Oppo vstupuje na český trh! Vyzkoušeli jsme Reno5 se Snapdragonem 765 a 64Mpx kamerou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony Oppo byly na našem trhu až doposud spíše raritou, což se však od dnešního dne mění. Aktuálně čtvrtý největší výrobce smartphonů na světě přináší na náš trh telefony Oppo Reno5 5G, Oppo Reno5 Z i dvojici bezdrátových sluchátek Enco Air a Enco Buds. Oppo má nově oficiální zastoupení také v Maďarsku a na Slovensku.

Kompaktní rozměry i 90Hz displej

Oppo Reno5 5G je nejlépe vybaveným telefonem výrobce na našem trhu a v redakci jej již několik dní používáme. Jako úplně první nás zaujal design, který se v modrém provedení povedl a díky matnému povrchu zad se rovněž nemusíte obávat věčně ušpiněných zad od otisků. Příjemná je také hmotnost 172 gramů i relativně kompaktní rozměry 159,1 × 73,4 × 7,9 mm, díky čemuž se zařízení pohodlně drží a ovládá.

6,43" AMOLED panel má již z výroby předinstalovanou ochrannou fólii a pod ní najdeme Corning Gorilla Glass 5. Full HD+ displej nabídne slušný maximální jas, 90Hz obnovovací frekvenci nebo čtečku otisků prstů optického typu. Její umístění nemusí každému vyhovovat, neboť se nachází relativně nízko – blízko samotné brady, funguje však spolehlivě.

Dostatek výkonu i rychlé nabíjení

O výkon se stará osvědčený 5G procesor Snapdragon 765G v doprovodu 8 GB RAM a 128GB úložiště typu UFS 2.1. Zařízení tak nemá problém s hraním her či natáčením 4K videí, kde je však limitem 30 snímků za sekundu. Samotná fotovýbava obsahuje na zadní straně hlavní 64Mpx snímač s clonou f/1.7 doplněný o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 119 stupňů a dvojici 2Mpx kamerek, jednu pro makro, druhou pro bokeh efekt. Čelní selfie kamerka se chlubí rozlišením 32 Mpx a ukrývá se v relativně malém „průstřelu“ v levém horním rohu. Již brzy vám přineseme ukázku toho, jak Oppo Reno5 5G fotí a natáčí.

Během testování se rozhodně zaměříme také na rychlost nabíjení, která má být jednou z hlavních předností telefonu. Díky technologii SuperVOOC 2.0 je možné smartphone nabíjet výkonem až 65 W a za pouhých 30 minut má být 4 300mAh baterie nabita na 95 %. Bezpečnost technologie SuperVOOC 2.0 je certifikována společností TÜV Rheinland a inteligentní systém řídí dobíjení smartphonu i podle návyků konkrétních uživatelů. Například při dobíjení přes noc se SuperVOOC 2.0 postará o plné nabití dříve, než majitel telefonu ráno vstane, aniž by se jeho baterie přebíjela nebo přehřívala, uvádí se v tiskové zprávě společnosti.

Dostupnost a cena

Smartphone Oppo Reno5 5G bude na českém trhu k dispozici od 1. července, a to u operátorů O2, T-Mobile a Vodafone. V průběhu července pak také u maloobchodních prodejců, jako je Alza.cz, CZC.cz, Datart, Electro World, Expert, Huramobil.cz, iSpace.cz, Mall.cz, Mobil Pohotovost, Okay, Planeo Elektro, Smarty a T.S. Bohemia. Oppo Reno 5 5G bude dostupné v barvách Starry Black a Astral Blue za cenu 11 399 Kč. Navíc jako dárek bude Oppo dávat ke každému zakoupenému modelu Reno5 5G sluchátka Oppo Enco Air v hodnotě 1 999 Kč. Tato akce bude probíhat u všech oficiálních prodejců značky během prvních 14 dnů prodeje, popřípadě do vyprodání zásob.

Enco Air – sluchátka pro dlouhý poslech

Společně s novými smartphony přináší Oppo na český trh také sluchátka Enco Air. Jejich specialitou je kromě technologie potlačení šumu během hovorů i rychlé nabíjení baterií. Už během 10 minut se sluchátka nabijí na dalších 8 hodin poslechu. Ke smartphonu se sluchátka Enco Air připojují prostřednictvím Bluetooth 5.2 a společně s dobíjecí krabičkou zvládnou až 24 hodin poslechu. Sluchátka Enco Air jsou k dispozici za 1 999 Kč.

Enco Buds – dolná sluchátka

Další novinkou na českém trhu jsou Oppo Enco Buds, odolná vůči vodě a prachu dle certifikace IP54. Nevadí jim tedy déšť ani pot při sportování. Během 15 minut se Enco Buds dobijí na 6 hodin poslechu a kapacita jejich dobíjecí krabičky je dostatečná na přehrávání hudby po dobu 24 hodin. Sluchátka se ihned po vyjmutí z krabičky automaticky zapnou a přes Bluetooth 5.2 se propojí se smartphonem. Nechybí potlačení šumu při hovorech ani dotykové ovládání. Sluchátka Enco Buds jsou k dispozici za 1 199 Kč.

Technické parametry Oppo Reno5 5G Kompletní specifikace Konstrukce 159,1 × 73,4 × 7,8 mm , 172 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 765G , , GPU: Adreno 620 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2021, 11 399 Kč