Ostré slunce = špatně čitelný displej? Tato rovnice pro Honor 200 Pro neplatí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Není tomu tak dávno, kdy si výrobci dávali velký pozor na to, jak jasný displej „pustí“ do smartphonů střední třídy. Ty nejlepší displeje si pochopitelně schovávali pro vlajkové modely za ceny kolem 30 tisíc korun. Standardem bylo, že za jasný displej se považuje cokoli nad 1 000 nitů. Takové hodnoty jsme chválili a dodávali, že čitelnost na přímém světle je bezproblémová. Doba však výrazně pokročila a výrobci u svých novinek dokazují, že když se chce, můžete mít displej snů i u levnějších kousků, a to tak kvalitní, že se bez problémů vyrovná těm nejlepším smartphonům současnosti.

Honor 200 Pro je toho hezkou ukázkou. I když nejde o vlajkový model, skvělý mix funkcí Honor podpořil zobrazovačem, který je jednoduše perfektní. Konkrétně se chlubí úhlopříčkou 6,78", jde o moderní typ OLED s rozlišením 2 700 × 1 224 px a 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí ani certifikace HDR10+. Čím je displej ještě výjimečný, je právě jas, v maximu totiž může činit až těžko uvěřitelné 4 000 nitů.

Co to znamená? Ani při těch nejnáročnějších testech jsme neměli pocit, že by byl displej hůře čitelný. Skvěle funguje i automatická regulace jasu – možná by se chtělo říct, že jde o samozřejmost, ovšem někteří výrobci s dobrým odladěním senzoru okolního jasu trochu zápasí, častokrát i záměrně, aby prodloužili výdrž baterie. Toho se u Honoru 200 Pro obávat nemusíte.

Displej přední straně doslova dominuje. Je téměř nereálné všimnout si, že nad ním je standardní sluchátko, ale opravdu tam je. Selfie kamera je v displeji, jde o „pilulkový“ formát, který nijak nebrání zobrazení důležitých informací. Rámečky jsou opravdu velmi tenké, jak je dnes moderní. V displeji se pochopitelně nachází i optická čtečka otisků prstů, která je mimořádně spolehlivá a rychlá.

Displej je bezesporu jedním z hlavních lákadel Honoru 200 Pro – nabízí skvělý jas, je příkladně jemný a díky jeho velikosti je uzpůsoben pro konzumaci multimediálního obsahu, čemuž pomáhá i již zmíněná podpora HDR10+.