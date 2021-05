OnePlus Nord2 potvrzen. Dorazit by měl velmi brzy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus v loňském roce načalo novou řadu Nord, která sdružuje několik modelů střední třídy. Původní Nord byl představen loni v červenci, a tudíž se pomalu blíží doba pro možný příchod jeho nástupce. Aktuálně víme, že se nástupce skutečně chystá a potvrdil to samotný výrobce na svých webových stránkách. U otázek týkajících se služby Stadia Premiere Edition se mezi podporovanými modely objevil i OnePlus Nord2. V tuto chvíli již došlo k nápravě, ale díky androidpolice.com se však na původní podobu můžeme podívat.

Speciální akce týkající se služby Stadia Premiere Edition končí 30. září 2021 a je nasnadě, že zmínka o Nordu2 by se neobjevila v případě, že by pro tento model akce neměla smysl. Je proto pravděpodobné, že OnePlus Nord2 dorazí v nejbližších týdnech. O jeho výbavě se však prozatím téměř nic neví. Spekuluje se pouze o zásadní změně procesoru, kde by Snapdragon 765G nahradí zbrusu nový a vysoce výkonný Dimensity 1200 od MediaTeku. Je však otázkou, zda OnePlus skutečně vůbec poprvé nasadí jiný procesor než od Qualcommu.