Paris Hilton se těžké práce nebojí. Důkazem je spolupráce s Google Gemini

Paris Hilton a Google Gemini? Na první pohled možná nečekané spojení, Google se ale právě touto cestou snaží ukázat, že tvorba aplikací už nemusí být vyhrazena jen programátorům. Paris Hilton se stala první osobností v rámci programu Android Icon in Residence a v novém projektu ukazuje, jak mohou nástroje postavené na umělé inteligenci pomoct proměnit nápad v použitelnou aplikaci.
Hlavní roli v celé kampani hraje Gemini, konkrétně prostředí Canvas, ve kterém lze vytvářet projekty pomocí textových pokynů. Paris Hilton na blogu Googlu uvedla, že měla celý život více nápadů než míst, kam si je ukládat. Právě proto si s pomocí Gemini vytvořila vlastní produktivní aplikaci Iconic Ideas, která má odpovídat způsobu, jakým přemýšlí a pracuje. Podle Googlu přitom nebylo nutné psát žádný kód – stačilo popsat představu a Gemini pomohlo vytvořit základ aplikace.
Celé to samozřejmě nese jasný rukopis Paris Hilton. Aplikace je růžová, třpytivá a má působit jako osobní prostor pro kreativní nápady. Google na tom ale nestaví pouze další celebritní spolupráci. Mnohem důležitější je sdělení, že technologie se mohou přiblížit i lidem, kteří nemají technické vzdělání, ale mají nápad, kreativitu nebo podnikatelský instinkt.
Součástí projektu bylo také speciální prostředí nazvané Sliv Lab v kampusu Googlu, kde Paris Hilton zkoušela, co lze s Gemini a Androidem vytvořit. Google do akce zapojil také mladé ženy z organizací YMCA a Altadena Girls, které se účastnily Android innovation challenge. Při ní používaly nástroje jako Canvas, Circle to Search nebo Nano Banana a navrhovaly vlastní aplikace řešící konkrétní problémy.
Mezi vzniklými nápady byla například sociální síť zaměřená na duševní pohodu uživatelů, aplikace pro virtuální zkoušení účesů nebo vítězný projekt, který má dívkám pomáhat bezpečněji dojít ze školy domů, sdílet polohu s rodiči a hlásit nebezpečná místa po cestě. Právě na těchto příkladech chce Google ukázat, že Android nemá být jen platformou pro používání aplikací, ale také pro jejich tvorbu.
Google tím zároveň pokračuje v trendu, kdy se umělá inteligence stále více posouvá od klasického chatování k praktickým nástrojům. Gemini už nemá pouze odpovídat na otázky, ale pomáhat vytvářet konkrétní výstupy – od textů přes návrhy až po jednoduché aplikace. Spojení s Paris Hilton je v tomto ohledu možná trochu extravagantní, ale z marketingového hlediska určitě dává smysl. Má ukázat, že i technologicky složité věci mohou být pro „běžného“ uživatele srozumitelnější, hravější a dostupnější.
Zda se z podobných AI nástrojů skutečně stane běžná cesta k tvorbě aplikací, ukáže až čas. Google ale dává jasně najevo, že budoucnost Androidu nechce stavět jen na vývojářích, ale i na kreativních uživatelích, kteří mají nápad a chtějí si jej sami vyzkoušet. A pokud se k tomu hodí růžová, třpytky a Paris Hilton, proč vlastně ne, že?
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