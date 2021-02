Oppo šokuje dalším patentem. Co byste řekli na pohyblivou selfie kamerku?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Oppo patří mezi přední výrobce, a tak nepřekvapí, že čas od času experimentuje. Z poslední doby lze vypíchnout „žraločí“ Reno 10× Zoom. V budoucnu se však možná můžeme těšit na další zajímavosti. Ledacos naznačuje patent podaný k WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví). V něm se díky nl.letsgodigital.org dozvídáme, že Oppo koketuje s pohyblivým čelním fotoaparátem.

Prostor nad displejem by byl využit pro dráhu, po které by čelní fotoaparát mohl přejíždět sem a tam. Pohyb by zajišťoval malý motůrek. Říkáte si, že je to už vážně zbytečnost dnešní doby? Hlavní myšlenkou tohoto patentu je, že by díky pohybu fotoaparátu bylo možné pořizovat selfies z různých úhlů bez nutnosti hýbat s celým telefonem. Současně se nabízí možnost vytvoření 3D obrazu vašeho obličeje, a to aniž byste museli cokoliv dělat. Vše by zařídil telefon a posouvající se čelní fotoaparát. Posuvná čelní kamerka by tak měla vylepšit fotografie ve vertikálním režimu i případný režim panorama.

Stejně jako u všech patentů je však nutné mít na paměti, že výrobce nepotvrdil žádné takové zařízení. Spousta technologických vymožeností si výrobci pouze patentují a nakonec nevyužijí. Je však zajímavé sledovat, jakými směry by se výrobci v nejbližších letech mohli vydat.