vyplatí, ušetříte 2 500 Kč a dostanete 3letou záruku

Google má nový nejdostupnější model, který přináší to nejlepší z umělé inteligence a čistého Androidu. Nový Pixel 10a je nyní v předprodeji, u Mobil Pohotovosti vychází o 2 500 Kč výhodněji a se 3letou zárukou zdarma. Díky unikátní službě si ale můžete novinku také pronajmout za pouhých 359 Kč měsíčně, kdy vás za dva roky vyjde jen na část běžné ceny.
Bonus 2 500 Kč a 3letá záruka k tomu
Nový Google Pixel 10a dokazuje, že nejlepší funkce umělé inteligence a skvělý fotoaparát nemusí být výsadou nejdražších vlajkovek. Telefon startuje na ceně 13 590 Kč, ale u Mobil Pohotovosti ho předobjednáte výrazně levněji – už za 11 090 Kč. K nákupu totiž získáte bonus 2 500 Kč, pokud rovnou vyměníte svůj starý telefon za nový.
Speciálně u Mobil Pohotovosti navíc k novému Pixelu 10a dostanete jako dárek prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.
Revoluční služba: Pixel 10a jen za 359 Kč měsíčně
Novinku od Googlu ale můžete pořídit za ještě lepší cenu. U Mobil Pohotovosti máte možnost si Pixel 10a pronajmout na dva roky jen za 359 Kč měsíčně. Za celou dobu pronájmu tak zaplatíte jen 8 616 Kč, zatímco běžná prodejní cena telefonu je 13 590 Kč. Ušetříte a odpadnou vám starosti s následným prodejem použitého zařízení.
Po celou dobu pronájmu je telefon chráněný zárukou. Pokud by se s ním cokoliv stalo a musel by do servisu na záruční opravu, Mobil Pohotovost vám zdarma půjčí náhradní telefon. Jakmile po dvou letech pronájem skončí, telefon jednoduše vrátíte a můžete si rovnou vzít nejnovější model.
Konec vystouplému foťáku, jen dokonale plochá záda
Pixel 10a je designovým unikátem. Na rozdíl od většiny dnešních telefonů s vystouplými moduly má zcela plochá záda, kde 48Mpx hlavní a 13Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát hladce lícují s tělem.
Fotoaparát navíc patří v dané cenové kategorii ke špičce a nechybí mu ani funkce jako Přidej mě, Noční vidění, Super ostrý zoom (až 8x) nebo nový Fotokouč, kdy vám umělá inteligence poradí s kompozicí scény.
Přední straně dominuje jasný 6,3" Actua displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz a optickou čtečkou otisků prstů. Uvnitř telefonu pracuje čip Google Tensor G4 navržený přímo pro Pixel, který zajišťuje výkon pro pokročilou AI. O výdrž se stará baterie s kapacitou 5 100 mAh, která podporuje rychlé 30W nabíjení i bezdrátové nabíjení s certifikací Qi. To vše završuje vysoká odolnost proti prachu a vodě IP68 a ukázková garance aktualizací Androidu a zabezpečení po dobu 7 let.