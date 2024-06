OnePlus Ace 3 Pro ohromí výkonem a výdrží, ale co ty fotoaparáty?

Fotografie: OnePlus

V nabídce OnePlus se objevila novinka Ace 3 Pro, jak informuje gsmarena.com. Ačkoliv by název mohl evokovat příslušnost ke střední třídě, záhy zjistíme, že přídomek Pro nový přírůstek katapultuje téměř mezi vlajkové modely. Výjimkou je ale například odolnost. IP65 sice zaručuje prachutěsnost, ale pád do vody by Ace 3 Pro nemusel přežít.

Například 6,78" LTPO AMOLED displej oslní nejen jemným rozlišením, ale i vysokým jasem až 4 500 nitů a ochranným sklíčkem Gorilla Glass Victus 2. Přímo do displeje je integrována čtečka otisků prstů. Dále se dostalo na špičkový Snapdragon 8 Gen 3 a dokonce až 24GB RAM. Ta se pak pojí výhradně s 1TB úložištěm. V nabídce jsou však i slabší varianty: 512+16 GB, 512+12 GB a 256+12 GB.

Hlavní fotoaparát se pyšní 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Sekunduje mu ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°, avšak jen s 8 megapixely. Na pováženou je pak absence teleobjektivu. Namísto něj je zde zbytečný 2Mpx makro snímač. Výčet fotoaparátů pak zakončuje čelní 16Mpx kamerka.

Značným lákadlem bude dozajista baterie s nadprůměrnou kapacitou 6 100 mAh. V tomto ohledu už lze odhadovat, že by výdrž při běžném používání mohla atakovat 3 dny. Opětovné dobití umožní 100W drátové nabíjení, kterého se netřeba obávat. OnePlus garantuje, že po 4 letech si baterie zachová minimálně 80 % původní kapacity. A ruku na srdce, kdo používáte mobil déle než 4 roky?

OnePlus Ace 3 Pro bude nabízeno v bílé, zelené a stříbrné variantě. Potvrzen je prodej na čínském trhu, kde se bude základní verze 256+12 GB nabízet za v přepočtu 12,5 tisíc korun i s daní. Na opačné straně cenového spektra stane 1TB verze s 24GB RAM, která má vyjít v přepočtu na zhruba 17 tisíc korun s daní.