Oppo A18 je vybaveno 90Hz displejem a duálním fotoaparátem

Fotografie: Oppo

Oppo představilo patrně svůj vůbec nejzákladnější model A18. Na pohled sympatický telefon dokáže upoutat zadní stranou, která opticky protahuje modul s fotoaparáty, vypadá tak do značné míry odlišně než konkurence. Na opačné straně je 6,56" IPS displej s HD+ rozlišením, ale potěší 90Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará MediaTek Helio G85, 4GB RAM a 128GB úložiště. To je dále možné rozšířit vložením paměťové karty, a to až do velikosti 1 TB. Prostředí má na starost Android 13. O zabezpečení se stará čtečka otisků prstů na pravém boku.

Hlavní fotoaparát na zadní straně má paradoxně pouze 8 Mpx a doprovází je 2Mpx kamerka pro práci s hloubkou ostrosti. Je škoda, že dostala jen tak nízké rozlišení. Tím výčet fotoaparátů na zádech telefonu končí. Na čelní straně je ve výřezu kamerka s 5 Mpx a i v jejím případě je nutné počítat se slabší kvalitou.

V poslední době nijak nepřekvapí ani baterie s kapacitou 5 000 mAh, která slibuje velmi dobrou výdrž na nabití. Výrobce prozatím nezmiňuje maximální nabíjecí výkon, avšak nelze očekávat vysokou hodnotu. Nutno však dodat, že rychlé nabíjení není mezi cenově dostupnými telefony běžným jevem.

Oppo A18 bude dostupné na vybraných trzích v modré a černé variantě. Cenu výrobce neoznámil, stejně jako případnou dostupnost na evropských trzích.